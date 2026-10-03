PETROVIETNAM mise sur l’exploration-production pour accélérer sa croissance

Vung Tau (VNA) - Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) a organisé le 2 octobre 2026, à Vung Tau (Ho Chi Minh-Ville), une Conférence sur l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières 2026. Cette rencontre visait à dresser le bilan de la période 2021-2025 et à définir les orientations et les mesures prioritaires pour 2026-2030.

À l’ouverture de la conférence, Le Ngoc Son, président du Conseil d’administration de PETROVIETNAM, a souligné que cette édition revêtait une importance particulière, puisqu’elle devait poser les bases du développement du Groupe pour la période 2026-2030. PETROVIETNAM ambitionne d’enregistrer une croissance annuelle à deux chiffres et d’intégrer le classement Fortune Global 500 avant 2030. Pour atteindre ces objectifs, l’exploration et la production (E&P) resteront au cœur de sa stratégie, en tant que piliers de la reconstitution des réserves, du maintien de la production et de l’efficacité des investissements.

Le Ngoc Son a félicité les efforts du personnel du secteur tout en invitant à faire face aux difficultés : le taux de remplacement des réserves n’a pas atteint les attentes, la production des gisements majeurs baisse naturellement, les nouvelles découvertes restent modestes et les périmètres à fort potentiel se situent en eau profonde, au large, présentant de grands risques. De plus, la transition énergétique rend la mobilisation des capitaux plus difficile.

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Le Ngoc Son, président du Conseil d’administration de PETROVIETNAM. Photo : Petrovietnam

Néanmoins, PETROVIETNAM bénéficie de réformes institutionnelles favorables. La loi sur l'investissement de 2025 et la Loi sur le pétrole, en vigueur dès mars 2027, offrent une plus grande autonomie, renforcent la décentralisation, prévoient des incitations pour les gisements marginaux ainsi que des solutions d'amélioration de la récupération des hydrocarbures, et autorisent des contrats plus flexibles.

Pour augmenter les réserves nationales de 13 à 17 millions de tonnes d’équivalent pétrole par an et maintenir la production, Le Ngoc Son a demandé de se concentrer sur quatre axes : achever les objectifs de 2026, porter le taux de remplacement des réserves au-delà de 1, adopter un modèle de gestion adapté et verdir le secteur amont.

Sur la période 2021-2025, PETROVIETNAM a ajouté 75,79 millions de tonnes d’équivalent pétrole à ses réserves, mis en service 16 nouveaux gisements, extrait 51,98 millions de tonnes de pétrole et acheminé 35,21 milliards de m³ de gaz à terre.

Au cours des 9 premiers mois de 2026, la production nationale de pétrole brut a atteint 6,66 millions de tonnes, en hausse de 10,4% sur un an. Le volume de gaz acheminé a atteint 4,82 milliards de m³, tandis que l'accroissement des réserves s'est établi à 13 millions de tonnes.

Pour la période 2026-2030, le Groupe prévoit de raccorder les petits gisements aux infrastructures existantes, de recourir à des techniques de récupération assistée des hydrocarbures (EOR) et d’assurer un suivi rigoureux des projets gaziers du Lot B et de Ca Voi Xanh. À l’étranger, il privilégiera l’acquisition de gisements déjà en production présentant encore un potentiel d’exploration.

Les participants ont écouté des rapports juridiques et des interventions de Vietsovpetro, la Société d'exploration et de production de PetroVietnam (PetroVietnam Exploration Production Corporation - PVEP) et la coentreprisegazo-pétrolière vietnamo-russe (Rusvietpetro), tout en débattant de l'optimisation de l'exploitation et du développement des bases de données.

En conclusion, le directeur général de PETROVIETNAM, Le Manh Cuong, a réaffirmé que l'exploration-production reste le moteur principal de la chaîne de valeur. Il a exigé de renforcer les investissements, notamment par le biais de fusion-acquisitions à l'étranger, et d'associer l'amont aux infrastructures gazières et à l'aval.

Les investissements prévus dans l’exploration et la production pour la période 2026-2030 devraient atteindre environ 14,23 milliards de dollars, soit 2,3 fois le montant engagé au cours de la période 2021-2025.- VNA

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