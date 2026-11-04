Le permanent du Secrétariat du Parti appelle à une évaluation des performances fondée sur les KPI

Hanoï (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux, a présidé, le 4 novembre à Hanoï, une réunion consacrée au bilan des activités du mois d’octobre et à la définition des principales tâches pour la période à venir.
Selon le rapport présenté lors de la réunion, en octobre, le Comité du Parti des organes centraux a intensifié l’étude, la diffusion et la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Comité central du Parti, en accordant une attention particulière à la résolution adoptée lors de la quatrième session plénière du Comité central du Parti du 14e mandat. Une conférence a été organisée sous forme hybride, reliant 56 sites et réunissant plus de 14.300 délégués.
Le Comité a dirigé l'examen approfondi et la finalisation des descriptions de postes, des besoins en personnel et des propositions de répartition des effectifs, tant au sein de ses propres organes qu'au niveau des comités du Parti subordonnés. Ces derniers ont progressé dans l'élaboration des documents et le respect des échéances, tandis que des unités pilotes ont testé les formulaires avant leur déploiement à grande échelle.
Le Comité a également fait avancer plusieurs missions importantes en matière d'édification du Parti. Il a formulé, dans les délais impartis, des avis sur 16 dossiers à la demande du Comité central du Parti ; finalisé et diffusé des conclusions relatives aux inspections et aux activités de supervision ; poursuivi la transformation numérique au sein du Parti ; et engagé la numérisation, la normalisation, l'épuration et la fiabilisation des données relatives aux organisations du Parti, à ses membres, aux dossiers du personnel ainsi qu'à ceux concernant la protection politique interne.
Les délégués ont convenu de poursuivre la direction et le suivi de la mise en œuvre des résolutions et conclusions de la session plénière du Comité central du Parti du 14e mandat, des résolutions stratégiques du Bureau politique et des nouvelles directives. Ils ont souligné la nécessité de mener avec rigueur et efficacité les travaux relatifs à la définition des postes et à la planification des effectifs. Ils ont également annoncé l'organisation d'un séminaire consacré au modèle de « cellule du Parti exemplaire en matière de conseil stratégique ».
Dans son discours de clôture, Tran Cam Tu a souligné plusieurs priorités pour la fin de l'année. Concernant le bilan des activités d'octobre et les tâches de novembre, il a demandé au Bureau du Comité du Parti de tenir compte des observations pertinentes et de finaliser le rapport afin qu'il rende fidèlement compte de la situation de l'organisation, avant de le diffuser conformément à la réglementation en vigueur.
Tout en saluant les progrès accomplis, il a relevé certaines insuffisances, notamment la lenteur de la mise en œuvre de certaines directives, les disparités entre les agences et les unités en termes d'avancement et de qualité du travail de conseil, ainsi que la multiplication des réunions et des documents présentant des contenus redondants.
Le dirigeant du Parti a demandé aux comités du Parti à tous les niveaux de réexaminer l'ensemble du programme de travail pour 2026, d'identifier les tâches en retard ou accumulées, en particulier celles relevant du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, et de définir des solutions concrètes afin de garantir leur réalisation dans les délais et avec la qualité requise.
Les comités du Parti subordonnés doivent élaborer leurs plans sur la base des fonctions et missions qui leur sont assignées, en précisant clairement le contenu des tâches, les responsabilités, les échéances et les résultats concrets attendus, au plus tard le 30 novembre.
Les médias et les agences de presse jouent un rôle essentiel dans l'information et la communication au service des missions politiques. Il est donc nécessaire de renforcer la lutte contre la désinformation et les contenus toxiques, a-t-il souligné.
Il a également demandé de procéder d'urgence à l'évaluation et à la classification qualitative des collectifs et des individus, dans un souci de pertinence, d'objectivité et d'équité, au plus tard le 15 décembre. Les préparatifs de l'évaluation des performances pour 2026 et du déploiement des missions pour 2027 doivent également être engagés suffisamment tôt.
Il a demandé de poursuivre la finalisation des descriptions de postes, de répondre aux besoins en personnel et de mettre en œuvre dans les délais les plans de gestion des effectifs pour la période 2027-2031. Il a également insisté sur la nécessité d'anticiper les tâches de 2027 et de renforcer les inspections et la supervision du Comité du Parti, de son Bureau permanent et des comités du Parti subordonnés.
Il a par ailleurs demandé de finaliser le logiciel d'évaluation du personnel fondé sur des indicateurs clés de performance (KPI), en vue de son déploiement officiel à l'échelle de l'ensemble de l'organisation du Parti en décembre 2026, afin d'améliorer la gestion et l'évaluation des cadres et des employés.
Concernant le système de gestion opérationnelle, les agences et les unités doivent réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer le traitement intégral des dossiers par voie électronique, depuis leur soumission jusqu'à leur traitement, leur signature numérique et leur émission, à compter du 15 novembre. Les dossiers relevant du traitement électronique ne seront plus acceptés sous format papier.
Chaque membre du Bureau permanent et chaque secrétaire d'un comité du Parti subordonné doivent assumer pleinement leurs responsabilités, faire preuve d'exemplarité et de détermination, remédier aux lacunes et aux insuffisances constatées et s'employer à accomplir l'ensemble des tâches fixées pour 2026, a-t-il conclu. – VNA
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