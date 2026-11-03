Politique

Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération en matière de défense

La visite officielle en Thaïlande du général d’armée Nguyen Tan Cuong vise à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans les domaines du maintien de la paix, des technologies militaires et de la cybersécurité.

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong (gauche) et le général d’armée Ukris Boontanondha, chef des Forces de défense thaïlandaises. Photo / VNA
Le général d’armée Nguyen Tan Cuong (gauche) et le général d’armée Ukris Boontanondha, chef des Forces de défense thaïlandaises. Photo / VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande, le 3 novembre, le général d’armée Nguyen Tan Cuong, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre permanent de la Commission militaire centrale, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et vice-ministre de la Défense, à la tête d’une délégation militaire de haut rang de l’APV, s’est entretenu avec le chef des Forces de défense thaïlandaises et a visité l’Institut des technologies de défense de Thaïlande.

Au siège du Commandement des forces armées interarmées de Thaïlande, le général d’armée Ukris Boontanondha, chef des Forces de défense thaïlandaises, a présidé la cérémonie d’accueil officielle du général d’armée Nguyen Tan Cuong et de la délégation vietnamienne. L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, ainsi que des représentants des deux parties y ont également assisté.

Lors de leur entretien, le général d’armée Ukris Boontanondha a souhaité la bienvenue à la délégation vietnamienne et souligné que cette visite revêtait une importance particulière pour consolider l’amitié et promouvoir la coopération en matière de défense entre les deux pays, dans le cadre de leur partenariat stratégique global établi en mai 2025.

De son côté, le général d’armée Nguyen Tan Cuong a remercié la partie thaïlandaise pour son accueil chaleureux et solennel. Il a également présenté les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre des résolutions du Parti ainsi que sa politique étrangère dite des « quatre non ».

Les deux parties sont convenues de maintenir les échanges de délégations de haut niveau et de valoriser les mécanismes de consultation et de dialogue ; de renforcer la coopération entre les différentes armées et armes, d’organiser des patrouilles conjointes associées à des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que de coopérer dans la lutte contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière.

Elles ont également convenu de promouvoir la coopération entre le Département vietnamien du maintien de la paix et le Centre thaïlandais de maintien de la paix, ainsi que de renforcer la coordination entre le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) et les Forces armées thaïlandaises dans les domaines de la simulation d’entraînement de haute technologie, de la cybersécurité et de la transformation numérique.

Les deux délégations ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale, la question de la Mer Orientale (Mer de Chine méridionale) et la sécurité des ressources en eau du Mékong.

À cette occasion, le général d’armée Nguyen Tan Cuong a invité son homologue Ukris Boontanondha et son épouse à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le chef des Forces de défense thaïlandaises a accepté cette invitation.

Dans l’après-midi du même jour, le général d’armée Nguyen Tan Cuong et la délégation vietnamienne ont visité l’Institut des technologies de défense de Thaïlande et y ont eu une séance de travail. Lors de sa rencontre avec le directeur de l’Institut, Charat Umsamrit, le général d’armée Nguyen Tan Cuong a salué les résultats des recherches menées par cet établissement et proposé de renforcer la coopération avec le Département général de l’industrie de défense du Vietnam et Viettel dans les domaines de la recherche et du développement de véhicules aériens sans pilote (drones), des technologies de simulation et des solutions techniques à double usage au service de la défense, de la vie civile et des opérations de secours et de sauvetage.

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong a également présenté la troisième édition du Salon international de la défense du Vietnam, prévue à Hanoï en décembre 2026, et invité les entreprises du secteur de la défense ainsi que l’Institut des technologies de défense de Thaïlande à participer à cet événement et à y présenter leurs produits. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Thaïlande
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