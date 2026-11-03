Politique

Le Vietnam et la République tchèque élargissent leur coopération parlementaire et leurs échanges populaires

Le vice-président de la Chambre des députés de la République tchèque, Patrik Nacher a eu une séance de travail avec une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, vice-présidente et secrétaire générale de ce comité.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA
Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Prague (VNA) - Le Vietnam et la République tchèque vont renforcer leur partage d'expériences et promouvoir la coopération entre leurs organes parlementaires et organisations du Front, contribuant à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.

C'est ce qui ressort d'une séance de travail tenue le 2 novembre à Prague entre le vice-président de la Chambre des députés de la République tchèque, Patrik Nacher, et une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, vice-présidente et secrétaire générale de ce comité.

Lors de la rencontre, le vice-président de la Chambre des députés Patrik Nacher a indiqué que le commerce bilatéral avait atteint 5,2 milliards de dollars en 2025 et devrait approcher les 7 milliards en 2026. Il a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne en République tchèque, forte d'environ 39 000 personnes reconnues comme minorité ethnique. La participation de représentants vietnamiens au Conseil des minorités ethniques ainsi que les activités culturelles et sportives contribuent à renforcer le rapprochement entre les deux peuples.

Pour sa part, Ha Thi Nga a souligné le développement positif des relations vietnamo-tchèques depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique en 2025. Elle a exprimé le souhait que le Front de la Patrie du Vietnam et les organes homologues de la Chambre des députés tchèque renforcent leurs échanges d’expériences en matière de travail législatif, de réception et de traitement des pétitions des électeurs, de supervision et de gestion sociale. Elle a également proposé d’étudier l’organisation de séminaires et d’échanges thématiques en présentiel ou en ligne.

Concernant la communauté vietnamienne, Ha Thi Nga a demandé au Parlement et au gouvernement tchèques de continuer à créer des conditions favorables à son intégration, d'envisager la réouverture des quotas pour les travailleurs vietnamiens, de faciliter la délivrance des visas et de promouvoir les liaisons aériennes.

En réponse, le député tchèque Denis Doksansky a déclaré que les parlementaires examineraient la possibilité de promouvoir les quotas de travailleurs vietnamiens. Concernant les étudiants, la Commission des affaires étrangères de la Chambre travaillera avec les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation pour augmenter leur nombre. Il a réaffirmé le souhait de la République tchèque d'élargir sa coopération avec le Vietnam, considéré comme un pont essentiel avec l'Asie.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a également appelé les autorités locales à continuer de soutenir la communauté vietnamienne et à lui créer des conditions favorables pour stabiliser sa vie, travailler et s'intégrer dans la société d'accueil, en particulier les personnes qui ne possèdent pas encore la nationalité tchèque et résident pour la plupart durablement dans le pays.

Il a proposé d'examiner le changement d'affectation d'un terrain agricole détenu par la société Saparia et l'Association bouddhique vietnamienne pour y construire un Centre culturel vietnamien associé à un espace dédié aux activités religieuses en République tchèque. Il a en outre suggéré d'étudier l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports de service vietnamiens afin de faciliter les échanges de délégations.

Selon l'ambassadeur, l'ambassade du Vietnam prévoit d'avoir une séance de travail avec le ministère tchèque de l'Intérieur le 11 novembre pour échanger sur la question des visas. Ces propositions interviennent dans un contexte marqué par la visite prévue du Premier ministre Andrej Babiš au Vietnam début décembre 2026 et par la visite à titre privé prévue en janvier 2027 du président de la Chambre des députés, Tomio Okamura.-VNA

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