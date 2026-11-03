Un haut dirigeant du PCV reçoit une délégation du Parti révolutionnaire populaire lao

Hanoï, 3 novembre (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu, le 3 novembre à Hanoï, une délégation du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), conduite par Khamphong Inmany, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Luang Namtha et président du Comité administratif provincial, en visite au Vietnam dans le cadre d'un programme d'études et d'échanges thématiques.
Le dirigeant vietnamien a salué cette initiative, la qualifiant de démarche concrète visant à mettre en œuvre les accords conclus par les dirigeants des deux Partis, tout en consolidant les fondements politiques, la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux Partis et les deux États.
Tran Cam Tu a souligné que les relations entre le Vietnam et le Laos, fondées sur une solidarité particulière forgée et cultivée par des générations de dirigeants et de populations des deux pays, revêtaient une importance stratégique vitale pour l'édification et la défense nationales de chacun. Dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, il a affirmé que la devise « grande amitié, solidarité particulière, coopération intégrale et cohésion stratégique » exigeait une détermination et un sens des responsabilités partagés à tous les niveaux, en particulier de la part des dirigeants des deux Partis et des deux États.
Il a présenté trois axes fondamentaux pour renforcer le Parti et promouvoir le développement national : élaborer des politiques pertinentes, créatives et adaptées aux réalités du pays ; traduire ces politiques dans les textes législatifs et assurer leur mise en œuvre effective ; enfin, améliorer l'efficacité de la gestion des ressources humaines, tout en renforçant le contrôle et la supervision, afin de garantir l'application rigoureuse et rapide des résolutions.
Selon Tran Cam Tu, plus de 40 années de Renouveau (Doi Moi) ont permis aux deux pays d'enregistrer des avancées majeures, revêtant une portée historique. Ces résultats témoignent de la pertinence et de la créativité de la ligne de Renouveau adoptée par les deux Partis, en adéquation avec les réalités de chaque pays et les tendances mondiales, constituant ainsi une base solide pour la prochaine étape de développement.
Tran Cam Tu a également informé la délégation laotienne des résultats de la quatrième session plénière du Comité central du PCV (14e mandat), au cours de laquelle ont été adoptées des résolutions portant sur l'édification et le renforcement du Parti et du système politique, le renouvellement des méthodes de direction et de gouvernance du Parti, ainsi que la gestion des cadres et l'attraction des talents. La session a également examiné des rapports de synthèse sur les 100 ans de direction de la révolution par le Parti, les 40 ans de mise en œuvre du Programme pour la construction nationale, les orientations stratégiques pour les 100 prochaines années ainsi que les amendements aux Statuts du Parti. Le Vietnam continuera de partager ces expériences avec le PRPL, a-t-il déclaré.
Le Vietnam considère les victoires du PRPL et du Laos comme les siennes et s'est toujours attaché à en tirer des enseignements théoriques et pratiques, afin de permettre à ses homologues laotiens de les étudier et de les appliquer en fonction de leurs réalités nationales, a-t-il ajouté.
En réponse, Khamphong Inmany s'est félicité des progrès importants accomplis par le Vietnam et a salué les échanges, notamment le partage d'expériences concrètes du Vietnam en matière d'édification du Parti, de gestion, de gouvernance et de développement socio-économique, qu'il a jugées particulièrement précieuses pour la délégation, qui pourra les étudier et les adapter aux conditions du Laos.
Le Parti, l'État et le peuple laotiens n'oublient jamais le soutien indéfectible du Vietnam et souhaitent poursuivre la coopération ainsi que le partage d'expériences et d'enseignements pratiques, afin d'approfondir la solidarité particulière qui unit les deux pays, a-t-il affirmé.
Les membres de la délégation laotienne ont, pour leur part, souligné la nécessité de renforcer le partage d'expériences, de développer la coopération dans la formation des cadres et d'intensifier la coordination dans la mise en œuvre des accords signés, afin de rendre les relations entre le Laos et le Vietnam toujours plus profondes, substantielles et efficaces. - VNA
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