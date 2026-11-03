Économie

Le Vietnam et le Royaume-Uni veulent concilier innovation financière et stabilité du système

Le Forum économique Vietnam-Royaume-Uni 2026, tenu le 3 novembre à Hanoï, a mis l’accent sur le renforcement de la coopération dans les technologies financières, l’intelligence artificielle et la finance verte, tout en soulignant la nécessité de garantir la stabilité, la cybersécurité et la résilience du système financier face aux mutations numériques.

La vice-rectrice de l’Université d’économie, Nguyen Thi Hong Thuy. Photo: VNA
La vice-rectrice de l’Université d’économie, Nguyen Thi Hong Thuy. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Forum économique Vietnam-Royaume-Uni 2026, organisé le 3 novembre à Hanoï, a été consacré aux technologies financières, à la stabilité financière et à la résilience du système face aux mutations rapides du secteur.

Organisé par l’Université d’économie de l’Université nationale de Hanoï et ses partenaires, il a réuni des responsables politiques, des experts, des universitaires ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’institutions financières et d’entreprises des deux pays.

À l’ouverture, la vice-rectrice de l’Université d’économie, Nguyen Thi Hong Thuy, a souligné que les technologies financières, l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées, l’informatique en nuage et les actifs numériques bouleversaient le secteur financier. Ces innovations permettent de réduire les coûts, d'élargir l'accès aux services et d'en améliorer l'efficacité, mais font également émerger de nouveaux risques liés à la cybersécurité, à la protection des données, aux modèles d'IA et à la dépendance envers les fournisseurs de technologies.

En réalité, la transformation numérique dans le secteur financier dépasse désormais le cadre des services bancaires mobiles, des paiements électroniques ou de l’automatisation des processus. Les technologies interviennent de plus en plus en profondeur dans l’analyse des données, la gestion des risques, le crédit, l’investissement et les processus décisionnels. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée pour détecter les fraudes, évaluer la solvabilité des emprunteurs et gérer les portefeuilles d’investissement, tandis que l’open banking et les interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes élargissent le champ des services proposés.

Présentant le point de vue britannique, Alexandra Smith, chargée d'affaires par intérim de l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, a mis en avant le potentiel de la coopération financière bilatérale. Elle a notamment salué le projet vietnamien de création de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang, soulignant la volonté du Royaume-Uni de partager son expérience, notamment celle de Londres, l'une des principales places financières mondiales.

Les deux pays disposent de perspectives de coopération dans les services financiers, les marchés de capitaux, la gestion financière, la finance verte et les technologies financières (FinTech). Les paiements numériques, l'IA et les technologies émergentes peuvent contribuer à améliorer les services et à renforcer l'inclusion financière, à condition de préserver la stabilité du système, la protection des consommateurs et la confiance des utilisateurs.

Alexandra Smith a également présenté le mécanisme de bac à sable réglementaire de l’Autorité de conduite financière britannique, qui permet aux entreprises de tester de nouveaux produits et services dans un environnement contrôlé. Elle a insisté sur l’utilisation responsable des technologies, la cybersécurité et la résilience opérationnelle.

Selon elle, le développement financier nécessite aussi des institutions solides, des ressources humaines qualifiées et des échanges réguliers de connaissances. Les universités jouent un rôle important dans la recherche, le dialogue politique, la formation et la coopération internationale.

Les deux pays pourraient ainsi approfondir leur coopération dans la finance numérique, l'application de l'IA aux services financiers, la finance verte, la gestion financière et la formation spécialisée. Des programmes de recherche conjoints permettraient également de mieux cerner les nouveaux défis du secteur et d'élaborer des réponses adaptées.

Les différentes sessions du forum ont notamment abordé les technologies financières, la stabilité et la résilience du système, la réglementation et la gestion des risques dans la finance numérique, ainsi que les technologies émergentes, la stabilité monétaire et l'inclusion financière. Les participants ont formulé des recommandations visant à concilier développement de l'innovation, sécurité et capacité d'adaptation du système financier. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Vietnam #Royaume-Uni #innovation financière
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc préside la réunion ministérielle consacrée au projet de résolution, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le gouvernement veut diversifier les marchés et moderniser la gouvernance commerciale

La résolution gouvernementale appelle à une diversification accrue des marchés d'import-export, à l’élévation de la valeur ajoutée des produits nationaux, le renforcement de l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, et à la réduction de la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de marchés partenaires.

L’économie privée, moteur de la nouvelle dynamique de croissance du Vietnam

L’économie privée, moteur de la nouvelle dynamique de croissance du Vietnam

Porté par la Résolution n° 68-NQ/TW du Bureau politique, le secteur privé vietnamien est appelé à franchir un nouveau cap pour devenir un moteur majeur de la croissance, de l’innovation et de la compétitivité, contribuant ainsi à la réalisation des ambitions de développement du pays à l’horizon 2045.

Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite

Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quôc entre dans sa dernière ligne droite

Une fois l’ensemble des infrastructures achevé et mis en service, l’aéroport international de Phu Quôc devrait voir sa capacité d’accueil portée à 20-24 millions de passagers par an, permettant de répondre à l’augmentation attendue du trafic aérien à l’approche de l’APEC 2027. Cette montée en capacité s’inscrit dans un projet d’extension de grande envergure, qui vise à renforcer les infrastructures aéroportuaires de l’île et à accompagner son développement touristique et son ouverture internationale.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.