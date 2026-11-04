Vietnam–UE : vers une économie plus verte et de nouvelles chaînes de valeur

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, le Conseil des entreprises UE–ASEAN (EU-ABC) et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a organisé le 4 novembre à Hanoï le Forum de coopération économique et commerciale Vietnam–UE 2026, consacré à l’économie verte et aux nouvelles chaînes de valeur.



L’année 2026 marque une nouvelle étape dans les relations Vietnam–UE, avec leur élévation au niveau de partenariat stratégique global. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 65 milliards de dollars, en hausse de près de 20 % sur un an. L’UE est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam, son troisième marché d’exportation et son sixième fournisseur. De son côté, le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN et son neuvième fournisseur de marchandises.



Vu l’expertise technologique, les capacités de gestion et les ressources financières de l’UE, le Vietnam a appelé ses partenaires européens à renforcer leur assistance technique, les transferts de technologies et les investissements dans des projets concrets liés à la transition verte, à la transformation numérique, à la transition énergétique et à l’économie circulaire.



Julien Guerrier, ambassadeur et chef de la Délégation de l’UE au Vietnam, a réaffirmé que l’Union européenne considérait le Vietnam comme un partenaire stratégique. Selon lui, la mise en œuvre pleine et effective de l’Accord de libre-échange Vietnam–UE (EVFTA) est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel de coopération bilatérale. L’ambassadeur a souligné les nombreuses possibilités de coopération dans la transition verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la production durable, l’aérospatiale, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, les transports, la logistique, les semi-conducteurs, la transformation numérique, les minerais stratégiques, la santé, les biotechnologies et l’agriculture de haute technologie.



De son côté, Noel Clehane, vice-président du Conseil des entreprises UE–ASEAN (EU-ABC), a estimé que le Vietnam disposait déjà d’une solide base industrielle et exportatrice, mais que son principal défi était désormais d’attirer des investissements de meilleure qualité et d’en tirer davantage de valeur ajoutée. Il a également insisté sur la nécessité de développer des chaînes de valeur plus vertes, la durabilité étant devenue un facteur essentiel de compétitivité.



Trinh Quoc Vu, directeur adjoint de l’Autorité de l’électricité du Vietnam, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a rappelé l’objectif du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en visant une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir. Il a souligné que le Vietnam souhaitait non seulement bénéficier des technologies étrangères, mais aussi développer avec ses partenaires des chaînes d’approvisionnement dans les énergies renouvelables, notamment l’éolien en mer, afin de répondre aux besoins nationaux et de soutenir les exportations. -VNA

