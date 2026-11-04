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Dialogue stratégique Vietnam–Royaume-Uni : cap sur une coopération renforcée

Lors de leur 11e Dialogue stratégique, tenu le 3 novembre à Londres, le Vietnam et le Royaume-Uni ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines.

Panorama du Dialogue stratégique Vietnam–Royaume-Uni. Photo: VNA
Panorama du Dialogue stratégique Vietnam–Royaume-Uni. Photo: VNA

Londres (VNA) – La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et la baronne Rosalie Winterton, sous-secrétaire d’État parlementaire au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, ont coprésidé, le 3 novembre à Londres, le 11e Dialogue stratégique Vietnam–Royaume-Uni.

À cette occasion, Rosalie Winterton a réaffirmé l’importance que le Royaume-Uni accordait à ses relations avec le Vietnam et salué les progrès enregistrés depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, au Royaume-Uni, en octobre 2025. Elle a également souligné que le Vietnam était un partenaire fiable et jouait un rôle important dans la région indo-pacifique et au sein de l’ASEAN.

Présentant la situation socio-économique et la politique étrangère du Vietnam ainsi que ses orientations de développement, Le Thi Thu Hang a souhaité renforcer la coopération avec le Royaume-Uni dans les domaines où celui-ci dispose d’atouts et où le Vietnam exprime des besoins, notamment le développement d’un centre financier international et du marché boursier.

Les deux parties ont convenu de consolider la confiance politique et d’approfondir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, ainsi que la coopération maritime. Elles ont souligné l’importance d’une mise en œuvre efficace de l’accord de libre-échange Vietnam–Royaume-Uni (UKVFTA) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), avant de convenir d’organiser à Hanoï, en 2026, la 15e réunion du Comité mixte de coopération économique et commerciale (JETCO 15), avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de livres sterling, soit 20,23 milliards de dollars, d’ici 2030.

La finance et la transition verte ont été identifiées comme des piliers importants de la coopération. Rosalie Winterton a proposé de poursuivre les initiatives existantes. Elle a également appelé à mobiliser les ressources dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), à développer la finance verte et les énergies propres, afin de contribuer à l’objectif de « zéro émission nette » d’ici 2050.

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a remercié le Royaume-Uni pour son soutien à la création du Centre financier international au Vietnam et au reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell au rang de marché émergent secondaire en septembre 2026. Elle a appelé le Royaume-Uni à encourager les institutions financières, les banques et les fonds d’investissement à participer au développement du Centre financier international et du marché des capitaux au Vietnam.

Les deux parties ont en outre décidé de renforcer les liens entre leurs écosystèmes d’innovation, de promouvoir la recherche conjointe et le transfert de technologies, et de faciliter l’ouverture de campus d’universités britanniques de premier plan au Vietnam.

Sur les questions régionales et internationales, elles ont réaffirmé leur soutien au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ainsi que dans la région du détroit d’Ormuz. Les deux parties ont appelé à régler pacifiquement les différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, à appliquer pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à achever rapidement les négociations en vue d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.

Durant son séjour, la vice-ministre vietnamienne a rencontré le député britannique Mark Garnier, et Matt Western, envoyé commercial du Royaume-Uni pour le Vietnam, ainsi que des représentants d’associations de Vietnamiens au Royaume-Uni. -VNA

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