Vietnam–Chine : de nouvelles perspectives de coopération avec le Zhejiang

Hangzhou (VNA) – Dans le cadre de sa visite en Chine, après plus de deux jours de travail à Pékin, Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, s’est rendue à Hangzhou, capitale du Zhejiang, l’une des provinces chinoises à la pointe du développement économique et de l’innovation.

Le 4 novembre, Nguyen Thanh Nghi a rencontré Xu Wenguang, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) et vice-gouverneur exécutif du Zhejiang.

Félicitant la province chinoise pour ses réalisations remarquables dans différents domaines ces dernières années, Nguyen Thanh Nghi a également salué les résultats positifs de la coopération entre le Zhejiang et plusieurs localités vietnamiennes. Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens attachaient toujours de l’importance à ces relations et soutenaient leur approfondissement.

Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables pour permettre à ses ministères, secteurs et collectivités locales de renforcer les échanges amicaux et la coopération concrète et mutuellement bénéfique avec la province chinoise, a-t-il affirmé.

Le responsable vietnamien a souhaité que la province chinoise approfondisse ses liens d’amitié avec Hô Chi Minh-Ville et Huê, qui ont déjà établi des relations d’amitié avec elle, tout en élargissant ces liens à d’autres localités vietnamiennes.

Il a également appelé le Zhejiang à faciliter davantage les importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens de qualité, à exploiter les complémentarités des échanges commerciaux pour accroître le commerce bilatéral et à encourager ses entreprises solides et reconnues à investir davantage au Vietnam, notamment dans les infrastructures, l’économie numérique et l’économie verte.

Il a en outre proposé de renforcer les échanges d’expériences et la coopération dans la logistique, le commerce électronique, le développement de l’économie privée, la gestion urbaine intelligente, l’innovation et la prévention des catastrophes naturelles. La coopération dans le tourisme, la culture et l’éducation, notamment la formation de personnel hautement qualifié, devrait également être davantage développée.

Nguyen Thanh Nghi a également demandé au Zhejiang de continuer à soutenir le Consulat général du Vietnam à Shanghai dans l’exercice de ses missions et de faciliter la vie des Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant dans la province.

De son côté, Xu Wenguang a salué les importantes réalisations du Vietnam en matière de développement. Il a présenté la situation socio-économique du Zhejiang et les expériences de sa province en matière de réforme, d’ouverture, d’innovation et de développement de l’économie privée.

Le responsable chinois a également salué les résultats de la coopération entre le Zhejiang et le Vietnam, tant au niveau national qu’entre les collectivités locales. Il a affirmé que sa province accordait de l’importance à ses relations avec le Vietnam et était disposée à renforcer la coopération concrète dans différents domaines, conformément aux orientations définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Durant son séjour au Zhejiang, Nguyen Thanh Nghi et la délégation vietnamienne l’accompagnant ont visité le Centre d’exposition sur l’urbanisme de Hangzhou et découvert plusieurs établissements et entreprises de premier plan spécialisés dans la fabrication de haute technologie et le commerce électronique. -VNA