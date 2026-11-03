Politique

Les épouses des présidents des AN du Vietnam et du Laos visitent le Village d’enfants Birla à Hanoï

Lors de leur visite au Village d’enfants Birla à Hanoï, les épouses des présidents des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos ont salué le modèle de prise en charge à caractère familial et humaniste, tout en témoignant leur affection et leur soutien aux enfants en difficulté.

Les épouses des présidents des AN du Vietnam et du Laos visitent le Village d’enfants Birla à Hanoï. Photo : VNA
Les épouses des présidents des AN du Vietnam et du Laos visitent le Village d’enfants Birla à Hanoï. Photo : VNA


Hanoï, 3 novembre (VNA) – Mme Nguyen Thi Thanh Nga, épouse du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, et Mme Vandara Siphandone, épouse du président de l’AN du Laos, ont visité, dans l’après-midi du 3 novembre, le Village d’enfants Birla à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de l’AN du Laos et de son épouse.

Le Village d’enfants Birla est un établissement public placé sous la tutelle du Service de la santé de Hanoï. Il a pour mission d’accueillir, de prendre en charge et d’élever des enfants privés de soutien familial ou se trouvant dans des situations particulièrement difficiles.

À cette occasion, les deux épouses ont été informées de l’histoire, du développement et des activités du village en faveur des enfants en difficulté. Outre les soins et l’accompagnement au quotidien, les enfants sont encouragés à participer à des activités culturelles, artistiques et sportives. Ils bénéficient également d’une orientation professionnelle et d’un accompagnement vers l’emploi, afin de les aider à construire une vie stable et à s’intégrer progressivement dans la société.

Mme Nguyen Thi Thanh Nga et Mme Vandara Siphandone se sont dites particulièrement émues d’apprendre que le village avait été fondé grâce à la générosité de la famille d’un bienfaiteur indien. En 39 années d’existence, l’établissement a accueilli, pris en charge et élevé plus de 500 enfants en situation particulière. Des centaines d’entre eux ont désormais atteint l’âge adulte. Beaucoup ont obtenu des diplômes universitaires ou professionnels et sont devenus des membres actifs de leur famille et de la société.

Le village accueille actuellement 78 enfants, répartis dans quatre unités de vie familiale, chacune encadrée par des « mères de substitution » qui vivent avec les enfants et veillent en permanence sur eux.

Les deux épouses ont salué ce modèle de prise en charge à caractère humaniste, organisé autour d’une structure familiale, qui offre aux enfants un foyer chaleureux et solidaire. Elles ont également exprimé leur reconnaissance pour le dévouement et les sacrifices, souvent discrets, du personnel et des « mères de substitution » qui accompagnent les enfants depuis de nombreuses années.

Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, elles ont échangé avec les enfants, leur ont adressé des encouragements, ont assisté à des spectacles culturels présentés par ces derniers et visité leurs espaces de vie et d’apprentissage. À cette occasion, elles leur ont remis des cadeaux utiles, notamment 78 cartables, deux imprimantes multifonctions, ainsi que des gâteaux, des friandises, du lait et des fournitures scolaires, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions de vie et à soutenir leur scolarité. Elles ont également pris des photos souvenirs avec les enfants et le personnel du village.

Plus tôt dans la matinée, Mme Nguyen Thi Thanh Nga et Mme Vandara Siphandone avaient visité le Musée de l’Assemblée nationale du Vietnam ainsi que l’espace d’exposition archéologique souterrain situé dans l’enceinte du bâtiment de l’Assemblée nationale. Considéré comme le premier musée archéologique du Vietnam, cet espace abrite environ 400 objets et près de 10 vestiges archéologiques. Aménagé sur deux niveaux en sous-sol, dans la partie est du bâtiment de l’Assemblée nationale, il présente des vestiges et des artefacts datant des périodes historiques antérieures et postérieures à l’édification de la citadelle impériale de Thang Long. - VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Vietnam #Laos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Le Premier ministre Lê Minh Hung (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos renforcent leur cohésion stratégique et leurs liens substantiels

Le chef du gouvernement a appelé à des avancées décisives en matière de commerce, d’investissement et de coopération économique, plaidant pour une cohésion stratégique concrète, des échanges commerciaux équilibrés et durables, l’ouverture de nouveaux marchés, le rapprochement des entreprises ainsi que la mise en commun des chaînes d’approvisionnement et de valeur.

