Le Vietnam réaffirme son soutien au rôle central de l’OMC

Hanoi (VNA) - Le Vietnam réaffirme son attachement indéfectible au rôle central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sein du système commercial multilatéral, a déclaré l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et des autres organisations internationales à Genève.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’aube du troisième examen des politiques commerciales du pays, le diplomate a indiqué que Hanoi souhaitait adresser trois messages clés aux membres de l’OMC.

Premièrement, le Vietnam maintient le cap de sa politique d’intégration économique internationale, qu’il souhaite profonde, proactive et concrète.

Les deux décennies écoulées depuis son adhésion à l’OMC ont confirmé le rôle crucial de l’ouverture internationale dans la dynamique des réformes économiques, l’expansion du commerce, l’attraction des investissements et le renforcement de la compétitivité nationale.

Pour l’étape suivante, le pays ne se contentera pas d’élargir ses relations économiques et commerciales avec ses partenaires ; il veillera tout particulièrement à élever la qualité de son intégration, à honorer ses engagements avec plus d’efficacité et à optimiser sa capacité à saisir les opportunités qui en découlent.

Deuxièmement, le Vietnam poursuivra ses réformes institutionnelles, perfectionnera son environnement des affaires et des investissements, tout en renforçant les capacités structurelles de son économie nationale.

Les priorités portent notamment sur le renforcement de la transparence, de la stabilité et de la prévisibilité des politiques publiques, la simplification des procédures administratives, ainsi que la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transition numérique. Il s’agit également d’accroître la compétitivité des entreprises nationales et d’accentuer leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le Vietnam reconnaît toutefois les freins qu’il lui reste à lever, en particulier la dépendance de certains secteurs exportateurs vis-à-vis des matières premières et des composants importés. Le pays pointe aussi les difficultés d’accès des petites et moyennes entreprises aux technologies, aux financements et aux marchés.

Troisièmement, le Vietnam ambitionne de contribuer de manière plus active et substantielle à l’élaboration des normes et des cadres de coopération commerciale internationale.

Au-delà du strict respect de ses engagements actuels, le Vietnam participera activement aux débats qui façonnent l’avenir du commerce mondial, tels que l’économie numérique, le commerce électronique, la transition verte, le développement durable et la résilience des chaînes d’approvisionnement. Le pays réaffirme notamment son soutien indéfectible à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, avec l’OMC en son centre.

Selon l’ambassadeur, le message fondamental que le Vietnam souhaite transmettre est que l’intégration internationale doit impérativement s’accompagner de réformes internes. Celles-ci doivent viser à fortifier la compétitivité et la résilience de l’économie, avec pour objectif ultime de garantir que cette intégration génère des bénéfices concrets, inclusifs et durables pour les entreprises et la population.

En tant qu’économie largement ouverte et profondément intégrée dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, le Vietnam est pleinement conscient qu’un système commercial international stable, transparent, prévisible et fondé sur des règles communes constitue une condition fondamentale. C’est en effet ce qui permet de garantir un environnement des affaires favorable, de protéger les droits et les intérêts légitimes des entreprises, et de jeter les bases d’une croissance et d’un développement durables, a-t-il souligné.

Dans cette optique, le pays soutient le rôle central de l’OMC au sein du système commercial multilatéral. Il s’engage à participer activement aux efforts de réforme de l’institution, en insistant particulièrement sur le renforcement de ses fonctions de négociation et de surveillance, ainsi que sur le rétablissement d’un mécanisme de règlement des différends complet et efficace.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a souligné que la modernisation des règles commerciales multilatérales devait se faire dans le respect des principes fondamentaux du système. Celle-ci doit impérativement prendre en compte les disparités de développement et les capacités de mise en œuvre des engagements entre les membres, en particulier pour les pays en développement.

En parallèle, le responsable a indiqué que le Vietnam s’efforçait de renforcer de manière proactive l’autonomie et la résilience de son économie. Cette stratégie repose sur la diversification des marchés, des partenaires et des chaînes d’approvisionnement, l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales, la stimulation de la production nationale et l’augmentation de la valeur ajoutée locale, afin de réduire progressivement les dépendances vecteurs de vulnérabilité économique.

Dans ce processus, le Vietnam continuera à déployer les politiques nécessaires à la défense des intérêts légitimes du pays, de ses entreprises et de sa population. Il veillera à ce que ses objectifs de gouvernance — tels que la protection de la santé publique, de l’environnement, des droits des consommateurs et de la sécurité économique — soient poursuivis de façon transparente, prévisible et en stricte conformité avec ses engagements internationaux, a-t-il affirmé.

Cette déclaration intervient alors que le Vietnam célèbre un double anniversaire : il y a tout juste 20 ans, le 7 novembre 2006, le pays signait à Genève son protocole d’adhésion à l’OMC, avant de devenir officiellement, en janvier 2007, le 150e membre de la plus grande organisation commerciale au monde. – VNA