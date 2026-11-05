Conclusion n° 106-KL/TW sur le développement socio-économique et le budget de l’État

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Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat
La résolution n° 31-NQ/TW vise à apporter des changements profonds, concrets, globaux et durables dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, afin de les rendre intègres et solides à tous égards.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat
La Résolution n° 31-NQ/TW vise à apporter des changements profonds, concrets, globaux et durables dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, afin de les rendre intègres et solides à tous égards.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat
La Résolution n° 31-NQ/TW vise à apporter des changements profonds, concrets, globaux et durables dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, afin de les rendre intègres et solides à tous égards.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du CC du PCV du 14e mandat
Le 15 octobre 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a signé pour promulgration la n° 31-NQ/TW du 4e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat sur le renforcement de la construction et de la rectification du Parti ainsi que du système politique afin de les rendre intègres, solides et forts à tous égards, et de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.
Le Vietnam reçoit le prix GSMA Gouvernment leadership 2026
Le 28 octobre 2026, à l’occasion de la Semaine numérique internationale du Vietnam 2026 (VIDW 2026), organisée à Quang Ninh, le ministère des Sciences et des Technologies a reçu, au nom du gouvernement vietnamien, le GSMA Government Leadership Award 2026, décerné par la GSMA (GSM Association).
La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh
La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la province de Quang Ninh. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique. Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA », cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.
Sciences, technologies, innovation et transformation numérique: des progrès notables au service des grands enjeux nationaux
Selon le rapport sur la situation socio-économique présenté par le Premier ministre Le Minh Hung lors de la 2e session de la 16e Assemblée nationale, la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique connaîtront des progrès notables au service des grands enjeux nationaux.
Des avancées dans la recherche et l'identification des restes de soldats tombés au combat
Au 12 octobre 2026, la campagne de recherche et d'identification des restes de soldats tombés au combat avait permis de retrouver et de recueillir 3.551 dépouilles, tandis que d'importants progrès avaient été réalisés dans la collecte et l'analyse d'échantillons d'ADN.
Accord de libre-échange Vietnam-AELE : signature officielle après 14 ans de négociations
L'Accord de libre-échange Vietnam-AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.
Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Union européenne
L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) — la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein - favorisera l'accès de produits vietnamiens à des marchés à fort pouvoir d’achat. Il permettra également aux entreprises vietnamiennes de s'intégrer plus profondement aux chaînes d’approvisionnement internationales.
Quelques résultats de la mise en œuvre de la résolution n° 71-NQ/TW en 9 mois de 2026
Au cours des neuf premiers mois de 2026, de nombreux programmes de formation d’ingénieurs et de masters de haut niveau dans les domaines STEM, ainsi que des formations aux technologies des semi-conducteurs et des centres de formation d’excellence, ont été mis en place. Parallèlement, la réorganisation du réseau scolaire a permis de réduire de près de 19.000 le nombre d’établissements.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 2,77 milliards de dollars en neuf mois
Lors des neuf premiers mois de 2026, le total des investissements vietnamiens à l'étranger a atteint 2,77 milliards de dollars, soit 3,3 fois plus qu'à la même période de l'année précédante.
Les IDE enregistrés au Vietnam en hausse de 76,4% en 9 premiers mois de 2026
Au cours des neuf premiers mois de 2026, les IDE enregistrés au Vietnam ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4% sur un an. Les décaissements se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1%, leur niveau le plus élevé depuis cinq ans. Ces résultats témoignent de l’attractivité de l’environnement d’investissement vietnamien, tout en soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des capitaux et de renforcer les transferts de technologies.
Sept produits d’exportation dépassent 10 milliards de dollars en neuf mois
Au cours des neuf premiers mois de 2026, sept groupes de produits ont réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation supérieur à 10 milliards de dollars, représentant 70,7 % de la valeur total des exportations nationales.
Le PMI du secteur manufacturier du Vietnam a atteint 51,9 points en septembre 2026
En septembre 2026, le PMI du secteur manufacturier du Vietnam s'est maintenu au-dessus de 50 points, atteignant 51,9 points, ce qui témoigne d'une légère amélioration à la fin du troisième trimestre.
Indice d’innovation au niveau local (PII) 2026 : Hanoï reste en tête
Les dix localités en tête du classement national sont, dans l’ordre, Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh et Hung Yen.
Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW
Depuis la consolidation, en juillet 2026, du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre, qui en assure la direction, a accéléré la mise en œuvre coordonnée des mesures visant à atteindre les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW.
Le PIB en hausse de 9,01% sur les neuf premiers mois de 2026
Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a connu une hausse de 9,01% sur un an, atteignant 8 467 921 milliards de dongs.
Le Vietnam se hisse au 43e rang mondial de l'innovation
Selon le rapport de l'OMPI sur l'Indice mondial de l'innovation 2026, le Vietnam se classe 43e sur 139 pays et économies, soit une progression d'une place par rapport à 2025 ; sa production a augmenté de deux places et deux indicateurs d'exportation figurent parmi les plus performants au monde.
World Travel Awards 2026 pour l’Asie : Le Vienam honné dans de nombreuses catégories
World Travel Awards 2026 pour l’Asie : LE VIETNAM HONORÉ DANS DE NOMBREUSES CATÉGORIES