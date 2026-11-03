Les épouses des présidents des AN du Vietnam et du Laos visitent le Village d’enfants Birla à Hanoï

Hanoï, 3 novembre (VNA) – Mme Nguyen Thi Thanh Nga, épouse du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, et Mme Vandara Siphandone, épouse du président de l’AN du Laos, ont visité, dans l’après-midi du 3 novembre, le Village d’enfants Birla à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de l’AN du Laos et de son épouse.
Le Village d’enfants Birla est un établissement public placé sous la tutelle du Service de la santé de Hanoï. Il a pour mission d’accueillir, de prendre en charge et d’élever des enfants privés de soutien familial ou se trouvant dans des situations particulièrement difficiles.
À cette occasion, les deux épouses ont été informées de l’histoire, du développement et des activités du village en faveur des enfants en difficulté. Outre les soins et l’accompagnement au quotidien, les enfants sont encouragés à participer à des activités culturelles, artistiques et sportives. Ils bénéficient également d’une orientation professionnelle et d’un accompagnement vers l’emploi, afin de les aider à construire une vie stable et à s’intégrer progressivement dans la société.
Mme Nguyen Thi Thanh Nga et Mme Vandara Siphandone se sont dites particulièrement émues d’apprendre que le village avait été fondé grâce à la générosité de la famille d’un bienfaiteur indien. En 39 années d’existence, l’établissement a accueilli, pris en charge et élevé plus de 500 enfants en situation particulière. Des centaines d’entre eux ont désormais atteint l’âge adulte. Beaucoup ont obtenu des diplômes universitaires ou professionnels et sont devenus des membres actifs de leur famille et de la société.
Le village accueille actuellement 78 enfants, répartis dans quatre unités de vie familiale, chacune encadrée par des « mères de substitution » qui vivent avec les enfants et veillent en permanence sur eux.
Les deux épouses ont salué ce modèle de prise en charge à caractère humaniste, organisé autour d’une structure familiale, qui offre aux enfants un foyer chaleureux et solidaire. Elles ont également exprimé leur reconnaissance pour le dévouement et les sacrifices, souvent discrets, du personnel et des « mères de substitution » qui accompagnent les enfants depuis de nombreuses années.
Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, elles ont échangé avec les enfants, leur ont adressé des encouragements, ont assisté à des spectacles culturels présentés par ces derniers et visité leurs espaces de vie et d’apprentissage. À cette occasion, elles leur ont remis des cadeaux utiles, notamment 78 cartables, deux imprimantes multifonctions, ainsi que des gâteaux, des friandises, du lait et des fournitures scolaires, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions de vie et à soutenir leur scolarité. Elles ont également pris des photos souvenirs avec les enfants et le personnel du village.
Plus tôt dans la matinée, Mme Nguyen Thi Thanh Nga et Mme Vandara Siphandone avaient visité le Musée de l’Assemblée nationale du Vietnam ainsi que l’espace d’exposition archéologique souterrain situé dans l’enceinte du bâtiment de l’Assemblée nationale. Considéré comme le premier musée archéologique du Vietnam, cet espace abrite environ 400 objets et près de 10 vestiges archéologiques. Aménagé sur deux niveaux en sous-sol, dans la partie est du bâtiment de l’Assemblée nationale, il présente des vestiges et des artefacts datant des périodes historiques antérieures et postérieures à l’édification de la citadelle impériale de Thang Long. - VNA
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