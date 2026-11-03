Économie

Phu Tho accélère la préparation d’un projet d’infrastructures touristiques financé par la BAD

La province de Phu Tho et la Banque asiatique de développement (BAD) ont examiné le 3 novembre l’avancement de la préparation d’un projet d’infrastructures touristiques dans l’ancienne province de Hoa Binh, financé par un prêt d’APD de la BAD, d’un montant total de 3.752,68 milliards de dôngs.

La délégation de la Banque asiatique de développement (BAD), conduite par Manoj Sharma, directeur du secteur de l’eau et du développement urbain pour l’Asie du Sud-Est,travaille avec le Comité populaire de la province de Phu Tho
La délégation de la Banque asiatique de développement (BAD), conduite par Manoj Sharma, directeur du secteur de l’eau et du développement urbain pour l’Asie du Sud-Est,travaille avec le Comité populaire de la province de Phu Tho

Phu Tho (VNA) - Le 3 novembre, une délégation de la Banque asiatique de développement (BAD), conduite par Manoj Sharma, directeur du secteur de l’eau et du développement urbain pour l’Asie du Sud-Est, a travaillé avec le Comité populaire de la province de Phu Tho afin d’examiner l’état de préparation du projet de développement des infrastructures touristiques de l’ancienne province de Hoa Binh.

Selon le Comité de gestion du projet régional de Hoa Binh, celui-ci représente un investissement total de 3.752,68 milliards de dôngs, dont 2.934,2 milliards financés par un prêt d’aide publique au développement (APD) de la BAD et 818,48 milliards provenant du budget de l’État. Le projet sera réalisé dans les communes et quartiers de Ky Son, Tan Hoa, Thong Nhat et Thung Nai. Sa durée prévisionnelle est de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de prêt, soit sur la période 2028-2034.

Selon le calendrier prévisionnel, Phu Tho devrait approuver l'étude d'impact environnemental et le projet en novembre 2026. La BAD procéderait à l'évaluation officielle du prêt en mars 2027, avant les négociations prévues en septembre de la même année. L'approbation par son Conseil d'administration est attendue en février 2028. L'accord de prêt devrait être signé en avril 2028 et entrer en vigueur en mai. Les études techniques et les estimations budgétaires devraient être achevées en octobre 2027, les appels d'offres lancés en janvier 2028 et les travaux démarrer en mai 2028.

Lors de la réunion, les deux parties ont fait le point sur l’avancement des préparatifs et les difficultés restant à résoudre. Parmi les principaux dossiers figurent le projet architectural du pont de Hoa Binh, le plan général de libération des terrains, l’aménagement du port de Thung Nai ainsi que ses modalités de gestion et d’exploitation.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Quach Tat Liem, a présenté les atouts naturels et culturels de Phu Tho ainsi que ses orientations de développement. Issue de la fusion des trois provinces de Hoa Binh, Vinh Phuc et Phu Tho, la nouvelle province dispose, grâce à l’étendue de son territoire et à la diversité de ses ressources, d'un potentiel important dans les domaines du tourisme écologique, de villégiature, communautaire, sportif et culturel et spirituel.

Il a souligné que le projet contribuerait à améliorer les infrastructures, à valoriser les ressources touristiques et à améliorer les conditions de vie de la population. Il devrait également favoriser l'accueil de touristes vietnamiens et étrangers, diversifier les produits touristiques et renforcer les liens entre les différentes destinations.

Saluant le soutien de la BAD, les autorités provinciales ont souhaité que celle-ci poursuive son accompagnement dans les procédures et la mise en œuvre du projet, tout en élargissant sa coopération à d’autres secteurs prioritaires, notamment celui des infrastructures touristiques.

De son côté, Manoj Sharma a salué les efforts déployés par Phu Tho pour préparer le projet ainsi que ses orientations en matière de développement socio-économique. Il s’est dit convaincu que sa réalisation contribuerait à moderniser les infrastructures touristiques de l’ancienne province de Hoa Binh, à attirer de nouveaux investissements et à développer une offre touristique diversifiée. Elle ouvrirait également la voie à de futurs projets et renforcerait ainsi la place de Phu Tho sur la carte touristique régionale et nationale. - VNA

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