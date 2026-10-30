L’Indonésie revoit les règles d’approvisionnement en charbon pour limiter les pénuries d’électricité

Jakarta (VNA) - L’Indonésie va interdire aux compagnies minières de charbon de remplir leur obligation d’approvisionnement du marché intérieur en vendant du charbon aux centrales électriques hors réseau, afin d’augmenter les livraisons aux centrales connectées au réseau national, confronté à des pénuries et à des coupures prolongées.

Selon Tri Winarno, responsable au ministère de l’Énergie et des Ressources minérales, cette décision devrait contribuer à améliorer l’approvisionnement des centrales connectées au réseau. Il n’a toutefois pas précisé la date de son entrée en vigueur.

Dans le cadre de l’obligation d’approvisionnement du marché intérieur (DMO), les producteurs de charbon doivent réserver au moins 25 % de leur production aux consommateurs nationaux, à des prix plafonnés. Le tarif du charbon vendu à la compagnie publique d’électricité PLN et aux producteurs indépendants est ainsi limité à 70 dollars la tonne. Pour certaines industries, notamment celles du ciment, des engrais et du textile, le plafond est fixé à 90 dollars.

En vigueur depuis 2018, le plafond de 70 dollars n’a pas été révisé malgré la hausse des cours mondiaux. En revanche, le charbon vendu aux centrales hors réseau, généralement construites par de grands complexes industriels pour couvrir leurs propres besoins, n’est pas soumis à cette limite. L’industrie indonésienne du nickel figure parmi les principaux utilisateurs de ces installations.

Cette différence de prix incite les producteurs à privilégier les ventes aux centrales privées hors réseau, plus rémunératrices, tout en remplissant leurs obligations au titre du DMO. Elle réduit ainsi les livraisons destinées à PLN et aux autres producteurs raccordés au réseau national.

Dans un rapport publié ce mois-ci, l’organisation non gouvernementale Trend Asia souligne que l’écart croissant entre les prix du marché et le tarif réglementé applicable aux ventes à PLN rend ces dernières de moins en moins attractives pour les compagnies minières.

Premier exportateur mondial de charbon thermique, l’Indonésie reste fortement dépendante de cette ressource pour sa production d’électricité. Malgré cette abondance de charbon, plusieurs régions du pays ont connu ces derniers mois des coupures prolongées, révélatrices des tensions qui pèsent sur le système électrique.-VNA