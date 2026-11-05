Économie

Da Nang et Vietjet signent un accord de coopération globale pour la période 2026-2030

Cet accord vise à renforcer la coopération entre Da Nang et Vietjet dans le développement des liaisons aériennes, la promotion touristique, l’attraction des investissements et l’élargissement des marchés internationaux, contribuant ainsi à soutenir la croissance économique et touristique de la ville pour la période 2026-2030.

Da Nang et Vietjet signent un accord de coopération globale pour la période 2026-2030.
Da Nang et Vietjet signent un accord de coopération globale pour la période 2026-2030.

Da Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Da Nang et la société par actions d'aviation VietJet ont organisé le 4 novembre une cérémonie de signature d’un accord de coopération globale pour la période 2026-2030.

Ce partenariat vise à renforcer les relations entre les deux parties, à valoriser leurs atouts et leurs ressources respectifs et à mettre en œuvre conjointement des programmes et des activités dans des domaines d’intérêt commun, conformément aux orientations de développement de la ville et à la stratégie opérationnelle de Vietjet.

Prenant la parole à cette occasion, la vice-présidente du Comité populaire de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, a souligné le rôle de la connectivité aérienne dans le développement du tourisme, des échanges commerciaux, l’attraction des investissements et l’intégration internationale. Dans cette nouvelle phase de développement, marquée par un élargissement de son périmètre et un potentiel accru, Da Nang poursuit le renforcement de ses liens avec les grands pôles économiques et touristiques, tant au niveau national qu’international, afin de mieux valoriser ses atouts et d’élargir ses marchés.

Selon elle, cet accord constitue une base permettant aux deux parties de renforcer leur coordination et de mettre en œuvre des initiatives de coopération concrètes dans divers domaines, allant au développement des liaisons aériennes et à la promotion des marchés à la mise en réseau des entreprises, en passant par la communication, la promotion des destinations et l’organisation d’événements.

Le vice-président de Vietjet, Do Xuan Quang, a souligné que Da Nang occupait une place importante dans le réseau de la compagnie et constituait une porte d’entrée stratégique reliant le Centre du Vietnam aux grands pôles économiques et touristiques nationaux et internationaux. Il a indiqué que Vietjet avait contribué, grâce à son réseau de lignes, à attirer des visiteurs, à stimuler les échanges commerciaux et le tourisme et à promouvoir l’image de la ville à l’étranger. Dans le cadre de l’accord 2026-2030, la compagnie entend renforcer ses liaisons aériennes et soutenir la promotion du tourisme, du commerce et des investissements à Da Nang.

Ces dernières années, Vietjet a activement accompagné Da Nang dans l’élargissement de son réseau de vols, le renforcement de ses liaisons avec les principaux marchés ainsi que la mise en œuvre d’activités de communication, de promotion des destinations et de développement touristique visant à attirer les investissements nationaux et étrangers. La compagnie a notamment été pionnière dans l’ouverture de vols directs vers l’Inde et a participé à l’organisation de vols charters en provenance de Russie et de pays de la Communauté des États indépendants (CEI). À partir du 20 décembre 2026, Vietjet prévoit de lancer de nouvelles lignes reliant Da Nang à Osaka (Japon) et à Jakarta (Indonésie), renforçant ainsi la connectivité de la ville avec les marchés internationaux.

S’appuyant sur les résultats positifs de leur coopération précédente, Vietjet et Da Nang entendent renforcer leur partenariat global pour la période 2026-2030, en mettant l’accent sur le développement des liaisons aériennes, l’élargissement des marchés, la promotion du tourisme, l’attraction des investissements et le soutien à la croissance économique. Parallèlement à l’extension de son réseau de vols, Vietjet collaborera avec la ville à la promotion de son image, de ses destinations et de son offre touristique à travers ses plateformes médiatiques et son écosystème de services. La coopération portera également sur les études de marché, l’adoption des technologies, la transformation numérique, l’organisation d’événements culturels, touristiques et commerciaux, la mise en réseau des entreprises, le tourisme durable et les initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

En tant qu’organisme chargé de la coordination, le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme de Da Nang travaillera avec Vietjet ainsi qu’avec les services et organismes concernés à l’élaboration de plans d’action annuels et à la définition d’initiatives prioritaires, en fonction de la demande du marché, de la stratégie de développement touristique de la ville et des plans opérationnels de Vietjet. Cette démarche permettra d’assurer une meilleure articulation entre les activités de promotion touristique, la connectivité aérienne et les capacités d’accueil des services touristiques, tout en améliorant l’efficacité de la coopération et en optimisant les ressources des deux parties.

La signature de cet accord de coopération globale pour la période 2026-2030 constitue ainsi une base permettant à Da Nang et à Vietjet de mieux valoriser leurs atouts respectifs et de mettre en œuvre des initiatives visant à développer les liaisons aériennes et à promouvoir le tourisme, contribuant ainsi à élargir les marchés touristiques et à soutenir le développement du secteur dans cette nouvelle phase de croissance de la ville. -VNA

#Vietjet #Da Nang
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