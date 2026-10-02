Économie

PETROVIETNAM renforce sa coopération énergétique avec les partenaires américains

Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) a renforcé ses partenariats avec des entreprises américaines dans l’approvisionnement en hydrocarbures, le développement de projets, les technologies et le financement.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des dirigeants du Parti et de l’État assistent à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et américaines. Le directeur général de PETROVIETNAM, Le Manh Cuong (5e à partir de la gauche), remet l’accord-cadre de coopération à Chevron. Photo : Petro Times
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et des dirigeants du Parti et de l’État assistent à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et américaines. Le directeur général de PETROVIETNAM, Le Manh Cuong (5e à partir de la gauche), remet l’accord-cadre de coopération à Chevron. Photo : Petro Times

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite de travail aux États-Unis du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) a renforcé ses partenariats avec des entreprises américaines dans l’approvisionnement en hydrocarbures, le développement de projets, les technologies et le financement.

Ces coopérations s’inscrivent dans un contexte marqué par la hausse des besoins énergétiques du Vietnam, les incertitudes du marché international et les exigences croissantes en matière de sécurité d’approvisionnement et de transition énergétique.

Les échanges avec Chevron, ExxonMobil, Murphy et GE Vernova couvrent plusieurs maillons de la chaîne de valeur énergétique, de l’approvisionnement en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié (GNL) à l’exploitation des gisements, à la production d’électricité et au transfert de technologies.

Avec Chevron, PETROVIETNAM a établi un cadre de coopération portant notamment sur le pétrole brut, le GNL, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), les matières premières pour le raffinage, les infrastructures d’importation et de stockage, ainsi que le commerce, le financement, les technologies et la réduction des émissions. Cette coopération vise à élargir les possibilités d’approvisionnement et à renforcer les liens entre les différentes étapes de la chaîne énergétique.

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Le directeur général de PETROVIETNAM, Lê Mạnh Cường, et la délégation de PETROVIETNAM lors d’une séance de travail avec GE Vernova. Photo : Petro Times

Par ailleurs, l’accord d’approvisionnement en pétrole brut conclu entre la raffinerie de Binh Son (BSR) et ExxonMobil Asia Pacific prévoit un volume minimal de 2 millions de barils par an pour la raffinerie de Dung Quat. Cet accord contribue à consolider les relations d’approvisionnement en matières premières nécessaires à la production.

Dans le domaine de l’exploration et de la production pétrolières et gazières, PETROVIETNAM et Murphy poursuivent leur coopération autour du projet Lac Da Vang. Les accords conclus portent notamment sur l’enlèvement et la commercialisation du pétrole, les transactions gazières ainsi que le raccordement et le transport du gaz.

Selon les informations publiées, les documents concernés créent les conditions nécessaires à la production et à la commercialisation d’environ 57,4 millions de barils de pétrole et de 68,8 millions de MMBtu de gaz d’ici 2039. Les deux parties poursuivent également les préparatifs du développement du projet Hai Su Vang et étudient la possibilité de raccorder des structures prometteuses du bassin de Cuu Long aux infrastructures existantes, afin d’optimiser l’exploitation des ressources.

La coopération avec GE Vernova constitue un autre axe important. S’appuyant sur la fourniture de turbines à gaz pour les centrales électriques Nhon Trach 3 et 4, les deux parties poursuivent leurs échanges sur les solutions techniques, le calendrier de livraison des équipements et l’assistance technique. Les domaines envisagés comprennent également la maintenance à long terme, la numérisation de l’exploitation, l’éolien offshore, la formation et le transfert de technologies.

Le financement représente un autre enjeu majeur pour la mise en œuvre des projets. Lors d’une rencontre avec des institutions financières et des fonds d’investissement américains, le directeur général de PETROVIETNAM, Le Manh Cuong, a indiqué que les besoins d’investissement du groupe pour la période 2026-2030 étaient estimés à environ 29,2 milliards de dollars, répartis sur 99 projets, soit près de 4,8 fois le niveau de la période 2021-2025.

Ce portefeuille couvre l’exploration et la production d’hydrocarbures, le gaz et le GNL, le raffinage, la pétrochimie, la chimie, la production d’électricité et les énergies renouvelables. Pour mobiliser les ressources nécessaires, PETROVIETNAM présente ses projets à des banques, des fonds d’investissement, des organismes de crédit à l’exportation et d’autres institutions financières américaines, en vue de rechercher des solutions adaptées aux besoins de chaque projet.

Au-delà des accords signés, l’enjeu réside dans leur concrétisation en contrats, projets et capacités de production. La stabilité des approvisionnements, la mise en exploitation efficace des ressources, l’application des technologies et la mobilisation des capitaux seront déterminantes pour renforcer la sécurité énergétique du Vietnam et développer ses chaînes industrielles liées à l’énergie.- VNA

#coopération énergétique #PETROVIETNAM
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