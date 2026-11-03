Vietjet enregistre une hausse de 41% de son chiffre d'affaires sur neuf mois

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet a publié ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2026, faisant état d’un chiffre d’affaires consolidé de 74 385 milliards de dôngs (plus de 2,88 milliards de dollars).

Sur cette période, elle a transporté plus de 20,7 millions de passagers, tout en poursuivant l’expansion de son réseau international et ses investissements dans le renforcement de ses capacités opérationnelles, les technologies et la qualité de ses services.

Au troisième trimestre 2026, Vietjet a assuré quelque 39 000 vols et transporté 7,3 millions de passagers. Son chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 22 849 milliards de dôngs, en hausse de 35 % sur un an, tandis que son bénéfice net après impôts a atteint 348 milliards de dôngs.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 74 385 milliards de dongs et le bénéfice net après impôts a atteint 1 721 milliards de dongs. Ces résultats permettent d'atteindre respectivement 86% et 82% des objectifs annuels fixés. Au 30 septembre 2026, le total des actifs consolidés de la compagnie atteignait 152 800 milliards de dongs. En neuf mois, Vietjet a versé plus de 5 944 milliards de dôngs au budget de l’État.

Durant cette période, Vietjet a exploité 111 700 vols et transporté plus de 58 000 tonnes de marchandises. Son réseau s'est élargi à 223 lignes, dont 176 liaisons internationales et 47 liaisons intérieures. De nouvelles lignes aériennes ont été ouvertes, notamment Hanoï-Almaty, Hanoï-Prague et Almaty-Prague, renforçant la connectivité entre l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et l'Europe.

En Asie du Sud, elle a lancé la ligne Hô Chi Minh-Ville-Colombo et ouvert les réservations pour des vols reliant Hô Chi Minh-Ville et Hanoï aux Maldives et à Colombo. Par ailleurs, une nouvelle liaison entre Hô Chi Minh-Ville et Western Sydney a été annoncée pour janvier 2027. Vietjet a également poursuivi le renouvellement et l’expansion de sa flotte avec la réception, à Seattle (États-Unis), de son 11e Boeing 737-8.

Le service TotalCare® de Rolls-Royce contribue à optimiser les performances et la maintenance des moteurs Trent 7000 qui équipent la flotte d’A330neo de Vietjet. Par ailleurs, la collaboration avec CFM International visant à développer des capacités de maintenance pour les moteurs LEAP, associée au projet de centre de maintenance aéronautique au sein du nouvel aéroport international de Long Thanh, au Vietnam, permet à Vietjet de renforcer ses capacités techniques et de contribuer au développement du secteur des services aéronautiques au Vietnam.

L’investissement dans les ressources humaines demeure une priorité. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la Victoria Aviation Academy (VIAA) de Vietjet a dispensé plus de 13 200 formations à plus de 137 300 stagiaires. Parallèlement, AirportNEO a étendu ses services d’assistance en escale dans les principaux aéroports, desservant aussi bien Vietjet que des compagnies aériennes internationales.

Vietjet a été désignée "Compagnie aérienne low-cost/hybride de l’année en Asie" par le CAPA – Centre for Aviation et a également figuré dans le classement des "50 meilleures entreprises cotées au Vietnam en 2026" établi par Forbes Vietnam.

À l'approche de la haute saison de fin d'année, Vietjet continue de recevoir de nouveaux appareils tout en optimisant l'efficacité de ses activités. -VNA