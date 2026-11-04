La route Hô Chi Minh entre Pac Po et Cao Bang sera modernisée et élargie





Hanoï, 4 novembre (VNA) – Le ministère de la Construction a approuvé un projet d’investissement visant à moderniser et à élargir le tronçon Pac Po–Cao Bang de la route Hô Chi Minh.



Selon le projet, les travaux couvriront une longueur totale de près de 39 km. Le tracé débutera à la « Maison Hô Chi Minh », à Pac Po (commune de Truong Ha), et s’achèvera à l’intersection avec l’ancienne route nationale 3, désormais intégrée à la route Hô Chi Minh, dans la commune de Bach Dang, province de Cao Bang.



Ce tronçon sera aménagé en une route à quatre voies, avec une largeur de plateforme de 16 mètres et une vitesse de conception de 60 km/h. Le projet prévoit également l’élargissement de sept ponts existants et la construction de quatre nouveaux ouvrages.



L’investissement total est estimé à près de 3 200 milliards de dôngs (124 millions de dollars). Ce montant comprend environ 957 milliards de dôngs pour l’indemnisation, le soutien et la réinstallation des populations, plus de 1 800 milliards pour les travaux de construction, 16 milliards pour la gestion du projet et 64 milliards pour les services de conseil en investissement et en construction.



Les autres dépenses sont estimées à environ 36 milliards de dôngs, tandis qu’une enveloppe de 300 milliards est prévue pour les imprévus.



Le ministère de la Construction a chargé le Conseil de gestion du projet de la route Hô Chi Minh de coordonner les travaux avec les consultants chargés de la conception et de l’évaluation, afin de finaliser l’étude de faisabilité et de soumettre les dossiers requis aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.



À l’étape suivante, après avoir mené des études approfondies sur les conditions topographiques, géologiques et hydrologiques, le maître d’ouvrage devra demander aux consultants en conception et en évaluation, ainsi qu’aux autres parties prenantes, d’examiner minutieusement les données recueillies, les normes applicables et les caractéristiques techniques du projet.



Sur cette base, les solutions de conception les plus appropriées devront être retenues afin de garantir l’efficacité technico-économique, la stabilité de l’ouvrage à long terme et l’optimisation de l’investissement.



Conformément au Plan de développement du réseau routier pour la période 2021-2030, la route Hô Chi Minh continuera de jouer un rôle majeur dans le réseau de transport national et devrait, à terme, être transformée en autoroute.



Les travaux de construction de cette route ont débuté en 2000. D’une longueur totale prévue de 2 600 km, elle devrait être achevée l’année prochaine.- VNA

source