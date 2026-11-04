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Le Vietnam multiplie les initiatives en vue de l'APEC 2027

Dans la perspective de l’APEC 2027, dont le Vietnam assurera la présidence, son pays était déterminé à coopérer étroitement avec l’ensemble des économies membres pour consolider les acquis et promouvoir une coopération toujours plus concrète et efficace, contribuant ainsi à bâtir une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo : VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La délégation vietnamienne conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Luong Hoang Thai a participé à la 37e réunion ministérielle des Affaires étrangères et de l’Économie de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) qui s’est tenue le 3 novembre par visioconférence.

Coprésidée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao, la réunion a rassemblé les ministres et chefs de délégation des 21 économies membres, la directrice exécutive du Secrétariat de l’APEC, le président du Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (ABAC), ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales.

Prenant la parole lors de la session, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a salué les préparatifs et le rôle de la Chine en tant que pays hôte de l’APEC 2026. Soulignant que la région traversait une étape charnière, marquée par de profondes mutations économiques et technologiques porteuses d’opportunités autant que de défis, il a affirmé que l’APEC devait jouer un rôle moteur et pionnier dans la définition de son avenir commun, à travers des partenariats stratégiques.

À cet effet, le chef de la diplomatie vietnamienne a formulé trois propositions d'orientation prioritaires : édifier une région Asie-Pacifique innovante et productive via un usage responsable et efficace de l'IA, des technologies numériques, le soutien à la recherche et au développement, la mise en réseau de l'innovation et la formation de ressources humaines adaptées aux besoins futurs ; bâtir une région ouverte et interconnectée en facilitant les flux de biens et de services, en remédiant aux obstacles des chaînes d’approvisionnement et en intensifiant la connectivité institutionnelle, infrastructurelle, numérique et les échanges humains ; édifier une région résiliente et dynamique, en privilégiant la coopération pour garantir la sécurité alimentaire et énergétique, la gestion durable des ressources et renforcer la résilience face aux chocs externes, tout en promouvant la coordination des politiques et en améliorant la capacité de réponse aux risques émergents.

En conclusion, le ministre a réaffirmé que, dans la perspective de l’APEC 2027, dont le Vietnam assurera la présidence, son pays était déterminé à coopérer étroitement avec l’ensemble des économies membres pour consolider les acquis et promouvoir une coopération toujours plus concrète et efficace, contribuant ainsi à bâtir une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique.

Considérée comme la principale échéance ministérielle de l’année, cette réunion avait pour objectif d’examiner les grands enjeux économiques régionaux, de dresser le bilan de la coopération annuelle et de préparer le 33e Sommet des dirigeants économiques de l’APEC, prévu à Shenzhen, en Chine. Les discussions ont principalement porté sur la construction d’une communauté Asie-Pacifique et le renforcement de la connectivité économique au service de la croissance régionale.

Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes et des défis pesant sur le commerce, les investissements et les chaînes d’approvisionnement, les participants ont souligné l’impératif de renforcer la coopération et la solidarité, de consolider le système commercial multilatéral et de préserver un environnement des affaires ouvert, stable et prévisible. Les ministres ont également appelé à accélérer le processus d’édification de la Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), à renforcer la connectivité régionale, à lever les goulets d’étranglement logistiques et à bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes.

Les discussions ont par ailleurs mis en avant la promotion de l’innovation, de la transition numérique et de l’intelligence artificielle afin d’accroître la productivité et la compétitivité. L’accent a été mis sur l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME), le développement des ressources humaines et des compétences numériques, ainsi que sur la coopération visant à garantir la sécurité alimentaire et énergétique, la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration de la résilience des économies.

La réunion a également permis de dresser le bilan des cinq premières années de mise en œuvre du plan d’action de la Vision 2040 de l’APEC et d’examiner les moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle du forum.

À cette occasion, plusieurs économies membres ont exprimé leurs grandes attentes à l’égard de l’Année de l’APEC 2027, qui sera organisée par le Vietnam. Elles ont souhaité voir Hanoï poursuivre sur cette lancée et accélérer la mise en œuvre d’initiatives concrètes en faveur d’une croissance régionale plus dynamique.-VNA

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