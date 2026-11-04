Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération contre la corruption

Hanoï (VNA) – Le Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, a rencontré le 4 novembre à Hanoï une délégation de la Commission sud-coréenne de lutte contre la corruption et de protection des droits civiques (ACRC), conduite par son vice-président, Lee Myong Sun, en visite de travail au Vietnam.



Lors de cette rencontre, Le Minh Tri a souligné que, depuis près de 35 ans, les relations entre les deux pays n’avaient cessé de se développer et reflétaient pleinement leur partenariat stratégique global. Selon lui, au-delà de la coopération politique, économique et commerciale, les relations bilatérales reposent également sur des affinités culturelles et des liens étroits entre les deux peuples.



Saluant les résultats obtenus par la République de Corée dans la lutte contre la corruption, il a souligné que, dans le contexte où le Vietnam visait une croissance économique à deux chiffres en 2026 et dans les années suivantes, cette mission ne devait pas se limiter au contrôle et au traitement des infractions, mais également contribuer au développement. Son champ d’action s’étend ainsi à la lutte contre le gaspillage et d’autres pratiques répréhensibles, avec une priorité accordée à la prévention à la source et en amont, afin de construire une société, des institutions et un corps de cadres intègres.



Le responsable vietnamien a souhaité renforcer les échanges d’expériences et étudier des programmes de formation adaptés aux besoins du Vietnam et aux atouts de la République de Corée. Il a souligné que la signature et la mise en œuvre du mémorandum de coopération entre la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV et l’ACRC traduisaient la détermination commune à rendre cette coopération plus concrète, globale et efficace. Il a appelé à valoriser les complémentarités des deux institutions et à concrétiser les domaines de coopération définis dans le document de prolongation de leur partenariat.



De son côté, Lee Myong Sun a estimé que la prolongation de la coopération constituait un point de départ pour élargir les échanges à l’avenir et s’est engagé à poursuivre les efforts visant à renforcer les relations entre les deux institutions. Les deux pays célébreront en 2027 le 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Lee Myong Sun s’est dit convaincu que leur coopération continuerait de se développer et de franchir de nouvelles étapes.



Après la rencontre, les délégations des deux institutions se sont entretenues. La partie vietnamienne a présenté les principaux résultats obtenus dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques répréhensibles, ainsi que dans l’élaboration et le perfectionnement du cadre juridique. La délégation sud-coréenne a, pour sa part, partagé son expérience en matière de protection des lanceurs d’alerte, notamment le dispositif permettant de signaler des faits de corruption par l’intermédiaire d’un avocat, sans divulguer l’identité du lanceur d’alerte.



Les deux parties ont enfin échangé les lettres prolongeant leur mémorandum de coopération pour la période 2026-2028, établissant ainsi une base pour poursuivre les échanges, le partage d’expériences et le renforcement de l’efficacité de leur action contre la corruption. -VNA