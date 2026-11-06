Économie

Le Vietnam au cœur des nouvelles dynamiques industrielles de l’ASEAN

Le Vietnam s’affirme comme une porte d’entrée stratégique pour les réseaux industriels et commerciaux en Asie du Sud-Est, en misant sur les investissements étrangers, l’innovation et le renforcement des entreprises locales afin de promouvoir une croissance durable à plus forte valeur ajoutée.

La chaîne de production de l'usine intelligente de Yadea Vietnam, dotée d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, située dans le parc industriel de Tan Hung, ville de Bac Ninh. photo: VNA
La chaîne de production de l'usine intelligente de Yadea Vietnam, dotée d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, située dans le parc industriel de Tan Hung, ville de Bac Ninh. photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam constitue aujourd’hui une "porte d’entrée" importante dans les réseaux de production industrielle et des échanges commerciaux en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, le pays dispose d’un potentiel important pour développer ses ressources et renforcer la compétitivité de son réseau de fournisseurs locaux, notamment grâce à la mise en relation de ces derniers avec les entreprises à capitaux étrangers (IDE). Ces facteurs sont essentiels à une croissance durable de l’industrie et du commerce.

Thammasak Sethaudom, président-directeur général du groupe thaïlandais SCG, estime que la prochaine phase de croissance industrielle de l’Asie du Sud-Est dépendra de la capacité des marchés de la région à mieux se connecter et à valoriser leurs complémentarités, tout en créant davantage de valeur par l’innovation. SCG renforce ainsi ses réseaux de production régionaux, accélère l’application des technologies et diversifie son offre de produits à haute valeur ajoutée.

Cette stratégie s’appuie sur deux principes : l’optimisation des ressources à l’échelle régionale (Regional Optimization) et la "synergie de l’ASEAN" (ASEAN Synergy). L’objectif est de tirer parti des avantages comparatifs des différents pays grâce au partage des technologies, à l’innovation et à une coopération accrue au sein des chaînes d’approvisionnement.

Présent au Vietnam depuis plus de trois décennies, SCG y multiplie les investissements pour améliorer la résilience de ses activités, développer la production de biens à forte valeur ajoutée et promouvoir des pratiques durables. En mai 2026, le groupe a annoncé un investissement de 604 milliards de dôngs pour accroître ses capacités de production d’emballages de haute qualité à Hô Chi Minh-Ville, afin de répondre à la demande croissante et de renforcer les chaînes d’approvisionnement intégrées.

L’Asie du Sud-Est constitue également un marché prometteur pour les entreprises vietnamiennes souhaitant se développer au-delà de leurs frontières. Toutefois, leur expansion exige une bonne compréhension des différences culturelles, des habitudes de consommation et des environnements médiatiques propres à chaque pays.

To Nguyen Bich Ngoc, responsable des opérations de RuNam, chaîne de restaurants et de cafés de la société vietnamienne NISO au Cambodge, souligne ainsi que la proximité géographique entre le Vietnam et le Cambodge ne signifie pas nécessairement une similitude des comportements de consommation et des attentes de la clientèle. L'expérience de RuNam montre que les consommateurs cambodgiens apprécient les saveurs vietnamiennes authentiques lorsqu'elles sont proposées dans un cadre gastronomique raffiné et accompagnées d'un service de qualité. L'entreprise veille ainsi à adapter de manière cohérente son offre culinaire, son cadre et la qualité de son service, tout en tenant compte du pouvoir d’achat local. Pour les entreprises vietnamiennes, la connaissance des réalités locales constitue également un facteur essentiel pour choisir les marchés prioritaires, répartir les ressources et gagner progressivement la confiance des clients.

De son côté, Terauchi Mikito, directeur général de la société japonaise OJI Holdings Corporation, spécialisée dans le papier, les emballages et la gestion des ressources forestières, considère le Vietnam comme un marché important et un site de production stratégique en Asie du Sud-Est. Investir dans la production locale permet, selon lui, de mieux répondre aux besoins des clients vietnamiens et de développer les activités dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique.

La construction d’une marque régionale nécessite également une stratégie de communication adaptée aux consommateurs locaux. Pour Ferdinand L. Bondoy, président régional et directeur général de COMCO Southeast Asia et cofondateur de l'Alliance SEA CAN, les entreprises doivent ainsi maintenir une stratégie de marque cohérente tout en adaptant sa mise en œuvre aux réalités de chaque marché. Le recours à des réseaux régionaux d'experts peut notamment les aider à affiner leurs messages et leurs stratégies commerciales.

Abordant la promotion d’une croissance de qualité, Bui Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’enjeu pour le Vietnam et la métropole du Sud ne se limitait pas à attirer davantage de capitaux ou à développer les échanges commerciaux, mais consistait surtout à améliorer la qualité de la croissance, les capacités technologiques et les ressources humaines, à renforcer la position des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales et à transformer les ressources internationales en capacités endogènes et en compétitivité durable.

Les atouts des partenaires étrangers dans les hautes technologies, l’innovation, la gouvernance moderne et la transition verte peuvent contribuer directement aux priorités de développement de la ville. Celle-ci souhaite ainsi promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, en encourageant les entreprises étrangères à investir et à développer leurs activités de R&D au Vietnam, tout en permettant aux entreprises vietnamiennes de participer à des programmes et projets de coopération concrets et durables. -VNA

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