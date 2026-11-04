Le dirigeant To Lam reçoit le président de l’Assemblée nationale lao

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu le 4 novembre à Hanoï le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam.

Saluant cette visite, le dirigeant To Lam a félicité Sonexay Siphandone pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale lao lors de la deuxième session de la Xe législature. Il a particulièrement apprécié le choix du Vietnam comme première destination de sa visite officielle dans ses nouvelles fonctions, y voyant un témoignage des liens d’amitié et de solidarité exceptionnels entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, et des délégués des deux pays. Photo: VNA

De son côté, le président de l’Assemblée nationale lao a félicité le Vietnam pour les progrès accomplis dans de nombreux domaines, exprimant sa confiance dans la poursuite de son développement sous la direction du PCV, notamment dans la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du PCV et la réalisation de ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045.

Il a souligné que l’expérience du Vietnam constituait une source d’inspiration pour le Laos dans la réalisation de ses propres objectifs de développement. Il a également remercié le Vietnam pour son soutien constant, affirmant que l’Assemblée nationale lao continuerait à travailler étroitement avec son homologue vietnamienne pour appliquer les accords conclus par les dirigeants des deux pays.

Le dirigeant To Lam a, pour sa part, réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations avec le Laos et soutenait pleinement ses efforts de développement.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations bilatérales dans tous les domaines, aussi bien entre les deux Partis et les deux États qu’entre les collectivités locales et les populations.

Soulignant la nécessité de moderniser les institutions et d’améliorer la gouvernance, le dirigeant To Lam a appelé les deux pays à poursuivre leur coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau. Il a notamment préconisé de renforcer la coopération stratégique, économique et commerciale à travers des programmes et des projets concrets, adaptés aux atouts et aux besoins de chaque pays, tout en intensifiant les échanges entre les populations.

Concernant la coopération parlementaire, il a salué les résultats obtenus par les deux organes législatifs et les a encouragés à renforcer leur coopération à tous les niveaux, notamment entre leurs commissions spécialisées, leurs délégations parlementaires et les conseils populaires locaux.

Il a également insisté sur le renforcement des échanges d’informations et du partage d’expériences en matière d’élaboration des lois, de supervision parlementaire et de décisions sur les grandes questions nationales. Les deux Assemblées nationales devraient aussi accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre des accords économiques, commerciaux et d’investissement, notamment les projets prioritaires dans les transports, l’énergie et les ressources minérales, et contribuer à lever les obstacles juridiques et administratifs rencontrés par les entreprises et les collectivités locales.

Le dirigeant vietnamien a enfin appelé les deux organes législatifs à poursuivre leur soutien mutuel dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux et à préparer les activités marquant l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos 2027.

Le président de l’Assemblée nationale lao a affirmé qu’il travaillerait avec les dirigeants lao pour renforcer la coopération avec le Vietnam, favoriser le partage d’expériences et assurer la mise en œuvre des accords conclus entre les deux Partis et les deux États. -VNA