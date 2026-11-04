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Le Vietnam appelle à renforcer la coopération Mékong-Lancang

Lors de la 11e réunion ministérielle de la coopération Mékong-Lancang (MLC), le 4 novembre à Pékin, le Vietnam a proposé de renforcer la connectivité régionale et la coopération face aux défis de sécurité non traditionnels.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et les chefs des délégations des pays participants. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et les chefs des délégations des pays participants. Photo : VNA

Pékin (VNA) – À l’invitation de Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre des Affaires étrangères, a participé, le 4 novembre à Pékin, à la 11e réunion des ministres des Affaires étrangères de la Coopération Mékong-Lancang (MLC).

La réunion a rassemblé les chefs de la diplomatie du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande, du Vietnam et de la Chine, ainsi que le ministre du Plan national, de l’Investissement et des Relations économiques extérieures du Myanmar.

Les participants ont salué les résultats positifs de la MLC depuis la 10e réunion ministérielle, tenue en août 2025, notamment la mise en œuvre du Plan d’action 2023-2027. Ces avancées se traduisent par la croissance des échanges commerciaux et la réalisation de projets concrets financés par le Fonds spécial de la MLC.

Prenant la parole, le ministre Le Hoai Trung a estimé que, malgré les nombreux défis auxquels le monde et la région sont confrontés, la région du Mékong-Lancang disposait de nouvelles perspectives de développement. Il a souligné la nécessité de transformer le potentiel et les résultats de la coopération en moteurs de développement concrets, produisant des bénéfices tangibles pour tous les membres.

Le Vietnam a ainsi proposé de bâtir une région du Mékong-Lancang plus résiliente et innovante, de renforcer la connectivité régionale, de développer la coordination entre la MLC et les autres mécanismes de coopération régionaux et du Mékong, de renforcer la coopération face aux défis de sécurité non traditionnels et de placer les populations au cœur de cette coopération.

Le même jour, le ministre Le Hoai Trung s’est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi. Les deux ministres ont salué les progrès substantiels des relations entre les deux Partis et les deux pays, illustrés notamment par trois visites réciproques de leurs plus hauts dirigeants au cours des deux dernières années.

Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants, et de préparer les prochains échanges de haut niveau, notamment les activités liées à l’APEC 2026 et à l’Année de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera.

Le ministre vietnamien a proposé d’accélérer trois projets de coopération ferroviaire, de développer les postes-frontières intelligents, d’élargir les importations chinoises de produits agricoles et aquatiques vietnamiens et de promouvoir un commerce équilibré et durable. Il a également appelé à renforcer la coopération dans l’énergie, l’éducation, la formation de personnel hautement qualifié et les échanges entre les populations.

Le ministre chinois Wang Yi a affirmé que la Chine était prête à renforcer avec le Vietnam les échanges stratégiques, à améliorer l’efficacité de leur coopération dans différents domaines et à intensifier les échanges entre les populations.

Les deux parties ont convenu de poursuivre une bonne gestion de leur frontière terrestre et de faire de la zone frontalière un espace de paix, de coopération et de développement. Elles ont également convenu de maîtriser leurs désaccords et de régler de manière appropriée les questions maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, tout en contribuant de manière responsable à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Le ministre Le Hoai Trung a également rencontré Thongsavanh Phomvihane, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, et Prak Sokhonn, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coordination entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales afin de mettre en œuvre les engagements de haut niveau et de promouvoir les relations bilatérales. -VNA

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