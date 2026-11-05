Infrastructures de GNL : lever les obstacles réglementaires pour fluidifier les investissements

Hanoi (VNA) – Le développement des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam, essentiel pour soutenir la croissance économique et la transition technologique dans le cadre du Plan ajusté de l’électricité VIII, fait face à des obstacles majeurs nécessitant des solutions urgentes, a-t-on appris d’un séminaire organisé jeudi 5 novembre à Hanoi.

Nguyên Van Phuong, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies, a fait savoir que la résolution n°70-NQ/TW du 20 août 2025 du Politburo sur la garantie de la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon, demande de diversifier les sources d’approvisionnement, de développer les infrastructures de manière synchronisée et d’utiliser efficacement les ressources.

Concernant le GNL, la résolution souligne la nécessité de développer les infrastructures d’importation, de stockage et de consommation, ainsi que de former des centres énergétiques dans les différentes régions du pays.

Le Vietnam a franchi des étapes cruciales dans la structuration de sa chaîne d’approvisionnement en GNL, mais ces avancées ne constituent qu’un début face aux exigences du Plan ajusté de l’électricité VIII, alors que de nombreux projets subissent encore d’importants retards de mise en œuvre.

En réalité, le développement des infrastructures de GNL se heurte à trois défis majeurs. Le premier consiste à définir l’échelle de ce développement dans un contexte de volatilité des marchés et d’exigences stratégiques énergétiques. Le deuxième réside dans la garantie d’une synchronisation parfaite sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Enfin, le troisième défi concerne la mobilisation des capitaux et la répartition des risques, alors que ces projets de GNL exigent des investissements massifs ainsi que de longs délais de rentabilisation, nécessitant de ce fait des mécanismes politiques stables et prévisibles.

L’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, a salué les avancées réglementaires dans le Plan ajusté de l’électricité VIII. Elle a toutefois averti que la concrétisation de ces objectifs nécessitait de surmonter des obstacles structurels pointés par les investisseurs, les créanciers et les développeurs de projets.

Selon elle, le développement des projets énergétiques et de gaz naturel liquéfié requiert un cadre réglementaire stable, des mécanismes de tarification transparents et des contrats bancables. À défaut de ces conditions, le déploiement des investissements ne pourra atteindre l’échelle et la rapidité nécessaires.

Les entreprises américaines, fortes de leurs technologies de pointe et de leur expertise opérationnelle, sont prêtes à investir durablement dans le secteur énergétique au Vietnam, mais réclament un cadre réglementaire plus fiable et propice au financement face à la concurrence mondiale, a-t-elle souligné.

Mettant en avant les avantages stratégiques du développement d’infrastructures modernes de GNL au Vietnam – notamment les terminaux d’importation et les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) –, elle a indiqué que ces installations renforcent la position stratégique du pays en diversifiant ses sources d’approvisionnement et en facilitant la conclusion de contrats d’achat à long terme. Des atouts jugés essentiels pour soutenir les objectifs de croissance du Vietnam tout en le prémunissant contre les chocs d’approvisionnement.

Vue d'ensemble du séminaire. Photo: Petrotimes

Selon la diplomate américaine, pour un pays engagé dans le développement des énergies renouvelables tout en devant impérativement garantir la stabilité de son réseau électrique, le GNL s’impose comme une source d’approvisionnement complémentaire stratégique.

Pour exploiter pleinement ces avantages stratégiques, la diplomate a estimé que le Vietnam doit finaliser au plus vite son cadre juridique et réglementaire. Les investisseurs exigent en effet une visibilité claire sur les mécanismes de tarification et la gestion du réseau, une totale transparence dans l’octroi des licences, ainsi que des contrats standards conformes aux exigences des bailleurs de fonds internationaux.

Les investisseurs conditionnent le financement des infrastructures de GNL à la conclusion d’accords d’achat à long terme garantissant des prix compétitifs et à la mise en place d’un mécanisme sécurisant les volumes d’électricité produits, a-t-elle indiqué.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Viêt Son, le développement des infrastructures de GNL au Vietnam doit s’articuler autour de cinq axes prioritaires, incluant l’alignement sur la demande réelle et la mutualisation des équipements. La stratégie met également l’accent sur la synergie entre les marchés du gaz et de l’électricité, la diversification des sources d’approvisionnement et le renforcement des partenariats internationaux

Concrètement, les contrats de fourniture de GN, de services d’infrastructure et d’achat d’électricité doivent être alignés en termes de volume, de durée et de calendrier. Par ailleurs, un mécanisme de répartition équitable des risques liés au prix du combustible, aux taux de change, ainsi qu’aux obligations d’achat et d’appel de puissance est nécessaire. L’objectif est de faciliter le montage financier des projets, tout en maîtrisant l’impact sur les coûts de l’offre électrique et la capacité de paiement de l’économie.

Il convient en particulier de combiner de manière équilibrée les contrats à long terme et les achats au comptant, mais aussi de sélectionner les partenaires et les conditions commerciales sur la base du coût global, de la fiabilité et de la flexibilité de l’approvisionnement.

Des formes de coopération, de mutualisation de la demande ou d’achats groupés de GNL pourront être étudiées sur une base volontaire, transparente et conforme à la législation. Enfin, le renforcement des prévisions et l’élaboration de plans d’urgence face aux risques de rupture d’approvisionnement s’avèrent indispensables.

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce s’active à consolider le cadre réglementaire afin de stimuler la filière GNL. Selon le vice-ministre Nguyên Viêt Son, l’Assemblée nationale de la 16e législature devrait adopter, lors de sa session actuelle, la loi portant modification et approbation des dispositions de la Loi sur l’électricité.

Parallèlement, le ministère continue d’ajuster et d’actualiser le Plan ajusté de l’électricité VIII. Cette mouture révisée, attendue pour ce mois de novembre, vise à instaurer un environnement plus propice à l’essor de la filière GNL au Vietnam.

Selon les prévisions à long terme, la demande de GNL au Vietnam devrait connaître une forte augmentation, passant d’environ 0,5 million de tonnes en 2025 à près de 17 millions de tonnes à l’horizon 2050. Le Sud du pays devrait absorber à lui seul quelque 65 % de la demande totale. – VNA