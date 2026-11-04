Hanoï-Ahmedabad : une nouvelle liaison aérienne pour renforcer les échanges Vietnam-Inde

New York (VNA) - Le 3 novembre, la ligne aérienne directe reliant la capitale Hanoï à la ville d'Ahmedabad, pôle économique et culturel de l'État du Gujarat en Inde, a été officiellement mise en service. Le premier vol a décollé de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel à Ahmedabad à destination de Hanoï.



La ligne est exploitée par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines à raison de quatre vols aller-retour par semaine. Il s'agit de la septième liaison de la compagnie vers l'Inde, reliant ainsi le Vietnam à cinq grandes villes de ce pays d'Asie du Sud. L'ouverture de cette ligne vise à stimuler la coopération aéronautique, les échanges commerciaux et le tourisme entre les deux nations.



S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a affirmé que cette liaison directe entre Ahmedabad et Hanoï constitue une étape importante dans le renforcement de la connectivité entre les deux pays. La multiplication des lignes aériennes favorisera le tourisme, le commerce, les affaires et les échanges populaires, contribuant ainsi à consolider le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Inde.



De son côté, Nguyen Trung Hieu, directeur de Vietnam Airlines en Inde, a indiqué que cette nouvelle ligne illustre l'engagement de la compagnie à rapprocher le Vietnam des voyageurs indiens et à faciliter leurs déplacements vers Hanoï ainsi que vers d'autres destinations du pays. Selon lui, l'État du Gujarat présente un fort potentiel pour le tourisme de séjour, le commerce et l'organisation d'événements et de conférences.



Pour sa part, Abhishek Goyal, directeur général du groupe Aeroprime, a exprimé l’espoir que cette liaison contribuerait à accroître les flux touristiques dans les deux sens. Il a notamment souligné qu’Ahmedabad constituait un important pôle commercial, où la demande de voyages internationaux ne cessait de croître.



Jusqu’à présent, les passagers voyageant entre Hanoï et Ahmedabad devaient effectuer une escale, ce qui allongeait considérablement la durée de leur trajet. Cette nouvelle liaison directe facilitera les déplacements entre les deux villes et offrira aux voyageurs davantage de possibilités de découvrir les destinations touristiques et le patrimoine culturel des deux pays.



L’ouverture de la ligne Hanoï - Ahmedabad intervient alors que la demande de déplacements, de tourisme et de commerce entre le Vietnam et l'Inde connaît une forte hausse. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, le Vietnam a accueilli plus de 670 000 visiteurs indiens, soit une augmentation de 33% par rapport à la même période de l'année précédente. L'Inde figure désormais au huitième rang des plus importants marchés émetteurs de touristes internationaux pour le Vietnam. -VNA



