Le Vietnam et le Laos renforcent leur cohésion stratégique et leurs liens substantiels

Hanoi (VNA) – Le Vietnam accorde une priorité absolue au Laos et travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement et les lao pour traduire les engagements de haut niveau en projets et programmes concrets, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung au président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, lors d’une entrevue, mardi 3 novembre à Hanoi.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que son pays évalue régulièrement l’avancement des dossiers et lève les obstacles pour garantir le respect des accords conclus. Il a également souligné le renforcement de la coordination entre l’Assemblée nationale et le gouvernement afin de permettre aux parlements de perfectionner les cadres juridiques et de superviser l’exécution des projets.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a salué la première visite officielle au Vietnam de M. Sonexay Siphandone en qualité de président de l’Assemblée nationale du Laos. Selon lui, ce déplacement témoigne de la fraternité étroite qui unit l’institution et le peuple lao au Vietnam, tout en illustrant l’attention mutuelle que portent les dirigeants des deux Partis et États aux relations bilatérales.

Il a ajouté que cette visite contribue à consolider la confiance politique, les liens entre dirigeants et la coopération interparlementaire, avant de remercier le Laos pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation lors de sa visite officielle en octobre dernier.

Le chef du gouvernement par ailleurs félicité le Laos pour ses avancées majeures dans la mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), le maintien de la stabilité politique et de l’ordre social, ainsi que la dynamique de sa croissance économique.

Saluant le travail de l’Assemblée nationale du Laos, il s’est dit convaincu que M. Sonexay Siphandone et la direction de cette 10e législature sauront renforcer l’activité législative, la surveillance suprême et la prise de décisions sur les grands enjeux nationaux, favorisant ainsi le développement socio-économique et l’atteinte des objectifs fixés par l’État et le Parti lao.

Selon le Premier ministre Lê Minh Hung, le Vietnam évalue régulièrement l’état d’avancement des projets et lève les obstacles afin de garantir le respect des engagements pris. Il s’efforce également de renforcer la coordination entre l’Assemblée nationale et le gouvernement pour permettre aux parlements d’affiner les cadres juridiques et de superviser les chantiers en cours.

Il s’est félicité du mécanisme de contrôle conjoint mis en place par les deux Assemblées nationales concernant les accords de haut niveau et les projets de coopération stratégique, y voyant une avancée significative pour optimiser la mise en œuvre sur le terrain et consolider la confiance stratégique.

Le chef du gouvernement a appelé à des avancées décisives en matière de commerce, d’investissement et de coopération économique, plaidant pour une cohésion stratégique concrète, des échanges commerciaux équilibrés et durables, l’ouverture de nouveaux marchés, le rapprochement des entreprises ainsi que la mise en commun des chaînes d’approvisionnement et de valeur.

Le gouvernement vietnamien collaborera avec le Laos dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et de la transformation numérique. La priorité sera accordée aux liaisons de transport, portuaires, douanières et logistiques afin de faciliter le commerce, l’investissement et l’intégration régionale. Un accent particulier sera également mis sur l’amélioration de l’éducation, de la formation et de la qualification de la main-d’œuvre.

Entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Par ailleurs, les deux parties dynamiseront les échanges de peuple à peuple et coordonneront efficacement les activités de «L’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2027 ». Cette initiative permettra de sensibiliser l’opinion publique des deux pays, et tout particulièrement les jeunes générations, à la tradition de solidarité et d’amitié qui unit les deux peuples, a-t-il précisé.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, a félicité le Vietnam pour ses accomplissements majeurs et de grande envergure, saluant notamment les résultats socio-économiques positifs enregistrés au cours des dix premiers mois de l’année 2026. Il s’est dit convaincu que le Vietnam maintiendra une croissance solide et atteindra avec succès les objectifs fixés par la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Après avoir présenté au dirigeant vietnamien la situation du Laos et les activités de l’Assemblée nationale depuis le 10e Congrès national du PRPL, il a souligné que le Laos n’oubliera jamais et apprécie profondément le soutien du Vietnam, tant dans sa lutte passée pour la libération nationale que dans son œuvre actuelle d’édification, de défense et de développement.

L’Assemblée nationale du Laos continuera de coopérer étroitement avec son homologue vietnamienne et d’épauler les deux gouvernements afin de concrétiser efficacement les accords de haut niveau, les traités de coopération et les projets économiques clés, a-t-il affirmé. Il a qualifié la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique Vietnam-Laos de trésor inestimable et de socle majeur pour la stabilité et le développement de chaque pays.

Le Laos poursuivra sa coordination avec le Vietnam sur les dossiers régionaux et internationaux, intensifiera le partage d’informations et alignera ses positions au sein des instances multilatérales, notamment l’ASEAN, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux.

Les deux parties ont exprimé leur conviction que la forte détermination politique des dirigeants des deux Partis et États, adossée à une coordination étroite entre administrations, localités, entreprises et populations, garantira des liens bilatéraux concrets, efficaces et durables. Une dynamique qui répond aux aspirations de leurs peuples tout en contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. – VNA