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le Vietnam accorde une grande importance et la priorité absolue à ses relations avec le Laos

En affirmant que le Parti et l’État vietnamiens accordent depuis toujours une importance cruciale et la priorité absolue à leurs relations avec le Laos, Trân Câm Tu a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam au renouveau, à l’édification et à la défense nationale du Laos. Il a également réaffirmé la volonté de son pays de se tenir aux côtés du Parti, de l’État et du peuple laotiens pour les soutenir en toutes circonstances.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, (à droite), et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Les présidents des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos s’entretiennent à Hanoi

La coopération parlementaire constitue un pilier majeur des relations globales entre le Vietnam et le Laos. Elle contribue à consolider le cadre juridique, à superviser l’application des accords de haut niveau et à traduire en actions concrètes les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, tout en favorisant leur développement mutuel.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, (à droite) offre à la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, l’ouvrage "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam ", publié par les Éditions Thông tân. Photo : VNA

Séoul valorise le partenariat stratégique global avec le Vietnam, salue la VNA et la Yonhap

La vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé que l’intérêt soutenu et la couverture médiatique continue des organes de presse des deux pays ont joué un rôle important dans l’essor fulgurant des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et des échanges populaires.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc préside la réunion ministérielle consacrée au projet de résolution, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le gouvernement veut diversifier les marchés et moderniser la gouvernance commerciale

La résolution gouvernementale appelle à une diversification accrue des marchés d'import-export, à l’élévation de la valeur ajoutée des produits nationaux, le renforcement de l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, et à la réduction de la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de marchés partenaires.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone (à droite), offre un souvenir à l’Association d’amitié Vietnam-Laos. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale lao rencontre une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a reçu une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, appelant les deux associations d’amitié à renforcer leur coopération en vue des célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques et du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, en 2027.

Entrevue entre Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies et Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Photo: VNA

Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Chine

À l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, effectue une visite de travail en Chine du 1er au 5 novembre, afin de renforcer les échanges politiques et de promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie et concrète.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, lors de la deuxième session de la 16e législature, le 2 novembre. Photo : VNA

L’attraction des IDE nécessite des politiques de soutien basées sur les résultats

Selon le ministre, le projet de loi est révisé dans un contexte où la demande totale d’investissement social pour la période 2026-2030 devrait être multipliée par 2,21 par rapport à la période 2021-2025. Rien que les investissements directs étrangers (IDE) décaissés devront atteindre une moyenne de 30 à 40 milliards de dollars par an, soit de six à sept fois le niveau enregistré au cours de la période précédente.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, lors de la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organismes concernés sur les orientations de développement de la logistique nationale et des infrastructures logistiques. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm réoriente la stratégie nationale vers la puissance logistique

Le leader Tô Lâm a réaffirmé l’ambition et la détermination du Vietnam à s’imposer comme un hub logistique, de transit et de distribution de premier plan à l’échelle régionale et mondiale. L’enjeu majeur consiste à convertir l’emplacement géographique stratégique du pays en un avantage concurrentiel tangible, capable de propulser la croissance et de renforcer son influence économique internationale.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo: VNA

Vietnam-Laos : cinq axes pour approfondir la coopération parlementaire

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, l’ambassadrice du Laos à Hanoï souligne l’importance de consolider les liens politiques, de renforcer la coopération législative et d’accélérer la transformation numérique des deux institutions.