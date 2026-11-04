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Affaire Mr Pips : la perpétuité requise contre Mr Pips et Mr Hunter

Après plus d'une semaine de débats, le procès en première instance de Pho Duc Nam (alias Mr Pips) et de ses 187 coaccusés est entré, ce 4 novembre au matin, dans sa phase décisive. Poursuivis pour « escroquerie », « blanchiment d'argent », « recel » et « fraude fiscale », les prévenus font désormais face au réquisitoire du Parquet.

Lors du procès. Photo : VNA
Lors du procès. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au terme de plus d'une semaine de procès, l'audience de première instance des 188 accusés dans l'affaire de Pho Duc Nam (alias Mr Pips) et de ses complices est entrée, dans la matinée du 4 novembre, dans la phase des réquisitions. Les accusés sont poursuivis pour « escroquerie », « blanchiment d'argent », « recel de biens provenant d'une infraction » et « fraude fiscale ». Le représentant du Parquet a présenté ses réquisitions en détaillant les méthodes opératoires des accusés et en distinguant le rôle de chacun afin de proposer des peines proportionnées à la gravité des faits.

Le Parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Pho Duc Nam (alias Mr Pips) pour le chef d'accusation d'escroquerie, ainsi qu'une peine de 11 à 12 ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent, soit une peine globale de réclusion à perpétuité. La même peine de réclusion à perpétuité a été requise contre Le Khac Ngo (alias Mr Hunter) pour les mêmes infractions.

À l'encontre de Nguyen Thanh Phong, le Parquet a requis une peine globale de 13 à 15 ans d'emprisonnement. Nguyen Thi Thuy encourt une peine de 5 ans et 8 mois à 7 ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh) fait l'objet d'une réquisition de 9 à 10 ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent, tandis que 5 à 6 ans de prison ont été requis contre Pho Duc Tuan pour recel de biens provenant d'une infraction.

Pour les 177 autres accusés, le Parquet a requis des peines allant de 30 mois d'emprisonnement avec sursis à 20 ans de prison pour escroquerie.

Selon le Parquet, les accusés ont trompé les victimes en les incitant à investir dans des titres internationaux et sur le marché des changes (Forex), au moyen d'un système frauduleux sophistiqué et organisé, couvrant toutes les étapes, de la prospection à l'appropriation des fonds.

Les équipes de marketing diffusaient sur les réseaux sociaux des publicités promettant des profits élevés et un accompagnement personnalisé par des experts. Des employés subalternes, dépourvus de compétences financières, étaient formés à l'aide d'un « kit de 168 questions » afin de se faire passer pour des courtiers et de manipuler les victimes au moyen de comptes virtuels et de numéros de téléphone anonymes. Ces dernières étaient ensuite intégrées à des groupes de discussion en ligne où de faux profils vantaient des gains considérables.

Après une première phase de démonstration, durant laquelle de petits gains étaient volontairement accordés pour instaurer un climat de confiance, les accusés incitaient les victimes à injecter des sommes de plus en plus importantes, avant de provoquer artificiellement la perte de leurs investissements ou de bloquer les retraits. Exploitant la crainte de perdre leur argent, ils exigeaient ensuite de nouveaux versements sous prétexte de frais fictifs, jusqu'à épuisement des ressources financières des victimes.

Le Parquet a souligné que l'organisation fonctionnait comme une véritable machine à engranger des profits, chaque employé percevant des commissions en fonction des sommes déposées par les victimes. Au total, près de 1.560 milliards de dongs ont été détournés au détriment de 919 victimes. Les conséquences ont été particulièrement graves : ruine financière, endettement, éclatement de familles et profondes souffrances psychologiques. Au regard de la gravité des faits, le Parquet a estimé que des sanctions sévères s'imposaient afin de garantir un effet dissuasif général. – VNA

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