Politique

Le dirigeant To Lam reçoit le président de l’Assemblée nationale lao

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam au renforcement de la coopération avec le Laos, lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite), et le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite), et le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu le 4 novembre à Hanoï le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam.

Saluant cette visite, le dirigeant To Lam a félicité Sonexay Siphandone pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale lao lors de la deuxième session de la Xe législature. Il a particulièrement apprécié le choix du Vietnam comme première destination de sa visite officielle dans ses nouvelles fonctions, y voyant un témoignage des liens d’amitié et de solidarité exceptionnels entre les deux pays.

vnanet-tbt-lao1.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, et des délégués des deux pays. Photo: VNA

De son côté, le président de l’Assemblée nationale lao a félicité le Vietnam pour les progrès accomplis dans de nombreux domaines, exprimant sa confiance dans la poursuite de son développement sous la direction du PCV, notamment dans la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du PCV et la réalisation de ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045.

Il a souligné que l’expérience du Vietnam constituait une source d’inspiration pour le Laos dans la réalisation de ses propres objectifs de développement. Il a également remercié le Vietnam pour son soutien constant, affirmant que l’Assemblée nationale lao continuerait à travailler étroitement avec son homologue vietnamienne pour appliquer les accords conclus par les dirigeants des deux pays.

Le dirigeant To Lam a, pour sa part, réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une priorité absolue à ses relations avec le Laos et soutenait pleinement ses efforts de développement.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement des relations bilatérales dans tous les domaines, aussi bien entre les deux Partis et les deux États qu’entre les collectivités locales et les populations.

Soulignant la nécessité de moderniser les institutions et d’améliorer la gouvernance, le dirigeant To Lam a appelé les deux pays à poursuivre leur coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau. Il a notamment préconisé de renforcer la coopération stratégique, économique et commerciale à travers des programmes et des projets concrets, adaptés aux atouts et aux besoins de chaque pays, tout en intensifiant les échanges entre les populations.

Concernant la coopération parlementaire, il a salué les résultats obtenus par les deux organes législatifs et les a encouragés à renforcer leur coopération à tous les niveaux, notamment entre leurs commissions spécialisées, leurs délégations parlementaires et les conseils populaires locaux.

Il a également insisté sur le renforcement des échanges d’informations et du partage d’expériences en matière d’élaboration des lois, de supervision parlementaire et de décisions sur les grandes questions nationales. Les deux Assemblées nationales devraient aussi accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre des accords économiques, commerciaux et d’investissement, notamment les projets prioritaires dans les transports, l’énergie et les ressources minérales, et contribuer à lever les obstacles juridiques et administratifs rencontrés par les entreprises et les collectivités locales.

Le dirigeant vietnamien a enfin appelé les deux organes législatifs à poursuivre leur soutien mutuel dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux et à préparer les activités marquant l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos 2027.

Le président de l’Assemblée nationale lao a affirmé qu’il travaillerait avec les dirigeants lao pour renforcer la coopération avec le Vietnam, favoriser le partage d’expériences et assurer la mise en œuvre des accords conclus entre les deux Partis et les deux États. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Laos #relations #visite #coopération
Suivez VietnamPlus

Diplomatie parlementaire

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le Vietnam accorde une grande importance et la priorité absolue à ses relations avec le Laos

En affirmant que le Parti et l’État vietnamiens accordent depuis toujours une importance cruciale et la priorité absolue à leurs relations avec le Laos, Trân Câm Tu a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam au renouveau, à l’édification et à la défense nationale du Laos. Il a également réaffirmé la volonté de son pays de se tenir aux côtés du Parti, de l’État et du peuple laotiens pour les soutenir en toutes circonstances.

Le Premier ministre Lê Minh Hung (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos renforcent leur cohésion stratégique et leurs liens substantiels

Le chef du gouvernement a appelé à des avancées décisives en matière de commerce, d’investissement et de coopération économique, plaidant pour une cohésion stratégique concrète, des échanges commerciaux équilibrés et durables, l’ouverture de nouveaux marchés, le rapprochement des entreprises ainsi que la mise en commun des chaînes d’approvisionnement et de valeur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, (à droite), et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

Les présidents des Assemblées nationales du Vietnam et du Laos s’entretiennent à Hanoi

La coopération parlementaire constitue un pilier majeur des relations globales entre le Vietnam et le Laos. Elle contribue à consolider le cadre juridique, à superviser l’application des accords de haut niveau et à traduire en actions concrètes les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, tout en favorisant leur développement mutuel.

Voir plus

Le secrétaire général et président To Lam (droite) rencontre des membres de longue date du Parti à Hanoï. Photo: VNA

Le SG du Parti et président To Lam rend hommage à des membres de longue date du Parti à Hanoï

À cette occasion, 28.291 membres du Parti de la capitale ayant au moins 30 années d’adhésion reçoivent un insigne. Parmi eux figurent 29 membres décorés pour 80 années d’adhésion, huit pour 75 années et 45 pour 70 années. Les 31 vétérans présents ont reçu leurs insignes en personne lors de la cérémonie, tandis que les membres indisponibles pour des raisons de santé ont reçu la distinction à leur domicile.

