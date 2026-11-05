APEC : renforcer l'intégration économique régionale en vue de 2027

La 37e Réunion ministérielle de l'APEC s'est tenue en ligne le 3 novembre, en préparation de la 33e Réunion des dirigeants économiques de l'APEC. Les participants ont appelé à renforcer le système commercial multilatéral, à développer des chaînes d'approvisionnement résilientes et à promouvoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a présenté trois orientations stratégiques et réaffirmé la volonté du Vietnam d'accueillir l'APEC 2027.

Une délégation vietnamienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Luong Hoang Thai, a participé à la 37e Réunion ministérielle de l'APEC, tenue en ligne le 3 novembre sous la coprésidence du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et du ministre chinois du Commerce Wang Wentao.

Lors de la réunion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam était prêt, en tant que pays hôte de l'APEC 2027, à travailler étroitement avec les autres économies membres pour promouvoir une coopération concrète, efficace et durable.

L'organisation de l'APEC 2027 représente pour le Vietnam une occasion de faire connaître ses réalisations en matière de développement. Dans un contexte régional et international incertain, les préparatifs doivent être menés de manière proactive et méthodique afin de pouvoir faire face aux imprévus. – VNA