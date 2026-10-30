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Singapour renforce son dispositif de lutte contre les violences domestiques et la maltraitance infantile

Face à la hausse des signalements de violences domestiques et de maltraitance infantile, Singapour renforce ses mécanismes de détection et d’intervention d’urgence afin de mieux protéger les victimes, notamment les enfants.

Singapour (VNA) - Face à la hausse des signalements de violences domestiques et de maltraitance infantile, Singapour renforce ses mécanismes de détection, d’évaluation et d’intervention afin d’améliorer la protection des victimes.

Selon le rapport 2026 sur les tendances en matière de violence domestique, publié le 29 octobre par le ministère du Développement social et familial (MSF), la ligne nationale d’assistance contre la violence et le harcèlement sexuels (NAVH) a reçu 16 525 signalements en 2025, contre 11 068 en 2024. Environ 82 % d’entre eux ont nécessité un suivi, sous forme d’évaluation des risques, d’enquête ou d’orientation vers les services de protection sociale.

En matière de protection de l’enfance, 2 476 nouveaux cas de maltraitance à risque faible ou modéré ont été recensés en 2025, en hausse de 4 % sur un an. Par ailleurs, 1 917 nouveaux cas à risque élevé ont été enregistrés, concernant notamment des enfants victimes de violences sexuelles ou graves, ou témoins de violences familiales. Le MSF précise que ces chiffres ne sont pas directement comparables à ceux des années précédentes, en raison d’un changement de méthode de comptabilisation.

Les enfants âgés de 7 à 12 ans constituent la tranche d’âge la plus touchée. Les violences physiques représentent la forme de maltraitance la plus fréquente et sont souvent liées à des pratiques disciplinaires parentales excessives. Dans les situations à risque élevé, environ la moitié des enfants sont directement victimes de violences, tandis que les autres y sont exposés en tant que témoins. Les auteurs présumés sont le plus souvent leurs parents ou beaux-parents. Le MSF souligne que le fait d’assister à des violences domestiques peut également avoir de graves répercussions sur le développement psychologique et social des enfants.

Pour renforcer la protection des victimes, Singapour étend à l’ensemble du territoire les activités de son équipe d’intervention d’urgence contre les violences domestiques (DVERT). Le nombre de cas pris en charge par cette équipe est passé de 675 en 2024 à 1 439 en 2025. Au cours de l’année, 1 151 ordonnances de protection d’urgence ont été délivrées, prévoyant notamment l’éloignement de l’auteur des violences du domicile ou l’interdiction de tout contact avec la victime. Environ la moitié de ces mesures concernaient des maris violents.

Selon le MSF, l’augmentation des signalements tient en partie à une meilleure sensibilisation du public, mais aussi au renforcement des obligations de signalement imposées aux policiers, aux établissements scolaires et aux organisations sociales. Les données préliminaires du premier semestre 2026 montrent que les nouveaux cas de violence continuent d’augmenter dans plusieurs catégories, notamment les violences conjugales et celles visant des adultes vulnérables. -VNA

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