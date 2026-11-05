Économie

Petrovietnam se hisse au 11e rang du classement Fortune Southeast Asia 500

Classé au 11e rang du Fortune Southeast Asia 500 en 2026, le groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) devient la première entreprise vietnamienne de ce palmarès, qui compte 72 représentants du pays.

Petrovietnam est honoré au 11e rang du prestigieux classement Fortune Southeast Asia 500 pour l'année 2026. Photo: petrovietnam.petrotimes.vn
Petrovietnam est honoré au 11e rang du prestigieux classement Fortune Southeast Asia 500 pour l'année 2026. Photo: petrovietnam.petrotimes.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) s’est classé au 11e rang du prestigieux palmarès Fortune Southeast Asia 500 pour l’année 2026. Il devient ainsi la première entreprise vietnamienne parmi les 72 entités nationales figurant dans ce classement.

Cette distinction a été annoncée lors du Sommet Fortune Southeast Asia 500, organisé le 3 novembre à Hô Chi Minh-Ville par le magazine américain Fortune, sous le thème "Nouveaux horizons – Croissance durable". L’événement a réuni plus de 250 hauts dirigeants économiques régionaux et internationaux, décideurs politiques et représentants du gouvernement vietnamien

Intervenant en qualité d'orateur principal lors de la session thématique consacrée à la sécurité énergétique, aux infrastructures et à l'électrification de l'économie, le directeur général de Petrovietnam, Le Manh Cuong, a exposé une analyse approfondie du paysage énergétique mondial, de son impact sur le Vietnam et Petrovietnam, ainsi que des orientations de développement du groupe visant à garantir la sécurité énergétique nationale, à répondre aux besoins de croissance économique et à réaliser les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Le dirigeant a souligné que la hausse continue de la demande et les tensions sur les chaînes mondiales et les évolutions géopolitiques imposent d'édifier un système d'approvisionnement hautement résilient face aux chocs extérieurs. Actuellement, les raffineries nationales couvrent environ 70 à 75 % de la demande intérieure. Toutefois, l'une des deux raffineries reste dépendante des importations de pétrole brut. En cas de conflit ou de bouleversements géopolitiques, comme récemment au Moyen-Orient, l'approvisionnement a parfois connu des interruptions ponctuelles. Petrovietnam a rapidement recherché des sources alternatives de pétrole brut, travaillé avec ses partenaires et élargi ses approvisionnements à d'autres pays fournisseurs.

Il a également rappelé que la sécurité énergétique était étroitement liée à la sécurité nationale et que, pour atteindre l'objectif de croissance économique à deux chiffres, le Vietnam devait toujours disposer d'une offre énergétique avec une longueur d'avance.

Pour garantir la sécurité énergétique et répondre aux objectifs de croissance économique, Petrovietnam continuera, dans l'immédiat, de se concentrer sur ses principaux atouts dans les secteurs pétrolier et gazier. Le GNL constitue une solution à moyen terme. Parallèlement, le groupe accorde une attention particulière au développement de nouvelles sources d'énergie. Le Vietnam dispose notamment du plus important potentiel éolien offshore d'Asie du Sud-Est, une filière prometteuse appelée à jouer un rôle clé à l'avenir. Petrovietnam entend la développer en s'appuyant sur ses compétences fondamentales et sa longue expérience des activités en mer.

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Le directeur général de Petrovietnam, Le Manh Cuong (gauche), s'exprime lors de la session thématique consacrée à la sécurité énergétique, aux infrastructures et à l'électrification de l'économie. Photo: petrovietnam.petrotimes.vn

Actuellement, Petrovietnam occupe la 11e place du classement des 500 plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est et ambitionne d'intégrer le Fortune Global 500. Cet objectif représente à la fois une aspiration du groupe et une attente nationale. Le Manh Cuong a expliqué qu'il ne s'agissait pas simplement de figurer dans ce classement, mais surtout de faire de cette démarche un moteur d'innovation, d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de renforcement de la compétitivité internationale. L'entrée dans le Fortune Global 500 doit aller de pair avec un nouveau modèle de croissance, permettant à Petrovietnam de créer davantage de valeur ajoutée et de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Pour accéder à une dimension internationale, Petrovietnam mise avant tout sur ses ressources humaines, son actif le plus précieux après plus d'un demi-siècle de développement. Si la technologie et les équipements peuvent être achetés, former des spécialistes hautement qualifiés demande 10 à 20 ans, voire davantage. Chaque salarié peut contribuer à créer de nouvelles valeurs, a affirmé Le Manh Cuong. -VNA

#Fortune Southeast Asia 500 #Petrovietnam
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