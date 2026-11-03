L'indice des prix à la consommation en hausse de 4,57 % sur dix mois

Hanoï (VNA) - L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a enregistré une hausse de 0,2 % en octobre par rapport au mois précédent, principalement tiré par le réajustement des cours des carburants dans le sillage du marché mondial, a annoncé mardi l’Office général des statistiques relevant du ministère des Finances.

En glissement annuel, l’IPC d'octobre a progressé de 5,09 %, marquant une progression de 4,41 % par rapport à décembre 2025. En moyenne sur les dix premiers mois de l’année 2026, l’indice s'est accru de 4,57 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que l’inflation sous-jacente a progressé de 4,24 %.

Au cours du mois d’octobre, parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, sept ont enregistré des hausses de prix, tandis que quatre ont affiché un repli.

Sur l'ensemble des dix premiers mois de 2026, plusieurs catégories ont pesé lourdement sur la trajectoire de l'inflation. Le groupe « alimentation et services de restauration » ont augmenté de 4,61 %. Le groupe « logement, électricité, eau, combustibles et matériaux de construction » a enregistré un bond de 6,66 % sur un an, tandis que les transports se sont renchéris de 6,98 %. Les services d’éducation ont pour leur part progressé de 3,29 %, et le groupe « équipements et appareils ménagers » a affiché une hausse de 2,88 %.

Selon l'Office général des statistiques, la hausse de l’IPC a suivi un rythme soutenu au cours des premiers mois de l’année pour culminer en mai, avant de marquer un reflux en juin et juillet, puis de repartir à la hausse d’août à octobre. Cette persistance des tensions inflationnistes résulte essentiellement de l'alignement des tarifs intérieurs du carburant et du gaz sur le marché international, conjugué à la hausse des coûts des matériaux de construction, des réparations de logements et d'une demande énergétique accrue, le tout renforcé par la poussée des prix des matières premières alimentaires et de la consommation des ménages.

Sur le marché des métaux précieux, les cours intérieurs de l’or ont fluctué au diapason des tendances internationales. Au Vietnam, l’indice des prix de l'or a reculé de 2,85 % par rapport à septembre, de 2,94 % sur un an et de 6,77 % par rapport à fin 2025, tout en affichant une progression moyenne de 37,28 % sur les dix premiers mois de l’année.

Le dollar américain a quant à lui suivi une trajectoire inverse à celle observée sur la scène mondiale. L’indice intérieur a fléchi de 0,26 % sur un mois, de 1,26 % sur un an et de 1,32 % par rapport à décembre 2025. Sur dix mois, le cours intérieur du dollar n'a ainsi progressé que de 0,78 % en glissement annuel.

Enfin, l’inflation sous-jacente du mois d’octobre a légèrement reflué de 0,05 % par rapport à septembre et de 4,04 % sur un an. En moyenne sur les dix premiers mois de 2026, elle s’est établie à 4,24 %, restant en deçà de la hausse globale de l’IPC (4,57 %). -VNA