Hô Chi Minh-Ville veut faire de l’anglais la deuxième langue à l’école d’ici à 2035

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé le projet visant à faire de l’anglais la deuxième langue dans les établissements scolaires pour la période 2026-2035, avec une vision à l’horizon 2045. Ce projet vise à promouvoir un usage étendu, régulier et efficace de l’anglais dans l’enseignement, les activités éducatives, les échanges quotidiens et la gestion pédagogique.

Cette initiative entend mettre en place un écosystème linguistique à trois niveaux, conformément à la feuille de route nationale, tout en améliorant la qualité des programmes dispensés en anglais. Elle vise à former des ressources humaines hautement qualifiées et une génération de citoyens capables de s’intégrer à l’échelle internationale, consolidant ainsi la position de Hô Chi Minh-Ville comme premier pôle économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays.

Selon le plan d’action promulgué le 3 novembre par les autorités municipales, la mise en œuvre du projet reposera sur plusieurs leviers majeurs : sensibiliser davantage la population au rôle de l’anglais, perfectionner le cadre institutionnel et les politiques publiques, et consolider les acquis existants. La ville entend également renforcer les compétences linguistiques et pédagogiques des enseignants, concevoir des programmes intégrés dès l’école maternelle, moderniser les méthodes d’évaluation et accélérer le recours aux technologies de pointe, notamment à l’intelligence artificielle (IA). La coopération internationale et les partenariats public-privé seront également encouragés.

La première phase (2026-2030) sera consacrée à la mise en place des fondements nécessaires au déploiement du projet. Durant l’année scolaire 2026-2027, la ville procédera à un recensement et à une évaluation du niveau d’anglais de 100 % du personnel éducatif, ainsi qu’à un examen des programmes d’enseignement en anglais et des programmes éducatifs intégrés en cours. Pour l’année scolaire 2027-2028, la ville vise à former 20 % à 30 % des cadres dirigeants, enseignants et personnels éducatifs en anglais, à former 30 % des établissements aux méthodes d’enseignement en anglais et selon les approches STEM/STEAM, à doter au moins 30 % des établissements d’un environnement scolaire anglophone et à dispenser des cours en anglais dans au moins 15 % des établissements.

Pour 2029-2030, chacun de ces objectifs sera relevé de 10 points de pourcentage.

À l’horizon 2035, la ville ambitionne d’atteindre les objectifs suivants : 100 % des cadres dirigeants et enseignants répondant aux normes de compétences en anglais, 100 % des établissements formés aux méthodes d’enseignement en anglais, dotés de programmes d’enseignement en anglais et d’un environnement scolaire anglophone.

Au cours de la deuxième phase, de 2036 à 2045, la mégapole du Sud s’attachera à renforcer et à perfectionner les conditions et les ressources nécessaires au développement durable du projet. Elle poursuivra le développement des compétences du personnel éducatif, actualisera régulièrement les méthodes pédagogiques et ambitionne de porter à 60-70 % la proportion d’établissements d’enseignement général mettant en œuvre des programmes éducatifs intégrés, tout en modernisant et en développant le bilinguisme dans les environnements d’apprentissage et éducatifs.

Selon les autorités locales, Hô Chi Minh-Ville dispose d’atouts importants pour mener à bien cette réforme. Elle s’appuie sur plus de deux décennies d’expérience dans les programmes bilingues et d’enseignement renforcé de l’anglais, déjà déployés dans plus de 90 % des établissements scolaires. Elle a également occupé pendant huit années consécutives la première place pour les résultats moyens en anglais à l’examen national de fin d’études secondaires.

La présence sur son territoire de 69 établissements suivant un modèle international, de 64 universités, de 154 structures de formation professionnelle et de 1 915 centres de langues constitue un socle solide pour ancrer durablement la pratique de l'anglais dans le paysage éducatif de la ville. -VNA