PETROVIETNAM et Murphy Oil consolident leur partenariat stratégique

Hanoï (VNA) - Le directeur général du Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PETROVIETNAM), Le Manh Cuong, a tenu le 30 septembre une séance de travail avec Francisco R. Garcia, vice-président senior chargé du développement et de l’ingénierie du groupe américain Murphy Oil, afin de discuter des résultats de la coopération bilatérale et à définir les orientations stratégiques pour les activités d'exploration, de développement et d'exploitation pétrolière et gazière au Vietnam.

Le dirigeant de PETROVIETNAM a félicité Murphy Oil et ses partenaires pour avoir franchi plusieurs étapes clés avec une avance sur le calendrier initial. Il a notamment salué les récentes découvertes commerciales issues des campagnes d’exploration et d’évaluation.

Le Manh Cuong a souligné que ces résultats témoignaient de la persévérance de Murphy Oil et de ses efforts constants pour surmonter les difficultés opérationnelles rencontrées ces dernières années. PETROVIETNAM a réaffirmé son appréciation pour l’efficacité de la coopération, le dynamisme et l’engagement du groupe américain dans la mise en œuvre des projets

Soulignant que le groupe américain demeure un partenaire stratégique à long terme, PETROVIETNAM a exprimé sa volonté d'intensifier la collaboration dans des domaines clés tels que l'exploration, le développement et la production, ainsi que d'étudier les opportunités de coopération en matière d'exploration et de production (E&P) sur le marché international.

Pour la phase à venir, PETROVIETNAM s'est engagé à accompagner et fournir un soutien maximal, dans la limite de ses prérogatives, afin de garantir que le développement des gisements et les activités d'évaluation de Murphy Oil se poursuivent conformément aux échéanciers prévus.

Le groupe vietnamien assurera également une coordination étroite avec les ministères et les autorités compétentes pour faciliter l’approbation des étapes décisives des projets. Par ailleurs, Le Manh Cuong a encouragé son partenaire à recourir à des technologies de pointe, telles que l’acquisition sismique par capteurs installés sur le fond marin (OBN) et le forage de puits multilatéraux, afin d’améliorer l’efficacité des opérations au Vietnam.

De son côté, Francisco R. Garcia a remercié PETROVIETNAM et les organismes publics concernés pour leur soutien ainsi que pour leur coordination technique et administrative. Selon lui, les succès obtenus résultent de la synergie entre les deux parties. Il a réaffirmé l’engagement de Murphy Oil à accélérer l’avancement des projets, notamment ceux des gisements « Lac Da Vang B » et « Hai Su Vang », tout en maintenant un programme soutenu d’exploration et d’évaluation dans les années à venir.

Cette rencontre témoigne de la volonté des deux groupes de consolider leur partenariat à long terme. Elle marque une nouvelle étape dans le développement du secteur pétrolier et gazier vietnamien et contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité énergétique. -VNA