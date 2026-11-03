Tourisme

Le Vietnam accueille 19,5 millions de visiteurs internationaux en dix mois

Les arrivées internationales au Vietnam continuent de progresser, malgré un recul du marché sud-coréen.

Le Vietnam a accueilli 19,5 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2026. Photo: VNA
Le Vietnam a accueilli 19,5 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a accueilli 19,5 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2026, soit une progression de 13,8 % sur un an. Ce résultat représente 78 % de l'objectif annuel, fixé à 25 millions de visiteurs étrangers, selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

L'Asie est demeurée le principal marché pourvoyeur, avec 14,6 millions de visiteurs, représentant près de 75 % du total. L'Europe est arrivée en deuxième position avec 3,22 millions de visiteurs (16,5 %), devant les Amériques, avec 1,04 million, l'Océanie, avec 602.700, et l'Afrique, avec 59.900.

Parmi les dix principaux marchés, la Chine est arrivée en tête avec près de 4,4 millions de visiteurs, devant la République de Corée (3,4 millions), la Russie (1,25 million) et Taïwan (Chine) (1,07 million). Ces quatre marchés ont chacun fourni plus d'un million de visiteurs depuis le début de l'année.

L'Europe a affiché la plus forte croissance, avec une hausse de 51,5 %, devant l'Afrique (+30,7 %), l'Océanie (+21,5 %), les Amériques (+18,1 %) et l'Asie (+7,3 %). Elle a également contribué le plus à l'augmentation globale du nombre de visiteurs internationaux. Cette évolution souligne le rôle croissant des marchés lointains, notamment européens, aux côtés des marchés asiatiques traditionnels.

En Europe, la Russie s’est distinguée par une progression de 150 %. Les arrivées en provenance de Pologne ont augmenté de 45,8 %, celles de République tchèque de 21,9 % et celles de Suisse de 23,1 %. En Asie du Sud-Est, les Philippines ont affiché une hausse de 52,4 %, le Cambodge de 43,2 %, Singapour de 28,9 % et l'Indonésie de 27,1 %. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont enregistré des progressions respectives de 21,3 % et de 22,9 %.

À l'inverse, les arrivées en provenance de République de Corée ont reculé de 6,3 %. Cette évolution souligne la nécessité de renforcer les campagnes de promotion, de développer de nouveaux produits touristiques et de préserver la compétitivité du Vietnam sur ce marché traditionnel.

La croissance du tourisme international repose sur la contribution conjuguée des grands marchés pourvoyeurs et de ceux qui affichent les progressions les plus rapides. La hausse des arrivées européennes et la progression enregistrée sur plusieurs marchés asiatiques contribuent à diversifier les sources de visiteurs. Cette tendance est également soutenue par un environnement stable et sûr, le développement des liaisons aériennes directes avec les grands centres touristiques internationaux et une politique de visa favorable. La diversité des ressources et des produits touristiques contribue également à l'attractivité du pays.

Avec 19,5 millions de visiteurs internationaux en dix mois, le secteur doit encore redoubler d'efforts pour atteindre son objectif annuel. Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, les deux derniers mois de l'année seront déterminants. Les localités et les entreprises touristiques sont appelées à intensifier les actions visant à attirer les visiteurs, à organiser des événements culturels et touristiques, à renouveler leurs produits et à améliorer la qualité des services.

L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam prévoit également de poursuivre ses campagnes de promotion sur plusieurs marchés prioritaires, notamment la Chine, la République de Corée, l'Inde et la Russie, afin de stimuler les arrivées de visiteurs et de préparer la croissance du secteur en 2027. - VNA

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