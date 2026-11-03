Tourisme

Huê accorde une réduction de 50 % sur les entrées de cinq sites patrimoniaux aux voyageurs des trains touristiques

Les voyageurs empruntant les trains touristiques reliant Huê à Da Nang ou à Phong Nha bénéficient d’une réduction de 50 % sur les droits d’entrée dans cinq sites du Complexe des monuments de Huê, valable pendant sept jours consécutifs.

Les passagers du train touristique à leur arrivée à la gare de Huê. Photo : VNA
Les passagers du train touristique à leur arrivée à la gare de Huê. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 3 novembre, les Chemins de fer du Vietnam ont annoncé que les voyageurs empruntant les trains touristiques reliant Huê à Da Nang ou Huê à Phong Nha bénéficieraient d’une réduction de 50 % sur les droits d’entrée dans cinq sites du Complexe des monuments de Huê, pendant sept jours consécutifs.

Cette mesure est mise en œuvre conformément au Plan n° 10/KH-UBND du Comité populaire de la ville de Huê, dans le but de stimuler la demande touristique, d’encourager les visiteurs à découvrir les voyages en train et de prolonger leur séjour dans la localité.

Les cinq sites concernés sont la Cité impériale de Huê, le Musée des antiquités royales de Huê, ainsi que les tombeaux des rois Thieu Tri, Duc Duc et Dong Khanh. Cette mesure s’applique aux touristes vietnamiens comme étrangers, titulaires d’un billet valable sur la ligne touristique reliant l’ancienne capitale impériale à Phong Nha, dans les deux sens, ou sur la ligne patrimoniale Huê-Da Nang.

La réduction est valable pendant sept jours consécutifs à compter de la date du voyage en train indiquée sur le billet, qu’il soit sous format papier ou électronique. Chaque billet de train permet de bénéficier d’une réduction pour une entrée dans l’un des cinq sites concernés.

Dans le cas où un visiteur remplirait les conditions requises pour bénéficier de plusieurs dispositifs préférentiels, seule la réduction la plus avantageuse lui serait accordée. Les différentes réductions ne sont pas cumulables.

Le secteur ferroviaire travaille actuellement avec le Centre de conservation des monuments de Huê à la connexion et au partage des données relatives aux voyageurs, afin de faciliter le contrôle des billets aux entrées des sites.

La ligne « Connexion du patrimoine du Centre », reliant Huê à Da Nang, est entrée en service au début de l’année 2024. Le trajet dure environ trois heures et traverse des paysages remarquables, notamment le complexe lagunaire de Tam Giang-Cau Hai, la baie de Lang Co et le col de Hai Van. Reliant deux villes riches en patrimoine, ce parcours permet également aux voyageurs de découvrir sous un autre angle la beauté du Centre du Vietnam, tout au long du trajet.

Le secteur ferroviaire espère que cette réduction de 50 % des droits d’entrée dans cinq sites patrimoniaux de Huê constituera un atout supplémentaire pour développer des produits touristiques combinant voyages en train et découverte du patrimoine, tout en incitant les visiteurs à prolonger leur séjour dans l’ancienne capitale impériale.

L’attrait de cette ligne ferroviaire patrimoniale du Centre du Vietnam est également reconnu à l’échelle internationale. Le 6 octobre, le magazine américain spécialisé dans les voyages Condé Nast Traveler a publié son classement des 20 plus beaux voyages en train du monde en 2026. La ligne « Vietnam Central Heritage Connection » (Connexion du patrimoine du Centre), reliant Huê à Da Nang, y occupe la 10e place, tandis que « The Vietage by Anantara » se classe au 14e rang.

Selon Condé Nast Traveler, l’intérêt de ces voyages ne réside pas uniquement dans la liaison entre les différentes destinations, mais également dans l’expérience qu’ils offrent aux voyageurs : admirer les paysages, découvrir la culture locale et faire du trajet lui-même une composante à part entière du séjour. - VNA

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