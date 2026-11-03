Politique

Les organisations des Fronts du Vietnam et du Laos appelées à renforcer leur coopération

À l’occasion de sa rencontre avec le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, Bui Thi Minh Hoai a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les organisations des Fronts des deux pays, notamment dans la mobilisation des populations et la consolidation de la grande unité nationale.

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le président de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, Sonexay Siphandone. Photo : VNA
Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le président de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, Sonexay Siphandone. Photo : VNA


Hanoï, 3 novembre (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a appelé les dirigeants des deux pays, notamment le président de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, Sonexay Siphandone, à continuer de soutenir et de faciliter le renforcement de la coopération entre les organisations des Fronts des deux pays.

Elle a lancé cet appel lors d’une rencontre avec le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, le 3 novembre à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle de ce dernier au Vietnam.

Bui Thi Minh Hoai a félicité Sonexay Siphandone pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale du Laos (10e législature). Elle a souligné que cette première visite officielle au Vietnam dans ses nouvelles fonctions revêtait une importance particulière pour consolider la confiance politique et renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi à approfondir la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Elle a également adressé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple lao pour les importantes réalisations accomplies dans l’œuvre d’édification, de défense et de développement national. Elle s’est dite convaincue que, sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), le peuple lao continuerait de remporter de nouveaux succès et d’atteindre ses objectifs de développement socio-économique.

Bui Thi Minh Hoai a souligné la nécessité pour les dirigeants des deux Partis et des deux pays, notamment le président de l’AN lao, de continuer à orienter et à créer des conditions favorables au Front de la Patrie du Vietnam et au Front lao pour l’édification nationale, afin qu’ils puissent intensifier leur coopération et partager leurs expériences en matière de mobilisation et de rassemblement des populations de toutes les couches sociales autour de l’œuvre d’édification et de développement national.

Elle a également préconisé de renforcer les activités d’information et de sensibilisation, notamment auprès des jeunes générations, afin de mieux faire connaître la longue tradition de solidarité et les liens étroits qui unissent les deux nations. Ces initiatives contribueront à consolider les fondements sociaux des relations bilatérales, à approfondir la compréhension mutuelle, la confiance et les liens entre les deux peuples, ainsi qu’à préserver et à promouvoir ce précieux patrimoine commun des deux Partis et des deux nations, a-t-elle souligné.

De son côté, le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, s’est félicité des réalisations du Vietnam en matière de développement et l’a félicité pour les résultats importants obtenus dans son œuvre de Renouveau (Doi Moi), son développement national et le renforcement de son prestige sur la scène internationale.

Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple laotiens attachaient une grande importance au soutien précieux et sincère apporté par le Vietnam, tant durant la lutte passée du Laos pour la libération nationale que dans l’œuvre actuelle d’édification, de défense et de développement du pays.

Qualifiant les relations entre le Laos et le Vietnam de liens particuliers, forgés et cultivés par des générations de dirigeants et de populations des deux pays, il a plaidé pour une intensification des échanges de délégations et du partage d’expériences, notamment en matière d’édification du Parti, de gouvernance de l’État et de développement socio-économique, ainsi que pour un élargissement de la coopération entre les institutions, les organisations et les localités des deux pays.

S’agissant de la coopération entre les deux organisations du Front, Sonexay Siphandone a salué les résultats obtenus et les a encouragées à mettre en œuvre efficacement les accords signés, à renforcer leur coordination et à partager leurs expériences en matière de mobilisation des masses et de consolidation du grand bloc de l’unité nationale.

Il a également appelé à une coordination plus étroite en vue d’organiser des activités concrètes et à fort impact dans le cadre de l’« Année de l’amitié et de la solidarité Laos-Vietnam 2027 ».

À cette occasion, Bui Thi Minh Hoai a exprimé le souhait que le président de l’AN lao continue d’apporter son soutien et de créer des conditions favorables permettant à la communauté et aux entreprises vietnamiennes établies au Laos de stabiliser leur vie et de développer leurs activités, contribuant ainsi au développement du Laos et au renforcement durable des relations spéciales entre les deux pays. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Laos #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le Premier ministre Lê Minh Hung (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos renforcent leur cohésion stratégique et leurs liens substantiels

Le chef du gouvernement a appelé à des avancées décisives en matière de commerce, d’investissement et de coopération économique, plaidant pour une cohésion stratégique concrète, des échanges commerciaux équilibrés et durables, l’ouverture de nouveaux marchés, le rapprochement des entreprises ainsi que la mise en commun des chaînes d’approvisionnement et de valeur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, (à droite), et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Les présidents des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos s’entretiennent à Hanoi

La coopération parlementaire constitue un pilier majeur des relations globales entre le Vietnam et le Laos. Elle contribue à consolider le cadre juridique, à superviser l’application des accords de haut niveau et à traduire en actions concrètes les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, tout en favorisant leur développement mutuel.

Voir plus

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le Vietnam accorde une grande importance et la priorité absolue à ses relations avec le Laos

En affirmant que le Parti et l’État vietnamiens accordent depuis toujours une importance cruciale et la priorité absolue à leurs relations avec le Laos, Trân Câm Tu a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam au renouveau, à l’édification et à la défense nationale du Laos. Il a également réaffirmé la volonté de son pays de se tenir aux côtés du Parti, de l’État et du peuple laotiens pour les soutenir en toutes circonstances.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, (à droite) offre à la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, l’ouvrage "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam ", publié par les Éditions Thông tân. Photo : VNA

Séoul valorise le partenariat stratégique global avec le Vietnam, salue la VNA et la Yonhap

La vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé que l’intérêt soutenu et la couverture médiatique continue des organes de presse des deux pays ont joué un rôle important dans l’essor fulgurant des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et des échanges populaires.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc préside la réunion ministérielle consacrée au projet de résolution, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le gouvernement veut diversifier les marchés et moderniser la gouvernance commerciale

La résolution gouvernementale appelle à une diversification accrue des marchés d'import-export, à l’élévation de la valeur ajoutée des produits nationaux, le renforcement de l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, et à la réduction de la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de marchés partenaires.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone (à droite), offre un souvenir à l’Association d’amitié Vietnam-Laos. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale lao rencontre une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a reçu une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, appelant les deux associations d’amitié à renforcer leur coopération en vue des célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques et du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, en 2027.

Entrevue entre Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies et Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Photo: VNA

Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

À l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, effectue une visite de travail en Chine du 1er au 5 novembre, afin de renforcer les échanges politiques et de promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie et concrète.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, lors de la deuxième session de la 16e législature, le 2 novembre. Photo : VNA

L’attraction des IDE nécessite des politiques de soutien basées sur les résultats

Selon le ministre, le projet de loi est révisé dans un contexte où la demande totale d’investissement social pour la période 2026-2030 devrait être multipliée par 2,21 par rapport à la période 2021-2025. Rien que les investissements directs étrangers (IDE) décaissés devront atteindre une moyenne de 30 à 40 milliards de dollars par an, soit de six à sept fois le niveau enregistré au cours de la période précédente.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo: VNA

Vietnam-Laos : cinq axes pour approfondir la coopération parlementaire

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, l’ambassadrice du Laos à Hanoï souligne l’importance de consolider les liens politiques, de renforcer la coopération législative et d’accélérer la transformation numérique des deux institutions.