Politique

Les organisations féminines de l’ASEAN promeuvent les droits et le progrès des femmes

La réunion du Conseil d’administration 2026 de la Confédération des organisations féminines de l’ASEAN (ACWO) a constitué une activité diplomatique majeure visant à renforcer la coopération et la solidarité entre les organisations féminines de l’ASEAN, tout en rehaussant le rôle et le rayonnement international de la VWU et des femmes vietnamiennes dans le cadre de la diplomatie entre les peuples.

Signature du document sur l'adhésion du Réseau des femmes du Timor-Leste à l'ACWO pour la 11e fois. Photo : VNA
Signature du document sur l'adhésion du Réseau des femmes du Timor-Leste à l'ACWO pour la 11e fois. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La réunion du Conseil d’administration 2026 de la Confédération des organisations féminines de l’ASEAN (ACWO) s’est tenue le 4 novembre à Hanoï.

Organisée par l’Union des femmes du Vietnam (VWU) – qui assure la présidence de l’ACWO pour le mandat 2025-2026, cette réunion a constitué une activité diplomatique majeure visant à renforcer la coopération et la solidarité entre les organisations féminines de l’ASEAN, tout en rehaussant le rôle et le rayonnement international de la VWU et des femmes vietnamiennes dans le cadre de la diplomatie entre les peuples.

L’événement a également contribué à la mise en œuvre de la résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique du parti communiste du Vietnam (PCV), en date du 24 janvier 2025, relative à l’intégration internationale dans le nouveau contexte, tout en promouvant des programmes d’action en faveur des femmes et en soutenant l’édification d’une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente et durable.

Première étape d’une série d’activités de l’ACWO, cette réunion a rassemblé Le Thi Thuy, membre du Comité central du PCV, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, présidente de la VWU et présidente de l’ACWO pour 2025-2026 ; la secrétaire générale de l’ACWO ainsi que les directeurs de son secrétariat ; et 43 déléguées représentant 10 organisations membres.

Dans son allocution de bienvenue, Le Thi Thuy a décrit l’ACWO comme une « maison commune » reliant les organisations féminines nationales au sein de l’ASEAN, favorisant la solidarité, l’amitié, la coopération et le partage d’expériences en vue de la promotion des femmes dans la région.

Elle a souligné que dans un contexte marqué par des mutations régionales et mondiales constantes - porteuses à la fois de nouvelles opportunités et de défis pour les femmes —, le rôle de l’ACWO, en tant que trait d’union entre les organisations et moteur d’une action collective, revêt une importance croissante. Cela exige une innovation constante dans les méthodes de travail, un renforcement des liens entre les membres, ainsi qu’une meilleure valorisation de la voix et du rôle des femmes dans la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente, inclusive et durable. Le Thi Thuy a exprimé sa conviction que, dans un esprit de solidarité, de respect, de consensus et de responsabilité partagée, les déléguées apporteraient des idées concrètes et mèneraient à bien l’ordre du jour, contribuant ainsi au succès de la 22e Assemblée générale de l’ACWO.

Elle a également exprimé sa reconnaissance pour la confiance et le soutien témoignées par les organisations membres durant la présidence du Vietnam, réaffirmant l’engagement de la VWU à travailler en étroite collaboration avec la direction et les membres de l’ACWO afin d’assurer une transition en douceur de la présidence au Congrès des femmes indonésiennes (KOWANI) pour le mandat 2027-2028. Elle a souligné que la VWU demeurerait un membre actif et responsable, œuvrant aux côtés des organisations féminines de l’ASEAN en faveur de la promotion des femmes, de la paix, de l’amitié et du développement durable dans la région.

Lors de la réunion, les déléguées ont signé un accord admettant le « Rede Feto » (Réseau des femmes du Timor-Leste) en tant que 11e membre de l’ACWO. Cette adhésion devrait permettre d’élargir le réseau de la confédération, de renforcer la représentativité, ainsi que de consolider la solidarité et l’expression d’une voix commune parmi les organisations féminines de la région.

Les déléguées ont par ailleurs passé en revue les activités et la situation financière de la confédération pour la période 2025-2026, ont discuté des orientations futures, des projets proposés par les organisations membres et des questions opérationnelles, et ont approuvé la nomination de la présidente et du conseil d’administration de l’ACWO pour le mandat 2027-2028. -VNA

#Confédération des organisations féminines de l’ASEAN #Nouvelle ère
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