Politique

Le Vietnam célèbre les 80 ans de sa première Constitution

À l’occasion du 80e anniversaire de la première Constitution vietnamienne, le dirigeant To Lam a appelé à en préserver les valeurs fondamentales et à poursuivre le perfectionnement du cadre constitutionnel et juridique du pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 6 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a assisté, au siège de l’Assemblée nationale, à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de l’adoption de la première Constitution vietnamienne (9 novembre 1946 - 9 novembre 2026).

Dans son discours, le dirigeant To Lam a rappelé que la première Constitution du Vietnam avait été adoptée le 9 novembre 1946, lors de la deuxième session de la première législature de l’Assemblée nationale, affirmant que le pouvoir de l’État appartenait au peuple.

Les valeurs fondamentales de cette Constitution ont été préservées et développées au fil des différentes étapes de l’histoire du pays, dans le cadre de l’édification et du perfectionnement de l’État sous la direction du Parti. La Constitution de 2013 et les modifications et ajouts apportés à certaines de ses dispositions en 2025 traduisent les évolutions dans la conception et l’organisation du pouvoir de l’État.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que cet anniversaire était l’occasion de réaffirmer les principes fondateurs du constitutionnalisme vietnamien, notamment l’indépendance nationale, la souveraineté populaire et l’exercice du pouvoir de l’État dans le respect de la Constitution et de la loi.

Il a appelé à garantir le respect et l’application rigoureuse de la Constitution, tout en poursuivant les travaux visant à la perfectionner.

Conformément aux orientations du Bureau politique définies dans la Conclusion n° 17-KL/TW, il a demandé de dresser un bilan de l’application de la Constitution de 2013 afin de préparer les bases théoriques et pratiques d’une éventuelle révision globale.

Le dirigeant To Lam a également insisté sur la nécessité de renforcer la souveraineté populaire et de respecter, protéger et garantir les droits de l’homme et du citoyen. Il a souligné l’importance d’améliorer constamment la qualité des institutions et des grandes décisions nationales, dans le respect de la Constitution et au service du développement à long terme.

L’Assemblée nationale doit améliorer la qualité de ses décisions sur les grandes questions nationales, en les inscrivant dans la stratégie globale de développement du pays. En matière de politique étrangère, elle doit défendre les intérêts nationaux, renforcer l’autonomie du pays et le cadre juridique de son intégration internationale, tout en veillant au respect des engagements internationaux.

Le secrétaire général du Parti et président de la République s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti et grâce à la grande union nationale, l’Assemblée nationale et les autres organes de l’État sauraient assumer pleinement leurs responsabilités.

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Cérémonie marquant le 80e anniversaire de l’adoption de la première Constitution vietnamienne (9 novembre 1946 - 9 novembre 2026). Photo: VNA

Prenant la parole, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a remercié le dirigeant To Lam pour son discours, qui a souligné la portée historique, politique et juridique de la Constitution de 1946, ainsi que la nécessité de poursuivre la modernisation du travail constitutionnel et législatif. Il a affirmé que l’Assemblée nationale tiendrait pleinement compte des orientations formulées.

Le président de l’Assemblée nationale a rappelé que le 14e Congrès national du Parti avait fixé pour objectif d’étudier une révision globale de la Constitution de 2013, adaptée aux nouvelles exigences du développement national, tout en faisant de l’élaboration et de l’application des lois une priorité majeure. -VNA

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Percée institutionnelle et juridique

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