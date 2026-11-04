Politique

Le Vietnam et Oman souhaitent approfondir leur coopération

Lors de leur 5e consultation politique à Hanoï, le 4 novembre, le Vietnam et Oman ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans le commerce et l’investissement.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et le sous-secrétaire aux Affaires étrangères d’Oman, chargé des affaires politiques, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy. Photo: dangcongsan.vn
La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et le sous-secrétaire aux Affaires étrangères d’Oman, chargé des affaires politiques, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) – La 5e consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et d’Oman s’est tenue le 4 novembre à Hanoï. Elle a été coprésidée par la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et le sous-secrétaire aux Affaires étrangères d’Oman, chargé des affaires politiques, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy.

Nguyen Minh Hang a souligné que cette rencontre intervenait à un moment important pour les deux pays, à l’approche du 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 9 juin 2027. Elle a également salué le rôle de médiateur joué par Oman dans sa région, contribuant à apaiser les tensions et à favoriser la recherche de solutions diplomatiques aux différends.

Les deux responsables se sont félicités des progrès des relations bilatérales depuis la 4e consultation politique, organisée en septembre 2025 à Mascate. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont notamment atteint 1,6 milliard de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, soit plus de cinq fois le montant enregistré sur l’ensemble de l’année 2025.

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la paix, au dialogue et au respect du droit international.

Afin d’approfondir leurs relations bilatérales, les deux responsables ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des engagements existants et d’envisager de nouveaux accords dans les secteurs porteurs. Ils ont notamment salué le Fonds d’investissement Vietnam-Oman (VOI), premier fonds d’investissement intergouvernemental entre le Vietnam et un pays du Golfe, considéré comme un symbole de leur coopération financière. Les deux parties souhaitent porter la taille du fonds à un milliard de dollars.

Le responsable omanais a affirmé que son pays était prêt à servir de porte d’entrée aux entreprises vietnamiennes vers les marchés du Golfe et du Moyen-Orient, tout en facilitant leurs investissements et leurs exportations.

Il a également exprimé le soutien de son pays à un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), ou à un autre cadre commercial adapté aux deux parties.

Pour sa part, Nguyen Minh Hang a souligné que l’énergie et la logistique constituaient deux piliers importants de la coopération bilatérale. Elle a encouragé les entreprises des deux pays à renforcer leur coopération pour garantir au Vietnam un approvisionnement énergétique stable et à long terme, ainsi qu’à étudier les possibilités de liaison entre les ports en eau profonde d’Oman et les ports vietnamiens.

Elle a également appelé les investisseurs omanais à s’intéresser aux projets d’infrastructures technologiques et au Centre financier international du Vietnam, implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang. Le Vietnam souhaite par ailleurs bénéficier du soutien d’Oman pour développer son industrie halal et obtenir davantage de bourses pour ses étudiants.

Enfin, les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations, de favoriser l’ouverture de représentations diplomatiques permanentes dans leurs capitales respectives et de favoriser les liens entre entreprises dans les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la transition verte et le secteur halal.

Elles ont également réaffirmé leur volonté de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment au sein des Nations unies, et de renforcer la coopération entre l’ASEAN et le CCG ainsi qu’entre le Vietnam et le CCG. -VNA

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