Santé

VNeID intègrera les dossiers médicaux de tous les résidents avant l’été 2027

Le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, est chargé de finaliser l’intégration des dossiers médicaux électroniques dans le système VNeID pour 100% de la population avant le 30 juin 2027, selon un avis publié par l’Office du Comité central du Parti.

La commune de An Thanh Thuy, dans la province de Dông Thap, mobilise son dispensaire pour accompagner les citoyens dans la mise à jour de leur carnet de santé numérique sur l'application VNeID. Photo : VNA
La commune de An Thanh Thuy, dans la province de Dông Thap, mobilise son dispensaire pour accompagner les citoyens dans la mise à jour de leur carnet de santé numérique sur l'application VNeID. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, est chargé d’achever l’intégration des dossiers de santé électroniques dans le système VNeID pour 100% de la population avant le 30 juin 2027 selon une note publiée par l’Office du Comité central du Parti.

Le texte communique les conclusions du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, formulées lors d’une conférence le 22 octobre dernier. Cette réunion était consacrée au bilan de la première année de mise en œuvre de la résolution n°72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Politburo sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la santé de la population.

Lors de cet événement, après avoir pris acte du rapport du secrétaire du comité du Parti du ministère de la Santé et des interventions des délégués, le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti a conclu qu’il s’agissait d’une résolution à la portée stratégique, globale et à long terme.

Sa mise en œuvre devra être coordonnée, cohérente et continue, s’inscrivant pleinement dans le cadre général de l’application de la résolution du 14e Congrès national du Parti, des conclusions des plénums du Comité central du Parti, des résolutions thématiques du Politburo ainsi que des directives du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

Pour garantir la mise en œuvre réussie de la résolution n°72-NQ/TW et générer des progrès tangibles dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, les comités, ministères, secteurs et localités sont appelés à se mobiliser autour de plusieurs chantiers prioritaires.

Il s’agira notamment de renouveler les approches et de renforcer les responsabilités en matière de santé publique, de résorber définitivement les pénuries de médicaments, de vaccins et de fournitures médicales, et de lever les obstacles liés aux marchés publics, aux appels d’offres, à l’approvisionnement ainsi qu’au financement des soins de santé. Ces impératifs devront être impérativement finalisés au cours du quatrième trimestre 2026.

Parallèlement, le renforcement de la qualité et des capacités opérationnelles du système de santé à la base s’impose comme le chantier déterminant pour atteindre les objectifs de couverture santé universelle.

Le texte met en avant l’impératif de poursuivre la modernisation du cadre institutionnel et d’optimiser l’efficacité de sa mise en œuvre. Cet effort s’accompagne d’une revalorisation des compétences du personnel médical, ainsi que d’une accélération de la transition numérique et de l’intégration des technologies de l’information dans le secteur de la santé.

En 2026, l’ensemble des établissements hospitaliers répondant aux critères requis devront avoir finalisé l’interconnexion de leurs résultats d’analyses et de leurs données d’imagerie médicale. Il est interdit aux hôpitaux de réitérer délibérément des examens dans le seul but de facturer les patients, en l’absence de toute justification médicale légitime.

Dans cette note, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a insisté sur la nécessité d’intensifier les actions de communication et d’information pour sensibiliser le public et ancrer durablement une véritable culture de la santé au sein de la population. – VNA

source
#dossiers médicaux #dossiers de santé électroniques #VNeID
Suivez VietnamPlus

Voir plus

L’hôpital central de Huê a réalisé avec succès deux transplantations rénales consécutives grâce au système de conservation LifePort, portant à cinq le nombre total de greffes utilisant cette technologie. Photo: VNA

L’Hôpital central de Huê établit un record : un rein conservé 18 heures avant une transplantation à longue distance

L’hôpital central de Huê a réalisé avec succès deux transplantations rénales consécutives grâce au système de conservation LifePort, portant à cinq le nombre total de greffes utilisant cette technologie. L’une d’elles a notamment permis de transporter un rein sur plus de 1 800 km, avec environ 18 heures d’ischémie froide, illustrant les progrès de la médecine vietnamienne en matière de conservation des organes et de coordination des équipes médicales.

Le 13 mars 2026, l’hôpital Việt Đức a réalisé une série de transplantations à partir d’un donneur en état de mort cérébrale. Photo : VNS

Transplantation d’organes : la médecine vietnamienne franchit de nouveaux caps.

Avec 34 centres spécialisés et la maîtrise de techniques complexes, notamment les transplantations de plusieurs organes et les greffes en « domino », le Vietnam renforce ses capacités dans le domaine de la transplantation, tout en poursuivant le développement de la recherche et le transfert de technologies médicales de pointe.

Chirurgie robotique de transplantation d’organes à l’hôpital Binh Dân. Photo: VNA

La médecine vietnamienne consacre son expertise dans les greffes multiples

Grâce à son réseau de 34 centres de transplantation actifs, le système de santé national a dépassé le stade des greffes d’organes isolés et maîtrise désormais des interventions d’une grande complexité. Ces avancées médicales et les recherches associées sont aujourd’hui en lice pour le prestigieux Prix Hô Chi Minh des sciences et technologies.

Vaccination des enfants contre la grippe pour réduire le risque de propagation de la grippe A. Photo: VNA

Forte hausse des cas de grippe A au sein de la communauté

Hô Chi Minh-Ville a recensé 34 664 cas d’infections respiratoires aiguës au cours de la première semaine d’octobre, soit une hausse de plus de 64 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Face à la progression de la grippe A, les autorités sanitaires appellent la population à renforcer les mesures de prévention, notamment auprès des personnes vulnérables.

Le Vietnam entend faire de la médecine traditionnelle un pilier de son système de santé et un secteur économique à forte valeur ajoutée. Photo: VNA

Le Vietnam entend développer une médecine traditionnelle globale, moderne et scientifique

Le Vietnam entend faire de la médecine traditionnelle un pilier de son système de santé et un secteur économique à forte valeur ajoutée. La stratégie nationale adoptée à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, mise sur l’intégration des soins traditionnels et modernes, le développement de l’industrie des plantes médicinales, l’innovation scientifique et la valorisation des savoirs ancestraux, tout en renforçant le rayonnement international du pays.

Le camélia doré, une plante médicinale précieuse, est largement cultivé dans la province de Thai Nguyen. Photo diffusée par la VNA

La science et la technologie révolutionnent la filière des plantes médicinales

Fort de ses riches ressources médicinales et d’une longue tradition en la matière, le Vietnam possède le potentiel de développer une filière de plantes médicinales compétitive à l’échelle internationale. Toutefois, pour concrétiser ce potentiel, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques plus vigoureuses et de recourir davantage à la science et à la technologie.

Dans l'après-midi du 7 octobre, la vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Tra a eu une séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) et membre du conseil d'administration du groupe VAMED+WWH (Allemagne). Photo : VNA

Étudier et développer un modèle de navire-hôpital à long terme

Lors de la séance de travail avec César Louis-Philip Marseille, directeur général de la société VAMED Engineering GmbH (Autriche) à Hanoï, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a hautement apprécié l'idée du navire-hôpital, soulignant qu'avec son long littoral et ses nombreuses îles, le Vietnam réunit les conditions pour étudier la médecine mobile en mer et la réponse aux catastrophes.