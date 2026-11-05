Les habitants de Binh Lu deviennent des « ambassadeurs du tourisme numérique »

Avec ses paysages spectaculaires et son riche patrimoine culturel, la commune montagneuse de Binh Lu, dans la province de Lai Chau, mise sur le numérique pour promouvoir le tourisme. Les autorités locales et les habitants utilisent désormais les plateformes en ligne pour faire connaître leur région à un public plus large et contribuer au développement de l’économie locale.

Binh Lu possède plusieurs sites touristiques très appréciés, comme le pont de verre de Rong May, le col d’O Quy Ho et les roues à eau de Na Phat. Autant d’atouts qui offrent à la commune un fort potentiel pour développer l’écotourisme et le tourisme communautaire.

Pour mieux valoriser ce potentiel, les autorités locales ont fait de la transformation numérique une priorité. Les sites touristiques et les produits locaux sont présentés sur les sites web officiels et les réseaux sociaux. Les entreprises sont également encouragées à adopter les paiements électroniques et à numériser leurs services.

TRAN THANH TUAN, président du Comité populaire de la commune de Binh Lu (province de Lai Chau) :

« Nous mettons également en valeur les produits emblématiques de la région, notamment ceux liés au tourisme, afin de les faire mieux connaître aux visiteurs. Grâce à ces initiatives, nous espérons attirer davantage de touristes et enregistrer une croissance à deux chiffres du secteur touristique. »

Les habitants prennent eux aussi une part active à la promotion de leur région sur Internet. Grâce à des formations aux compétences numériques, des membres des minorités ethniques apprennent à utiliser leur smartphone pour filmer leur vie quotidienne, leurs costumes traditionnels, leur gastronomie et les paysages qui les entourent, avant de partager ces images sur les réseaux sociaux.

Peu à peu, ils deviennent ainsi de véritables « ambassadeurs du tourisme numérique ».

LO THI HIEN, habitante du village de Na Phat (commune de Binh Lu, province de Lai Chau) :

« En tant qu’habitante de Binh Lu, j’utilise mon téléphone pour réaliser des vidéos, prendre des photos et faire des diffusions en direct. Je partage notre vie quotidienne ainsi que les beautés de la région, de ses cascades à ses champs, en passant par les autres sites remarquables de la commune. Je publie ces contenus sur TikTok, Zalo et Facebook pour faire découvrir Binh Lu à un public plus large, dans la province comme ailleurs, et donner envie aux visiteurs de venir chez nous. »

NONG THI HAO, habitante du village de Co La (commune de Binh Lu, province de Lai Chau) :

« Nous avons la chance de bénéficier du soutien des autorités locales. Les formations nous ont permis d'acquérir des compétences utiles pour faire de nos téléphones, que nous utilisons tous les jours, de véritables outils de promotion de notre terre natale. Nous pouvons ainsi présenter ses paysages, sa gastronomie et sa culture si particulière. Chacun peut contribuer à faire connaître ce qui rend Binh Lu unique. Si nous nous mobilisons tous, davantage de personnes découvriront notre région, ses produits et son patrimoine culturel. »

Le numérique change ainsi la manière dont Binh Lu fait connaître ses attraits touristiques. Il permet aux habitants de jouer un rôle plus actif dans la promotion de leur région, tout en leur ouvrant de nouvelles possibilités de valoriser leurs produits et leur patrimoine culturel. En renforçant les compétences numériques et en améliorant la qualité des services touristiques, la commune entend attirer davantage de visiteurs, créer de nouvelles sources de revenus pour la population et faire du tourisme un moteur durable de son développement socio-économique. Chaque habitant devient ainsi un relais de promotion de sa terre natale, contribuant à faire découvrir Binh Lu au-delà des frontières de la province./.VNA