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la révision des postes de travail, de définir les besoins en personnel et de finaliser le logiciel de gestion du travail et d’évaluation des cadres selon les indicateurs clés de performance (KPI). Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du Parti appelle à une évaluation des performances fondée sur les KPI

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la révision des postes de travail, de définir les besoins en personnel et de finaliser le logiciel de gestion du travail et d’évaluation des cadres selon les indicateurs clés de performance (KPI), afin de le mettre en service dans l’ensemble du Parti en décembre 2026.

Signature du document sur l'adhésion du Réseau des femmes du Timor-Leste à l'ACWO pour la 11e fois. Photo : VNA

Les organisations féminines de l’ASEAN promeuvent les droits et le progrès des femmes

La réunion du Conseil d’administration 2026 de la Confédération des organisations féminines de l’ASEAN (ACWO) a constitué une activité diplomatique majeure visant à renforcer la coopération et la solidarité entre les organisations féminines de l’ASEAN, tout en rehaussant le rôle et le rayonnement international de la VWU et des femmes vietnamiennes dans le cadre de la diplomatie entre les peuples.

Vue de la séance plénière de l'Assemblée nationale, le 4 novembre. Photo: VNA

Les législateurs examinent un projet de loi sur la sécurité des données

Le projet de loi établit des règles et des garanties en matière de sécurité des données, définit des droits et des obligations, et prévoit une gestion par l’État. Il s’appliquera aux entités vietnamiennes et étrangères présentes au Vietnam, ainsi qu’aux entités étrangères situées hors du Vietnam qui traitent des données relevant de la juridiction vietnamienne ou qui portent atteinte à la sécurité des données au Vietnam.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime à la réunion périodique du gouvernement. Photo: VNA

Le Premier ministre réaffirme l’objectif d’une croissance à deux chiffres tout en maîtrisant l’inflation

En présidant, dans la matinée du 4 novembre, la réunion périodique du gouvernement consacrée à l’évaluation de la situation socio-économique en octobre et au cours des dix premiers mois de l’année, ainsi qu’à la définition des principales tâches et solutions pour la période à venir, le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus, tout en soulignant les difficultés à surmonter pour concilier une croissance à deux chiffres et la maîtrise de l’inflation.

L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et des autres organisations internationales à Genève. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son soutien au rôle central de l’OMC

Le message fondamental que le Vietnam souhaite transmettre est que l’intégration internationale doit impérativement s’accompagner de réformes internes. Celles-ci doivent viser à fortifier la compétitivité et la résilience de l’économie, avec pour objectif ultime de garantir que cette intégration génère des bénéfices concrets, inclusifs et durables pour les entreprises et la population.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Le Vietnam et la République tchèque veulent renforcer leur coopération décentralisée

Le Vietnam et la République tchèque ont convenu d'approfondir leur coopération décentralisée et de soutenir l'intégration de la communauté vietnamienne tout en préservant son identité. Telle est la principale conclusion de la rencontre du 3 novembre entre une délégation du Front de la Patrie du Vietnam, menée par sa vice-présidente et secrétaire générale Ha Thi Nga, et le gouverneur de la région de Karlovy Vary, Petr Kubis.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo : VNA

Le Vietnam multiplie les initiatives en vue de l'APEC 2027

Dans la perspective de l’APEC 2027, dont le Vietnam assurera la présidence, son pays était déterminé à coopérer étroitement avec l’ensemble des économies membres pour consolider les acquis et promouvoir une coopération toujours plus concrète et efficace, contribuant ainsi à bâtir une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, (à droite) offre à la vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Nam In-soon, l’ouvrage "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam ", publié par les Éditions Thông tân. Photo : VNA

Séoul valorise le partenariat stratégique global avec le Vietnam, salue la VNA et la Yonhap

La vice-présidente de l’Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé que l’intérêt soutenu et la couverture médiatique continue des organes de presse des deux pays ont joué un rôle important dans l’essor fulgurant des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et des échanges populaires.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc préside la réunion ministérielle consacrée au projet de résolution, à Hanoi, le 3 novembre. Photo : VNA

Le gouvernement veut diversifier les marchés et moderniser la gouvernance commerciale

La résolution gouvernementale appelle à une diversification accrue des marchés d'import-export, à l’élévation de la valeur ajoutée des produits nationaux, le renforcement de l’intégration du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, et à la réduction de la dépendance à l’égard d’un nombre restreint de marchés partenaires.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone (à droite), offre un souvenir à l’Association d’amitié Vietnam-Laos. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale lao rencontre une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, a reçu une délégation de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, appelant les deux associations d’amitié à renforcer leur coopération en vue des célébrations du 65e anniversaire des relations diplomatiques et du 50e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, en 2027.