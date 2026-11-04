Politique

Vietnam-Tadjikistan : un nouvel élan pour la coopération bilatérale

Le Vietnam et le Tadjikistan souhaitent donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et son homologue tadjik Idibek Kalandar. Photo: VNA
La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et son homologue tadjik Idibek Kalandar. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a reçu, le 4 novembre à Hanoï, son homologue tadjik Idibek Kalandar, en visite de travail au Vietnam.

À cette occasion, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a salué les progrès des relations entre les deux pays, marqués notamment par des rencontres régulières entre leurs hauts dirigeants en marge de conférences internationales. Les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de près de 60 % en 2025 et poursuivent leur tendance à la hausse en 2026. Les ministères et organismes des deux pays échangent également sur de nouvelles perspectives de coopération. Toutefois, la vice-ministre vietnamienne a estimé que les résultats obtenus, notamment dans les domaines économique et commercial, restaient modestes. Elle a appelé les deux parties à redoubler d'efforts pour valoriser leurs atouts respectifs et saisir les opportunités de coopération.

De son côté, le vice-ministre Idibek Kalandar a affirmé que le Tadjikistan attachait de l’importance au développement de son amitié traditionnelle et de sa coopération avec le Vietnam. Il a salué les réalisations du Vietnam dans son processus de Renouveau et de développement national. Le responsable tadjik a indiqué que son pays poursuivait son industrialisation et souhaitait s'inspirer de l'expérience vietnamienne dans ce domaine. Il a également invité les entreprises vietnamiennes à investir dans les zones industrielles du Tadjikistan.

Les deux vice-ministres ont convenu que leurs ministères devaient continuer à promouvoir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau.

Ils ont insisté sur une meilleure exploitation des complémentarités entre leurs économies et sur la nécessité de faciliter les contacts directs entre les organismes, les organisations et les entreprises des deux pays. Ces échanges devraient permettre de partager des informations sur les politiques et les marchés, d'identifier les opportunités et de concrétiser des projets communs. Parmi les secteurs présentant des perspectives de coopération figurent l'agriculture, le textile, la transformation alimentaire et les transports.

Les deux responsables ont également convenu de soutenir les négociations et la signature d'accords intergouvernementaux et d'autres accords de coopération, afin de compléter le cadre juridique et de faciliter les échanges commerciaux et les investissements. Ils ont enfin souligné l'importance d'élargir la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme, ainsi que les échanges entre les populations.

Les deux vice-ministres ont réaffirmé la volonté de leurs ministères respectifs de préparer de nouvelles visites de haut niveau, afin de donner un nouvel élan à la coopération entre le Vietnam et le Tadjikistan dans tous les domaines. -VNA

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