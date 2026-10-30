VNeID intègrera les dossiers médicaux de tous les résidents avant l’été 2027

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, est chargé d’achever l’intégration des dossiers de santé électroniques dans le système VNeID pour 100% de la population avant le 30 juin 2027 selon une note publiée par l’Office du Comité central du Parti.

Le texte communique les conclusions du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, formulées lors d’une conférence le 22 octobre dernier. Cette réunion était consacrée au bilan de la première année de mise en œuvre de la résolution n°72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Politburo sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la santé de la population.

Lors de cet événement, après avoir pris acte du rapport du secrétaire du comité du Parti du ministère de la Santé et des interventions des délégués, le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti a conclu qu’il s’agissait d’une résolution à la portée stratégique, globale et à long terme.

Sa mise en œuvre devra être coordonnée, cohérente et continue, s’inscrivant pleinement dans le cadre général de l’application de la résolution du 14e Congrès national du Parti, des conclusions des plénums du Comité central du Parti, des résolutions thématiques du Politburo ainsi que des directives du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

Pour garantir la mise en œuvre réussie de la résolution n°72-NQ/TW et générer des progrès tangibles dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, les comités, ministères, secteurs et localités sont appelés à se mobiliser autour de plusieurs chantiers prioritaires.

Il s’agira notamment de renouveler les approches et de renforcer les responsabilités en matière de santé publique, de résorber définitivement les pénuries de médicaments, de vaccins et de fournitures médicales, et de lever les obstacles liés aux marchés publics, aux appels d’offres, à l’approvisionnement ainsi qu’au financement des soins de santé. Ces impératifs devront être impérativement finalisés au cours du quatrième trimestre 2026.

Parallèlement, le renforcement de la qualité et des capacités opérationnelles du système de santé à la base s’impose comme le chantier déterminant pour atteindre les objectifs de couverture santé universelle.

Le texte met en avant l’impératif de poursuivre la modernisation du cadre institutionnel et d’optimiser l’efficacité de sa mise en œuvre. Cet effort s’accompagne d’une revalorisation des compétences du personnel médical, ainsi que d’une accélération de la transition numérique et de l’intégration des technologies de l’information dans le secteur de la santé.

En 2026, l’ensemble des établissements hospitaliers répondant aux critères requis devront avoir finalisé l’interconnexion de leurs résultats d’analyses et de leurs données d’imagerie médicale. Il est interdit aux hôpitaux de réitérer délibérément des examens dans le seul but de facturer les patients, en l’absence de toute justification médicale légitime.

Dans cette note, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a insisté sur la nécessité d’intensifier les actions de communication et d’information pour sensibiliser le public et ancrer durablement une véritable culture de la santé au sein de la population. – VNA