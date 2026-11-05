Philippines : des solutions naturelles pour protéger les côtes de la montée des eaux

Hanoï (VNA) – Face à la montée du niveau de la mer, à l’affaissement des sols et aux fortes vagues provoquées par les typhons, les Philippines expérimentent un système de protection côtière fondé sur la nature sur l’île de Pamarawan, au nord de Manille. Plutôt que de recourir uniquement aux digues en béton, le projet utilise des pieux en bambou, des branches et des coquilles d’huîtres pour atténuer les vagues, retenir les sédiments et favoriser la régénération des mangroves.

Lancé en 2025 par les autorités de Malolos, en collaboration avec une société néerlandaise de conseil en ingénierie, le projet prévoit l’installation de pieux en bambou et de branches sèches le long du littoral pour ralentir les courants et retenir les sédiments, permettant ainsi de relever progressivement le niveau des fonds marins.

Un autre dispositif, installé à une centaine de mètres du rivage, consiste en des brise-lames constitués de coquilles d’huîtres. Placées dans des sacs en fibre de coco et maintenues par des pieux en bois, elles permettent de réduire la force des vagues avant qu’elles n’atteignent les zones habitées.

Selon le maire de Malolos, Christian Natividad, le projet couvre environ 14 hectares le long de la baie de Manille, pour un coût total de 70 millions de pesos (environ 1,1 million de dollars), entretien compris, contre quelque 90 millions de pesos pour une digue en béton.

Le scientifique philippin Antonio Contreras estime que cette approche pourrait être reproduite ailleurs, à condition de l’adapter aux caractéristiques environnementales locales. Elle ne peut toutefois pas remplacer entièrement les infrastructures traditionnelles, notamment en cas de graves inondations.

Achevée fin 2025, la première phase du projet a déjà montré des résultats encourageants en atténuant les vagues et en limitant les inondations lors des typhons et des pluies de mousson. Son efficacité à long terme reste néanmoins à confirmer. Les autorités locales prévoient une évaluation scientifique en 2027 pour déterminer si les conditions permettent de planter des mangroves. -VNA