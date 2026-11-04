Politique

Le Vietnam et la République tchèque veulent renforcer leur coopération décentralisée

Le Vietnam et la République tchèque ont convenu d'approfondir leur coopération décentralisée et de soutenir l'intégration de la communauté vietnamienne tout en préservant son identité. Telle est la principale conclusion de la rencontre du 3 novembre entre une délégation du Front de la Patrie du Vietnam, menée par sa vice-présidente et secrétaire générale Ha Thi Nga, et le gouverneur de la région de Karlovy Vary, Petr Kubis.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA
Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la République tchèque entendent renforcer leur coopération décentralisée dans de nombreux domaines, tout en favorisant une meilleure intégration de la communauté vietnamienne dans son pays d’accueil, sans pour autant renoncer à la préservation de son identité culturelle. Tel est l'objectif qui s'est dégagé de la rencontre tenue le 3 novembre entre une délégation de haut niveau du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti et vice-présidente-secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et Petr Kubis, gouverneur de la région de Karlovy Vary.

Lors de cette rencontre, Petr Kubis a salué les contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la République tchèque en général et de la région de Karlovy Vary en particulier. Il a assuré que les autorités régionales continueraient à lui offrir des conditions favorables pour lui permettre de s'intégrer pleinement dans la société tchèque.

Sur le plan de la coopération décentralisée, il a indiqué que, outre l'accord de jumelage conclu avec la province de Quang Ninh, la région de Karlovy Vary était disposée à étendre ses partenariats à d'autres localités vietnamiennes. Forte de ses atouts dans le tourisme de villégiature, l'industrie auxiliaire et les hautes technologies, elle souhaite notamment approfondir les échanges dans des secteurs d'intérêt commun tels que le tourisme, la santé, l'éducation, l'industrie lourde, ainsi que la fabrication de cristal et de céramique.

De son côté, Ha Thi Nga a informé des réalisations socio-économiques du Vietnam, tout en saluant les efforts des autorités de Karlovy Vary dans le développement local et l'attention accordée à la communauté vietnamienne. Elle a souligné que près de 90 000 Vietnamiens résidant en République tchèque, dont la communauté installée à Karlovy Vary, apportent non seulement des contributions positives à l'économie et à la société locales, mais servent également de pont d'amitié entre les peuples des deux pays.

Afin de continuer à promouvoir ce rôle, Ha Thi Nga a proposé que les autorités régionales créent des conditions favorables permettant aux ressortissants vietnamiens de stabiliser leur vie, d'exercer leurs activités légales et d'assurer leurs droits et intérêts légitimes. Elle a exprimé le souhait de renforcer les échanges populaires, culturels et éducatifs, d'organiser des activités de présentation de la culture vietnamienne et des échanges entre jeunes et élèves des deux pays, tout en étudiant l'élargissement de la coopération entre Karlovy Vary et les localités vietnamiennes dans le tourisme, la formation des ressources humaines et le rapprochement des entreprises.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a indiqué que l'ambassade vietnamienne se coordonnait avec l'ambassade tchèque à Hanoï en vue de préparer la prochaine visite au Vietnam du Premier ministre Andrej Babiš. Il a également proposé de renforcer la coopération dans la formation et le recrutement d'infirmiers et de personnels soignants vietnamiens destinés à travailler en République tchèque, afin de répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre de ce pays dans le secteur de la santé.

Évoquant la communauté vietnamienne de Karlovy Vary, qui compte environ 6 000 personnes, soit près de 2 % de la population régionale, l'ambassadeur a invité les autorités locales à faciliter l'organisation de cours de vietnamien dans les établissements scolaires. L'objectif est de permettre aux jeunes générations d'origine vietnamienne de préserver leur langue et leur identité culturelle. Il a également suggéré que les autorités apportent leur soutien à l'attribution d'un terrain destiné à la construction d'une pagode vietnamienne, afin de répondre aux besoins culturels et religieux de la communauté.

Échangeant sur ces propositions, le gouverneur Petr Kubis a déclaré qu'il les examinerait avec attention, y compris la possibilité d'introduire l'enseignement du vietnamien dans les écoles de la région. Cette séance de travail a contribué à promouvoir la coopération entre les localités des deux pays, tout en renforçant les liens et la valorisation du rôle de la communauté vietnamienne dans les relations d'amitié vietnamo-tchèques.-VNA

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