Les grands projets de construction du Parti au cœur d’une réunion à Hanoï

Hanoï (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a présidé le 4 novembre à Hanoï la première réunion du Comité de pilotage des grands projets de construction du Comité central du Parti.



Les projets concernés comprennent notamment la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam, la restauration du Palais présidentiel et la rénovation de son site historique, ainsi que le réaménagement et la construction de plusieurs sièges des organes centraux du Parti.



La réunion a permis aux représentants des organismes concernés de faire le point sur l’avancement des projets et de présenter leurs propositions.



Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Tran Cam Tu a souligné l’importance de ces projets et salué les efforts déployés par le Bureau du Comité central du Parti et les organismes concernés. Pour garantir le respect des délais et la qualité des travaux, il a appelé les organismes concernés à renforcer leur coordination, à assurer un suivi régulier des projets et à résoudre rapidement les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.



Créé le 22 octobre 2026, le Comité de pilotage compte 23 membres et a déjà adopté son règlement de fonctionnement ainsi qu’une répartition des tâches. -VNA