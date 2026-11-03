Les organisations des Fronts du Vietnam et du Laos appelées à renforcer leur coopération

Hanoï, 3 novembre (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a appelé les dirigeants des deux pays, notamment le président de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, Sonexay Siphandone, à continuer de soutenir et de faciliter le renforcement de la coopération entre les organisations des Fronts des deux pays.
Elle a lancé cet appel lors d’une rencontre avec le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, le 3 novembre à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle de ce dernier au Vietnam.
Bui Thi Minh Hoai a félicité Sonexay Siphandone pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale du Laos (10e législature). Elle a souligné que cette première visite officielle au Vietnam dans ses nouvelles fonctions revêtait une importance particulière pour consolider la confiance politique et renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi à approfondir la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.
Elle a également adressé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple lao pour les importantes réalisations accomplies dans l’œuvre d’édification, de défense et de développement national. Elle s’est dite convaincue que, sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), le peuple lao continuerait de remporter de nouveaux succès et d’atteindre ses objectifs de développement socio-économique.
Bui Thi Minh Hoai a souligné la nécessité pour les dirigeants des deux Partis et des deux pays, notamment le président de l’AN lao, de continuer à orienter et à créer des conditions favorables au Front de la Patrie du Vietnam et au Front lao pour l’édification nationale, afin qu’ils puissent intensifier leur coopération et partager leurs expériences en matière de mobilisation et de rassemblement des populations de toutes les couches sociales autour de l’œuvre d’édification et de développement national.
Elle a également préconisé de renforcer les activités d’information et de sensibilisation, notamment auprès des jeunes générations, afin de mieux faire connaître la longue tradition de solidarité et les liens étroits qui unissent les deux nations. Ces initiatives contribueront à consolider les fondements sociaux des relations bilatérales, à approfondir la compréhension mutuelle, la confiance et les liens entre les deux peuples, ainsi qu’à préserver et à promouvoir ce précieux patrimoine commun des deux Partis et des deux nations, a-t-elle souligné.
De son côté, le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, s’est félicité des réalisations du Vietnam en matière de développement et l’a félicité pour les résultats importants obtenus dans son œuvre de Renouveau (Doi Moi), son développement national et le renforcement de son prestige sur la scène internationale.
Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple laotiens attachaient une grande importance au soutien précieux et sincère apporté par le Vietnam, tant durant la lutte passée du Laos pour la libération nationale que dans l’œuvre actuelle d’édification, de défense et de développement du pays.
Qualifiant les relations entre le Laos et le Vietnam de liens particuliers, forgés et cultivés par des générations de dirigeants et de populations des deux pays, il a plaidé pour une intensification des échanges de délégations et du partage d’expériences, notamment en matière d’édification du Parti, de gouvernance de l’État et de développement socio-économique, ainsi que pour un élargissement de la coopération entre les institutions, les organisations et les localités des deux pays.
S’agissant de la coopération entre les deux organisations du Front, Sonexay Siphandone a salué les résultats obtenus et les a encouragées à mettre en œuvre efficacement les accords signés, à renforcer leur coordination et à partager leurs expériences en matière de mobilisation des masses et de consolidation du grand bloc de l’unité nationale.
Il a également appelé à une coordination plus étroite en vue d’organiser des activités concrètes et à fort impact dans le cadre de l’« Année de l’amitié et de la solidarité Laos-Vietnam 2027 ».
À cette occasion, Bui Thi Minh Hoai a exprimé le souhait que le président de l’AN lao continue d’apporter son soutien et de créer des conditions favorables permettant à la communauté et aux entreprises vietnamiennes établies au Laos de stabiliser leur vie et de développer leurs activités, contribuant ainsi au développement du Laos et au renforcement durable des relations spéciales entre les deux pays. - VNA
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