Le président de l’Assemblée nationale du Laos en visite à Phu Tho

Phu Tho (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse, s’est rendu le 4 novembre dans la province de Phu Tho (Nord).

Cette visite contribue à consolider la confiance politique, à renforcer la coopération entre les deux organes législatifs et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre Phu Tho et les localités lao.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Phu Tho, Pham Dai Duong, a souligné le rôle important de la coopération entre les collectivités locales dans les relations bilatérales.

Il a rappelé que sa province attachait de l’importance au maintien et au développement de ses liens avec les provinces du Laos, notamment Luang Namtha, Luang Prabang, Bokeo et Houaphanh, avec lesquelles elle avait signé un protocole d’accord de coopération et d’amitié en février 2026.

Entre 2021 et 2025, Phu Tho a accordé plus de 800 bourses d’études complètes à des étudiants lao, a-t-il affirmé, ajoutant que sa province avait également soutenu la construction d’importantes infrastructures dans les localités partenaires.

Pour les années à venir, Phu Tho souhaite intensifier les échanges de délégations, partager ses expériences en matière de gestion socio-économique et d’édification du Parti, et poursuivre ses programmes de coopération éducative, a souligné Pham Hai Duong.

Le responsable provincial a proposé de renforcer les liens entre les entreprises et de promouvoir le commerce et les investissements dans les industries de transformation, l’agriculture et les services.

Il a également invité les localités lao à participer aux célébrations annuelles de la Fête des rois fondateurs légendaires Hung.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, rencontre les autorités de la province de Phu Tho. Photo: VNA

De son côté, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone, a salué les réalisations socio-économiques et le développement industriel de Phu Tho, estimant que ces expériences pourraient être utiles au Laos.

Évoquant les résultats de ses rencontres avec les hauts dirigeants vietnamiens, le dirigeant lao a salué la coopération entre Phu Tho et les provinces du nord du Laos.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien au Laos, réaffirmant les liens de solidarité particulière et d’amitié qui unissent les deux pays.

Enfin, le président de l’Assemblée nationale du Laos a proposé à Phu Tho de poursuivre sa coordination avec les localités lao pour organiser les activités marquant l’Année de la solidarité et de l’amitié Laos–Vietnam en 2027, tout en sensibilisant les jeunes générations à l’importance de préserver et de développer les relations entre les deux pays. -VNA