Le Vietnam et l’AIIB souhaitent renforcer leur coopération dans les infrastructures

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Finances Tran Quoc Phuong a reçu, dans l’après-midi du 4 novembre à Hanoï, une délégation de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), conduite par Kim-See Lim, directrice de l’investissement, et Xiaolan Wang, directrice pour la région du Mékong. Les échanges ont porté sur le bilan de la coopération entre les deux parties et les perspectives de son renforcement dans les années à venir.
À cette occasion, Tran Quoc Phuong a souligné que le ministère des Finances appréciait la coopération et le soutien apportés par l’AIIB au Vietnam ces dernières années. Il a présenté la Banque comme un partenaire de développement disposant d’un potentiel important pour mobiliser des ressources au service du développement socio-économique du pays, notamment dans les domaines des infrastructures stratégiques, de la croissance verte, de la transition énergétique et du développement durable.
Le vice-ministre a estimé que, malgré des avancées positives dans la mise en œuvre de la coopération entre le Vietnam et l’AIIB, les résultats obtenus restaient encore modestes au regard du potentiel des deux parties. Cette situation s’explique notamment par le fait que l’AIIB demeure un partenaire relativement nouveau pour de nombreux ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam, qui ont besoin de davantage de temps pour mieux connaître ses activités, ses conditions de financement et ses modalités de coopération.
Tran Quoc Phuong a approuvé l’orientation visant à développer des relations de coopération concrètes, efficaces et inscrites dans une perspective à long terme entre l’AIIB et les organismes vietnamiens. Il a également proposé que la Banque continue de partager des informations sur ses conditions de financement, ses procédures et son expérience dans la réalisation de projets à l’étranger. Ces informations permettront au ministère des Finances de servir de relais auprès des ministères, secteurs et collectivités locales afin de favoriser les possibilités de coopération.
Il a indiqué que le Vietnam avait d’importants besoins en capitaux d’investissement pour développer ses infrastructures stratégiques, notamment dans les transports, l’énergie, l’urbanisme et la connectivité régionale, ainsi que dans les domaines liés à la croissance verte, à la transition énergétique, à la lutte contre le changement climatique et au développement durable. Autant de secteurs dans lesquels le pays souhaite approfondir ses relations avec l’AIIB dans les années à venir.
Le vice-ministre des Finances a par ailleurs demandé à l’AIIB de renforcer sa coordination avec les ministères, secteurs, collectivités locales et organismes chargés de la gestion des projets, en travaillant directement avec eux pour identifier leurs besoins, examiner les possibilités de financement et définir les domaines de coopération les plus appropriés.
Il a également souligné que le choix des sources de financement devait tenir compte des conditions proposées, garantir la compétitivité et rester compatible avec la capacité du Vietnam à mobiliser et à équilibrer ses ressources financières. À cet égard, l’AIIB est appelée à fournir des informations complètes sur ses politiques, ses conditions et ses procédures de financement, afin de permettre aux organismes vietnamiens de les étudier et de sélectionner les partenaires les mieux adaptés à leurs besoins.
De son côté, Kim-See Lim a estimé que le Vietnam présentait un important potentiel de coopération et exprimé la volonté de l’AIIB d'y développer davantage ses activités. Cette ambition ne concerne pas seulement les programmes et projets en cours, mais également la constitution d’un portefeuille de projets à long terme.
La représentante de l’AIIB a indiqué que la Banque était prête à travailler avec les ministères, secteurs et collectivités locales du Vietnam afin de mieux cerner leurs besoins d’investissement, d’examiner les propositions de projets et d’étudier des solutions de financement adaptées. L’AIIB souhaite que les deux parties intensifient leurs échanges d’informations et préparent activement un portefeuille de projets, de manière à mobiliser les ressources financières et les équipes d’experts nécessaires et à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes de coopération.
S’agissant des grands projets d’infrastructure, l’AIIB a souligné l’importance d’une préparation rigoureuse portant notamment sur les normes techniques, les procédures de passation des marchés, les exigences environnementales et sociales, les opérations de réinstallation des populations ainsi que la sécurité des ouvrages. La réalisation de ces projets doit être conforme à la réglementation vietnamienne et aux normes internationales, afin d’en garantir la qualité et l’efficacité.
La Banque a enfin réaffirmé que ses modalités de coopération seraient définies en fonction des besoins, des priorités et du cadre réglementaire de chaque pays partenaire. Elle s’est déclarée prête à partager son expérience, à présenter différents modèles de financement et à accompagner les organismes vietnamiens dans l’étude et la préparation de leurs projets.
En conclusion, Tran Quoc Phuong a salué les échanges et les propositions de coopération formulées par l’AIIB, soulignant la nécessité pour les deux parties de poursuivre leur coordination, d'intensifier le partage d’informations et de concrétiser leurs orientations de coopération à travers des programmes et des projets concrets. -VNA
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