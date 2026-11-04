Économie

Conférence de presse du gouvernement : cinq groupes de mesures pour maintenir l’inflation autour de 4,5 % en 2026

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement le 4 novembre, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a dévoilé le scénario de régulation des prix destiné à ramener la hausse moyenne de l'IPC autour de 4,5 % en 2026, alors que l'inflation s'établit à 4,57 % sur les dix premiers mois.

Des clients font leurs courses au supermarché CO.OP Mart de Rach Gia, dans la province d'An Giang. Photo : VNA
Des clients font leurs courses au supermarché CO.OP Mart de Rach Gia, dans la province d'An Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 4 novembre au matin, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement pour le mois d’octobre 2026, le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, a présenté le scénario de gestion des prix visant à contrôler la hausse moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) autour de 4,5 %, dans un contexte où l’inflation sur les dix premiers mois de l’année s’établit à 4,57 %.

Il a indiqué que, lors de la réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix tenue en octobre 2026, le ministère des Finances avait présenté un scénario reposant sur cinq groupes de mesures prioritaires : suivre et anticiper de manière proactive l’évolution des prix des produits essentiels sur les marchés ; garantir l’approvisionnement et stabiliser les prix des produits essentiels, notamment des carburants, des denrées alimentaires, des médicaments et des fournitures médicales, en anticipant l’équilibre entre l’offre et la demande, en constituant des stocks suffisants et en assurant la circulation des marchandises pour répondre aux besoins de fin d’année et du Nouvel An lunaire ; coordonner de manière cohérente les politiques macroéconomiques, en menant une politique monétaire proactive et flexible, étroitement articulée avec la politique budgétaire et les autres politiques macroéconomiques, tout en poursuivant des mesures fiscales et des politiques de redevances adaptées afin de réduire les coûts des intrants et de soutenir les entreprises et la population ; ajuster avec prudence les prix des biens et services réglementés par l’État ; et renforcer les contrôles et la surveillance du marché, tout en sanctionnant sévèrement la spéculation, l’accaparement des marchandises et la manipulation des prix à des fins lucratives en fin d’année et pendant les fêtes et le Nouvel An lunaire.

Le Comité de pilotage demande également aux entreprises de réduire leurs prix de vente lorsque les coûts des intrants diminuent et aux localités où l’IPC est élevé de prendre des mesures de gestion ciblées. L’orientation constante consiste à conjuguer la maîtrise de l’inflation avec la garantie de l’approvisionnement et le soutien à la production. Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a souligné que la mise en œuvre efficace de ces cinq groupes de mesures permettrait d’atteindre l’objectif fixé.

Concernant la réduction de la taxe sur les carburants et la baisse des tarifs de l’électricité, le vice-ministre Nguyen Duc Chi a indiqué que la réduction à 0 % de la taxe spéciale sur la consommation applicable à l’essence, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, entraînerait une perte de recettes budgétaires de près de 7 000 milliards de dôngs. Combinées à la baisse de 2 % du prix moyen de vente au détail de l’électricité à compter du 1er novembre, ces mesures devraient réduire l’IPC de novembre d’environ 0,5 point par rapport à octobre et l’IPC moyen annuel de 0,08 point en 2026.

Le ministre et chef du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong a ajouté que lors de la session, le Premier ministre avait conclu sur la nécessité de stimuler la croissance tout en garantissant la stabilité macroéconomique. Le contexte des exportations enregistre des signaux très positifs, avec un excédent commercial supérieur à 7 milliards de dollars pour le seul mois d'octobre 2026, ce qui permettra de maintenir l'équilibre commercial global.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de stimuler la consommation durant les deux derniers mois de l'année et de renforcer le contrôle des prix dans les grandes villes.- VNA

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