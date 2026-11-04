Vietnam–République de Corée : renforcer les liens entre collectivités locales et entreprises

Séoul (VNA) – L’ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé, le 4 novembre, une conférence destinée à rapprocher les collectivités locales vietnamiennes des entreprises sud-coréennes et à encourager les investissements dans de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée.



Placée sous le thème « De nouvelles perspectives de coopération et d’investissement », la rencontre a réuni des délégations de Quang Ninh, conduite par Le Van Anh, vice-président du Comité populaire, et de Bac Ninh, conduite par Tran Thi Hang, vice-présidente permanente du Conseil populaire.



Plus de 200 participants, dont des représentants de Samsung, LH, Hanwha, Lotte et de la banque Shinhan, ainsi que d’organisations économiques des deux pays, ont pris part à l’événement. Le journal Aju News, l’Association de coopération économique et culturelle République de Corée-Vietnam (KOVECA) et l’Association des entreprises vietnamiennes en République de Corée (BAViK) étaient également représentés.



À l’ouverture de la conférence, l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, a salué le développement des relations bilatérales dans le cadre du partenariat stratégique intégral. Il a souligné l’importance des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que l’essor de la coopération dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les technologies numériques, les énergies propres et l’innovation.



Selon lui, des contacts plus étroits entre les collectivités vietnamiennes et les entreprises sud-coréennes pourraient favoriser de nouveaux projets d’investissement. L’ambassade continuera à mettre en relation les partenaires et à accompagner les entreprises des deux pays dans leurs projets.



Quang Ninh et Bac Ninh ont présenté leurs atouts économiques et leurs priorités en matière d’investissement. Quang Ninh dispose notamment d’un potentiel important dans l’économie maritime, le tourisme, la logistique et l’énergie, tandis que Bac Ninh bénéficie d’une industrie électronique développée et d’une forte présence d’entreprises étrangères.



Les représentants de KOVECA et des entreprises sud-coréennes ont appelé à privilégier les projets concrets et les échanges directs entre collectivités et entreprises. Ils ont évoqué les possibilités de coopération entre Quang Ninh et Busan, Gangwon et Jeju, ainsi qu’entre Bac Ninh et les régions industrielles de Gyeonggi, Chungcheong du Sud et Gyeongsang du Nord.



Le président de KOVECA, Kwon Sung Taek, a notamment proposé des projets dans le tourisme haut de gamme, la logistique portuaire, les villes intelligentes et l’industrie écologique à Quang Ninh. Pour Bac Ninh, il a cité les semi-conducteurs, l’électronique, l’IA, la robotique et les usines intelligentes.



KOVECA s’est dite prête à faciliter les contacts entre partenaires, notamment à travers des rencontres d’affaires et des activités de promotion des investissements. L’association souhaite également encourager la coopération dans l’éducation, la formation professionnelle et les échanges étudiants et culturels.



Les échanges ont mis en évidence la complémentarité entre les atouts sud-coréens en matière de technologie, de capitaux et de gestion, et ceux du Vietnam en matière de marché, de main-d’œuvre et d’intégration aux chaînes d’approvisionnement régionales.



La conférence a permis aux entreprises sud-coréennes de discuter directement avec les représentants vietnamiens des possibilités d’investissement, notamment dans les semi-conducteurs, l’IA, l’électronique, les énergies propres, la logistique et les infrastructures. Elle pourrait déboucher sur des visites de prospection et de nouveaux projets, tout en contribuant au développement des investissements sud-coréens au Vietnam et au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. -VNA