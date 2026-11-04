La Banque d’État dévoile ses solutions pour faire fléchir les taux d’intérêt

Hanoi (VNA) - Les banques commerciales vietnamiennes ont réduit leurs taux de dépôt à partir de six mois de 0,5% par an, marquant une première baisse qui consacre le succès de la politique de la Banque d’État du Vietnam (BEV) pour stimuler l’économie, a déclaré mercredi 4 octobre à la presse son vice-gouverneur Pham Thanh Hà.

Face à de fortes pressions sur les taux d’intérêt nationaux, alimentées par la hausse de la demande de capitaux et le resserrement monétaire mondial, la banque centrale a déployé des mesures coordonnées pour stabiliser le marché du crédit, a-t-il fait savoir.

En octobre 2026, la banque centrale a enjoint les établissements de crédit à mobiliser toutes leurs ressources, à rationaliser leurs coûts opérationnels et à réduire leurs marges bénéficiaires afin de peser concrètement sur les taux d’intérêt.

En application de ces directives, les établissements de crédit ont procédé à une baisse de 0,5% par an de leurs taux d’intérêt sur les dépôts, une mesure qui s’applique à la fois aux taux affichés et aux nouveaux dépôts pour les échéances de 6 mois et plus.

Parallèlement, une baisse plus vigoureuse, de l’ordre de 1,5 à 2% par an, a été imposée sur les taux de crédit alloués à la production, au commerce ainsi qu’aux secteurs prioritaires.

Dans le détail, les banques étatiques et les établissements à 100 % de capitaux étrangers ont appliqué une baisse uniforme de 0,5%. La réduction est plus marquée du côté des banques commerciales par actions, où le recul oscille entre 0,5 et 0,7% par an.

Selon le gouverneur adjoint, la baisse des taux d’intérêt affichés sur les dépôts constitue un levier essentiel permettant aux banques commerciales de continuer à réduire leurs taux de crédit, conformément aux orientations du gouvernement, du Premier ministre et de la BEV.

Les taux d’intérêt bancaires ont enregistré un net repli à la fin du mois d’octobre 2026, tant sur le front des dépôts que des crédits, selon les dernières données financières disponibles.

Dans le détail, le taux moyen des nouveaux dépôts à terme a reculé d’environ 0,4% par an par rapport à la mi-octobre. Sur la même période, le taux moyen des nouveaux prêts consentis aux particuliers et aux entreprises a fléchi dans une fourchette comprise entre 0,2 et 0,5% par an.

Plus d’une vingtaine d’établissements bancaires ont d’ores et déjà annoncé des programmes de crédit préférentiels destinés à la production, aux entreprises et aux secteurs prioritaires, prévoyant des réductions de taux d’intérêt de 1,5 à 2% par an.

Outre la baisse des taux d’intérêt exigée, la banque centrale poursuit ses mesures de soutien à la liquidité et au financement des établissements de crédit.

La BEV poursuit le déploiement de ses outils de politique monétaire, combinant opérations d’open market, facilités de refinancement et swaps de change à court terme. Elle a annoncé, le 3 novembre, la mise en place d’opérations de swap de devises contre dông à échéance de six mois à l’intention des établissements de crédit.

Cette mesure vise à fournir aux établissements de crédit des liquidités en dông à échéances relativement longues, renforçant ainsi les liquidités du système bancaire, abaissant les taux d’intérêt et soutenant les objectifs de forte croissance, a expliqué Pham Thanh Hà.

Soutien en liquidités aux établissements de crédit

Face aux fluctuations des conjonctures nationale et internationale, la BEV poursuivra une gestion monétaire "flexible" afin de contribuer à la maîtrise de l’inflation, à la stabilité macroéconomique et au soutien d’une croissance économique durable, a annoncé le vice-gouverneur.

Plus précisément, la banque centrale poursuivra une gestion flexible de ses opérations d’open market, en accord avec ses objectifs de politique monétaire, afin d’apporter en temps utile un soutien en liquidités aux établissements de crédit.

Elle entend piloter le taux de change avec souplesse, en parfaite adéquation avec les réalités du marché. Cette gestion sera coordonnée de manière synchrone avec l’ensemble des instruments de politique monétaire pour stabiliser le marché des changes, consolider la stabilité macroéconomique tout en maîtrisant l’inflation, et soutenir la croissance économique du pays.

En matière de crédit, la banque centrale mettra en œuvre des solutions de gestion en fonction de la conjoncture macroéconomique et des capacités d’absorption de l’économie, avec pour objectif de stimuler la croissance, de maîtriser l’inflation et de garantir la stabilité du système bancaire.

La BEV a parallèlement enjoint aux établissements de crédit de piloter une croissance saine et efficace de leurs encours. Son objectif est d’orienter prioritairement les flux financiers vers l’économie réelle — notamment la production et le commerce — ainsi que vers les moteurs de la croissance nationale.

Les banques sont invitées à poursuivre le déploiement des programmes de crédit conformément aux directives du gouvernement et du Premier ministre, tout en encadrant de près les crédits alloués aux secteurs jugés à risque.

De plus, elles sont exhortées à accélérer la transformation numérique des processus d’octroi de crédits pour faciliter l’accès des particuliers et des entreprises aux capitaux bancaires, sans pour autant transiger sur la rigueur et la sécurité des procédures.

La baisse des taux d’intérêt constitue l’une des mesures phares récemment arrêtées par le Premier ministre, et particulièrement suivies par l’opinion publique, a souligné le ministre et chef de l’Office du gouvernement, Doàn Xuân Phong, lors de la conférence de presse.

Le ministre a invité la BEV à poursuivre ses inspections afin de veiller à l’application réelle, et non pas seulement formelle, des baisses de taux par les banques commerciales. Il a également demandé de contrôler le respect des objectifs fixés : une réduction de 0,5% par an sur les taux de dépôt, et de 1,5% à 2% par an sur les taux de prêt. – VNA